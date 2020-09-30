你擁有科技應用的創意嗎？歡迎全國大專院校在學學生組隊報名，共同參加「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，透過創意提案，與三星一起共創星未來！

為激發年輕學子對社會的關懷，台灣三星電子舉辦「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，提供總額超過1百萬元的獎金與獎品，鼓勵學生發揮創意，用新科技打造一個更好的社會。

科技的快速發展，除了讓生活更便利、讓企業運作更有效率外，也能協助社會上的弱勢或少數族群，過往最常聽到的例子就是，架設電商網站，讓在地農民能將收成的農作物直接賣給消費者，避免大盤與中盤商的層層剝削，不只消費者可以買到更新鮮便宜的蔬果，也能將利潤直接回歸到耕作者身上。

然而，除了農業以外，台灣其實還有許多社會議題值得被關注，為此，台灣三星電子在台體現集團內的全球公民計劃Solve for Tomorrow，今年以「新思維，心技術，共創星未來」為主題，展開創意提案競賽，並提供總獎額超過新台幣1百萬元的獎金與獎品，鼓勵學生發揮創意與熱情，運用人工智慧、物聯網、5G等科技或STEM領域知識，深入探討並提出面對社會議題的解決方案。

根據台灣三星的規劃，2020年「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽共分成兩大主題：城鄉創新組、樂活高齡組。城鄉創新組希望能幫鄉鎮帶來活力、改善經濟，例如：地方創生、社區改造等。樂活高齡則要幫助高齡者更快樂健康地生活，例如：打造青銀共居平台、長輩友善地圖App、長者居家安全照護等應用。

貝殼放大創辦人林大涵：提案計劃必須掌握的5大面向

身為本次競賽評審團之一的貝殼放大創辦人林大涵認為，憑藉著三星的品牌知名度，在推動社會關懷時，可以吸引到有能力、經驗且對未來有想法的優秀人才，激盪出更多正面的火花。

同時，林大涵也根據過往推動群眾募資的經驗，建議參賽者在發想提案時，應該根據以下五大面向：問題、方案、獨特、信任、價值，去描述想要做的計畫，才能做出吸引人的社會關懷計畫。這五大面向每一個都有3點細則，整理如下表：

數位時代

貝殼放大創辦人林大涵 貝殼放大

若水國際執行長陳潔如：打造兼具「商業競爭力」及「公益價值」的商業模式

同為本次競賽評審的若水國際執行長陳潔如，分享過去打造台灣第一家社企的經驗談到：「社會企業創立的目的，就是要解決特定的社會問題。而這個初心必須兼顧企業的獲利才能長遠永續的經營下去。」像若水當初選擇以科技及商業力量解決「身障就業問題」這個目標，發展AI數據處理服務，這些都是以身障者為核心而打造的新職種，讓他們即使不方便出門，也能夠透過科技及創新方式，在家也能擁有工作的機會，同時做到「Make Money」、「Make Meaning」。

而本次三星舉辦的提案競賽是一個很棒的機會，可以讓年輕學子盡力發揮創意思維同時透過這個競賽去驗證自己的創意，期待透過競賽吸引更多人用實際行動去關懷社會。

若水國際執行長陳潔如 若水國際

社企流創辦人林以涵：先瞭解社會議題 才知道如何改善

至於評審團另一位成員、社企流創辦人林以涵則指出，運用科技解決社會問題的 Tech for Good（科技向善）在歐美地區已蔚為風潮，在台灣，也有越來越多個人或組織希望用科技解決複雜的社會問題。然而，在發展過程中經常會遇到資訊不對等的狀況，也許是不知道該以什麼樣的創新科技，結合社會議題；又或許是不夠了解科技的趨勢及優勢而受到限制。

也因此，社企流在2012年成立時，便定位在社會企業主題平台角色，透過三大服務：知識分享（線上網站彙整社會創新與社會企業相關資訊）、活動交流（教育活動促進實體交流與資源串連）、育成培力（支持社會創業行動者跨出步伐），讓民眾更瞭解社會創新創業，有了全面的瞭解，才會知道可以該將科技與創新應用在哪些社會議題上。

林以涵也期許透過本次競賽，不只加深年輕學子對社會議題的關注，更能藉由觀摩其他參賽者的提案簡報，培養青年在 STEM 方面的識能，激盪出更多想法，並進一步應用在利他行動上。

社企流創辦人林以涵 社企流

林大涵、陳潔如、林以涵，這三位是台灣社會企業發展過程中，相當知名的人物，他們透過各種不同方式讓社會變得更好，你和他們一樣懷抱著改變社會的熱情與想法嗎？你擁有科技應用的創意嗎？歡迎全國大專院校在學學生及指導教授組隊報名，共同參加2020年「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，透過創意提案，與三星一起共創星未來！

詳細競賽辦法以及相關競賽內容請參考競賽網址：https://www.samsung.com/tw/news/eventlist/2020-samsung-competition/