遊戲/電競 半導體與電子產業 時事焦點

英特爾Tiger Lake處理器亮相！「猛虎」一出閘就表演輾壓AMD產品

2020.09.03 by
簡永昌
英特爾Tiger Lake處理器亮相！「猛虎」一出閘就表演輾壓AMD產品
Intel提供
英特爾端出了第11代處理器Tiger Lake，記者會上直接點名AMD產品進行大比拼，這一回英特爾能靠「猛虎」收復失去的領土嗎？

台灣時間3日凌晨，英特爾資深副總裁兼客戶運算事業群（CCG）總經理Gregory Bryant揭曉第11代intel Core處理器「Tiger Lake」！它將採用英特爾10奈米SuperFin製程、全新Willow Cove核心架構以及Iris Xe繪圖核心，預計在AI（人工智慧）處理、繪圖以及運算上都能比前一代Ice Lake更提升。

Gregory Bryant於台灣時間3號凌晨，正式發表intel第11代處理器Tiger Lake。
Intel提供

Bryant也透露，至少有超過50款搭載Tiger Lake處理器的筆記型電腦會在年底假期檔期前上市，搶攻後疫情時代「新常態（New Normal）」商機的意味濃厚。

採10奈米SuperFin製程，號稱「地表最佳的輕薄筆電處理器」

此次Tiger Lake所採用的10奈米 SuperFin製程，是英特爾在單一節點上的最大升級功能。從記者會上的影片可以發現，10奈米 SuperFin改善了閘極（通道），不僅能減小電阻、也將允許更多電流快速通過，這樣的結果將能在終端裝置的效能表現上有所提升。根據英特爾在架構日上所公布的資訊顯示，10奈米SuperFin所採用的新型薄阻障層將通孔電阻降低了30%，同時也增強了互連的效能。

10奈米 SuperFin改善了閘極（通道），不僅能減小電阻、也將允許更多電流可以快速通過。
螢幕截圖

第11代Tiger Lake處理器被英特爾譽為「地表最佳的輕薄筆電處理器」，相比前一代Ice Lake所採用的Sunny Cove架構，Tiger Lake改以Willow Cove核心架構搭配10奈米SuperFin製程，可在效能、時脈表現以及提升筆電的電力效率上有大幅的改善。

搭配Iris Xe繪圖晶片，讓Tiger Lake能滿足創作者跟遊戲玩家

產品經理Ksenia Chistyakova也表示，疫情改變了大家的生活和工作方式，就連她都依舊維持居家辦公。正因如此，使用者對於筆電的表現要求將會更高，Ksenia Chistyakova也現場跟遠端同事連線，即便同事身後有人在用吸塵器，但她這端顯示出來的只有對話的聲音，完全沒有雜音，這正是這次Tiger Lake裡Iris Xe繪圖晶片的功效。

Tiger Lake整合了Iris Xe繪圖晶片，能最佳化CPU、GPU、人工智慧加速以及軟體最佳化等表現，上述消弭雜音的動作即是AI增強體驗的功能之一。

與其他競爭產品相比，搭載Tiger Lake的筆電在辦公室生產力將提高20%；若就內容創作的裝置來看，Tiger Lake的產品在實際相片編輯工作上最高能有2.7倍速度的提升、影片編輯則有2倍的提升，同時可支援8K HDR顯示器或同步顯示輸出4個4K HDR畫面。

同時，靠著Iris Xe繪圖晶片的加持，第11代處理器的遊戲效能可以比前一代處理器快上2倍，讓搭載Tiger Lake的筆電不僅可以是位創作者提供更好的工作效率，對於電競玩家來說也能玩到3A等級的遊戲作品。

用繪圖軟體Photoshop進行照片後製處理上，Tiger Lake有比對手快上200%以上的速度。
螢幕截圖

劍指AMD 4800U，剪影片、修圖能力壓倒性勝利

口說無憑，記者會上Ksenia Chistyakova直接點名競爭對手AMD的4800U進行大比拼，這顆採用Zen2架構、台積電7奈米製程的處理器，在Tiger Lake面前似乎相形失色。

遊戲效能的影片流暢度表現上，Tiger Lake每秒幀數可達57，而AMD 4800U則只有33。
螢幕截圖

在使用繪圖軟體Photoshop進行照片後製處理上，Tiger Lake有比對手快上200%以上的速度、同時處理時間更是壓在40秒以下；若是影音後製的部分，Tiger Lake能比對手快上近100%；至於在遊戲效能的影片流暢度表現上，Tiger Lake每秒幀數可達57，而AMD 4800U則只有33。

英特爾「猛虎」出閘，AMD束手無策？

不過在這次比拚中，英特爾選用的是自家最新的處理器，而AMD的4800U其實是今年年初亮相的產品。目前更受全球矚目的其實是AMD即將端出的新產品：AMD Ryzen 5000系列處理器。

AMD的Ryzen 5000系列還未亮相就倍受關注，將會採用Zen3架構、並搭載台積電5奈米製程。
Unsplash

AMD Ryzen 5000系列採用Zen3架構、預計將採用台積電5奈米先進製程，而Tiger Lake所採用的10奈米SuperFin來說相當於台積電7奈米製程。因此接下來這個Ryzen 5000系列處理器的效能跟價格，都可能讓Tiger Lake碰上另一個挑戰，特別是在Ryzen 4000系列時，AMD已拉攏不少筆電代工業者。

此外，英特爾在今年第二季法說會上，執行長史旺（Bob Swan）已證實7奈米的製程卡關，上市時程將可能延後半年左右，同時也不排除將一些產品委外製造。

英特爾預計在年底假期檔期時，上市搭載Tiger Lake處理器的筆電約50款。
螢幕截圖

這顯然是凸顯了英特爾在製程技術上的一個挑戰，去年Ice Lake問世後，因為良率問題導致產能無法拉升，也是給了競爭對手AMD一個趁勝追擊的機會，今年Tiger Lake的性能表現看似完備，但製造上是否給力，就要看這個以IDM為主的半導體老大哥是否真的準備好要放「猛虎」出閘了。

責任編輯：錢玉紘

延伸閱讀
#英特爾 #Intel #AMD

每日精選科技圈重要消息