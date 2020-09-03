英特爾端出了第11代處理器Tiger Lake，記者會上直接點名AMD產品進行大比拼，這一回英特爾能靠「猛虎」收復失去的領土嗎？

台灣時間3日凌晨，英特爾資深副總裁兼客戶運算事業群（CCG）總經理Gregory Bryant揭曉第11代intel Core處理器「Tiger Lake」！它將採用英特爾10奈米SuperFin製程、全新Willow Cove核心架構以及Iris Xe繪圖核心，預計在AI（人工智慧）處理、繪圖以及運算上都能比前一代Ice Lake更提升。

Gregory Bryant於台灣時間3號凌晨，正式發表intel第11代處理器Tiger Lake。 Intel提供

Bryant也透露，至少有超過50款搭載Tiger Lake處理器的筆記型電腦會在年底假期檔期前上市，搶攻後疫情時代「新常態（New Normal）」商機的意味濃厚。

採10奈米SuperFin製程，號稱「地表最佳的輕薄筆電處理器」

此次Tiger Lake所採用的10奈米 SuperFin製程，是英特爾在單一節點上的最大升級功能。從記者會上的影片可以發現，10奈米 SuperFin改善了閘極（通道），不僅能減小電阻、也將允許更多電流快速通過，這樣的結果將能在終端裝置的效能表現上有所提升。根據英特爾在架構日上所公布的資訊顯示，10奈米SuperFin所採用的新型薄阻障層將通孔電阻降低了30%，同時也增強了互連的效能。

10奈米 SuperFin改善了閘極（通道），不僅能減小電阻、也將允許更多電流可以快速通過。 螢幕截圖

第11代Tiger Lake處理器被英特爾譽為「地表最佳的輕薄筆電處理器」，相比前一代Ice Lake所採用的Sunny Cove架構，Tiger Lake改以Willow Cove核心架構搭配10奈米SuperFin製程，可在效能、時脈表現以及提升筆電的電力效率上有大幅的改善。

搭配Iris Xe繪圖晶片，讓Tiger Lake能滿足創作者跟遊戲玩家

產品經理Ksenia Chistyakova也表示，疫情改變了大家的生活和工作方式，就連她都依舊維持居家辦公。正因如此，使用者對於筆電的表現要求將會更高，Ksenia Chistyakova也現場跟遠端同事連線，即便同事身後有人在用吸塵器，但她這端顯示出來的只有對話的聲音，完全沒有雜音，這正是這次Tiger Lake裡Iris Xe繪圖晶片的功效。

Tiger Lake整合了Iris Xe繪圖晶片，能最佳化CPU、GPU、人工智慧加速以及軟體最佳化等表現，上述消弭雜音的動作即是AI增強體驗的功能之一。

與其他競爭產品相比，搭載Tiger Lake的筆電在辦公室生產力將提高20%；若就內容創作的裝置來看，Tiger Lake的產品在實際相片編輯工作上最高能有2.7倍速度的提升、影片編輯則有2倍的提升，同時可支援8K HDR顯示器或同步顯示輸出4個4K HDR畫面。

同時，靠著Iris Xe繪圖晶片的加持，第11代處理器的遊戲效能可以比前一代處理器快上2倍，讓搭載Tiger Lake的筆電不僅可以是位創作者提供更好的工作效率，對於電競玩家來說也能玩到3A等級的遊戲作品。

用繪圖軟體Photoshop進行照片後製處理上，Tiger Lake有比對手快上200%以上的速度。 螢幕截圖

劍指AMD 4800U，剪影片、修圖能力壓倒性勝利

口說無憑，記者會上Ksenia Chistyakova直接點名競爭對手AMD的4800U進行大比拼，這顆採用Zen2架構、台積電7奈米製程的處理器，在Tiger Lake面前似乎相形失色。

遊戲效能的影片流暢度表現上，Tiger Lake每秒幀數可達57，而AMD 4800U則只有33。 螢幕截圖

在使用繪圖軟體Photoshop進行照片後製處理上，Tiger Lake有比對手快上200%以上的速度、同時處理時間更是壓在40秒以下；若是影音後製的部分，Tiger Lake能比對手快上近100%；至於在遊戲效能的影片流暢度表現上，Tiger Lake每秒幀數可達57，而AMD 4800U則只有33。

英特爾「猛虎」出閘，AMD束手無策？

不過在這次比拚中，英特爾選用的是自家最新的處理器，而AMD的4800U其實是今年年初亮相的產品。目前更受全球矚目的其實是AMD即將端出的新產品：AMD Ryzen 5000系列處理器。

AMD的Ryzen 5000系列還未亮相就倍受關注，將會採用Zen3架構、並搭載台積電5奈米製程。 Unsplash

AMD Ryzen 5000系列採用Zen3架構、預計將採用台積電5奈米先進製程，而Tiger Lake所採用的10奈米SuperFin來說相當於台積電7奈米製程。因此接下來這個Ryzen 5000系列處理器的效能跟價格，都可能讓Tiger Lake碰上另一個挑戰，特別是在Ryzen 4000系列時，AMD已拉攏不少筆電代工業者。

此外，英特爾在今年第二季法說會上，執行長史旺（Bob Swan）已證實7奈米的製程卡關，上市時程將可能延後半年左右，同時也不排除將一些產品委外製造。

英特爾預計在年底假期檔期時，上市搭載Tiger Lake處理器的筆電約50款。 螢幕截圖

這顯然是凸顯了英特爾在製程技術上的一個挑戰，去年Ice Lake問世後，因為良率問題導致產能無法拉升，也是給了競爭對手AMD一個趁勝追擊的機會，今年Tiger Lake的性能表現看似完備，但製造上是否給力，就要看這個以IDM為主的半導體老大哥是否真的準備好要放「猛虎」出閘了。

責任編輯：錢玉紘