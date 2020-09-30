英特爾在本月初亮相第11代處理器Tiger Lake，除了以10奈米SuperFin的製程搶攻筆電市場外，現在也看準了邊緣運算，要靠它攻城掠地。

「到了2023年，將會有高達七成的企業在邊緣（edge）處理資料，」英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示。從另一個角度來看、意即到了2023年，將會有高達7成的資料不在資料中心裡進行運算，而是直接在最接近使用場景的邊緣處理，加速應用場景所需要的即時反應。

佈局邊緣運算，英特爾看好近2兆新台幣商機

這次英特爾針對邊緣運算的應用推出了第11代Intel core處理器Tiger Lake、Intel Atom x6000E系列以及Intel Pentium和Celeron N與J系列等產品，整合硬體跟軟體提供給客戶更完整的解決方案，「為了2024年邊緣運算市場上看650億美元（約台幣1.95兆元），我們必須做好準備，」汪佳慧說。

汪佳慧表示，為了2024年邊緣運算市場將上看650億美元（約合1.95兆新台幣），英特爾必須做好準備。 英特爾提供

邊緣運算之所以重要，主要是因為未來終端應用場景將會面臨到大量數據的狀況，若要將資料傳回雲端分析完畢後再回傳至裝置，會相當費時，對於未來物聯網的使用場景而言也無法即時完成。

《數位時代》曾經採訪過資策會資深產業分析師施柏榮，他表示，過往資料都是在終端裝置與雲端運算間傳輸，距離不僅遙遠，當面臨到資料量更龐大的時候，也會延長傳輸時間，因此邊緣運算概念的誕生，就是為了要滿足運算、分析、低延遲等各種功能的需求。

第11代處理器，內建GPU搶攻AI應用領域

就這次英特爾針對邊緣運算端出的產品中以Tiger Lake為例，採用除了是10奈米SuperFin製程，更重要的是這顆處理器內建Iris Xe繪圖核心，鎖定的正是需要高速處理、電腦視覺以及低延遲確定性運算的基本物聯網應用進行強化，對於目前邊緣運算多以「圖像」為主的需求而言，有相當大的助益，目前也有多達90多個合作夥伴採用Tiger Lake進行邊緣運算的解決方案。

Tiger Lake從本月初登場後，就以數字證明比競爭對手AMD效能表現更佳，現在也要靠這顆有內建Iris Xe繪圖核心的處理器，搶攻邊緣運算市場。 Intel提供

英特爾內部的數據顯示，跟過去採用第8代Core i5-8500處理器相比，採用第11代Core i5每秒推理速度提高2倍，能有更好的AI（人工智慧）表現。「包括工業部門、零售、醫療保健跟智慧城市都是Tiger Lake合適的應用場境，」英特爾物聯網平台行銷經理亞太物聯網事業部張沛哲說。

intel 10奈米 SuperFin製程 螢幕截圖

至於Intel Atom x6000E系列的產品，雖然沒有內建GPU，不過對於AI圖像的運算表現上的表現也不差。張沛哲表示，工業控制如滿足工業機器人、化學和能源網格控制的及時控制系統和裝置，是他比較擅長表現的應用領域。

除了硬體，也提供平台讓客戶更容易掌握產品表現

不單只有硬體的部分，英特爾也透過軟體服務如Edge Software Hub，讓客戶能確保產品能在邊雲情境的表現下達到最佳的效能。

張沛哲解釋到，當客戶選擇英特爾的硬體產品作為邊緣運算的解決方案時，若是有效能表現上的疑問，都能透過Edge Software Hub平台上的軟體工具進行偵測，例如能協助檢測客戶的程式設計上是否哪裡有需要改進的地方，才能讓英特爾的硬體有更佳的表現與效能。

張沛哲近一步透露，有鑒於物聯網的應用領域廣泛、破碎，Edge Software Hub未來會是希望能建構成一個更完整的一站式服務，提供的不僅是相關的軟體工具需求，也能透過英特爾的認證，把客戶開發的軟體、硬體產品都上架到這個平台上，與客戶建立一個更強大的生態系。

這顆Tiger Lake「猛虎」一登場就要左攻筆電、右打邊緣運算，但會不會遇到供貨短缺的問題？張沛哲表示，縱使筆電的市場相較於邊緣運算的應用來說要大得多，但是產能上依舊會做適當分配，來滿足客戶的需求，且目前不同產品都採用10奈米製程，製程良率相當樂觀。

責任編輯：錢玉紘