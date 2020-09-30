麥當勞刷中信卡滿額贈活動深受民眾喜愛，因疫情影響歡樂送網路訂餐服務火熱，刷中信LINE Pay卡付費享加碼回饋，使中信卡在刷卡消費金額逆勢成長近40%

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）今年再次攜手台灣麥當勞（簡稱「麥當勞餐廳」）推出「中信日」活動 ，於麥當勞餐廳刷中信卡滿額贈活動深受消費者喜愛，尤其今年因疫情影響，歡樂送網路訂餐服務相當火熱，刷中信LINE Pay卡付費享加碼回饋，使得中信卡在麥當勞刷卡消費金額逆勢成長近40%；今年與藝人鍾欣怡異業合作，藉由推廣麥當勞用餐資訊以及自助點餐機的點餐便利，以輕鬆幽默的方式讓消費者更了解麥當勞服務及中信卡刷卡優惠。

中信銀行持續深耕社群，為抓住年輕人目光，此次優惠活動特別邀請活力滿點的藝人鍾欣怡跨界擔任體驗來賓，除了告訴消費者麥當勞的貼心服務，更推薦麥當勞店內自助點餐機的點餐新體驗，讓你運用現有菜單，變化出不同的美味感受。藉由藝人多元角度的推薦，帶出消費者最關注的銀行刷卡優惠，將呆板的資訊轉化為活潑多元的生活體驗，再加上鍾欣怡可愛不做作的演出方式，讓影片幽默無冷場。

即日起至2020年12月31日止，每週三於麥當勞餐廳實體門市刷任何一張中信卡(含簽帳金融卡)單筆滿新臺幣99元即可享蛋捲冰淇淋兌換券，刷中國信託LINE Pay卡再享LINE POINTS 3%回饋。另外，也針對享受在家放鬆不想出門的卡友，提供在麥當勞歡樂送網路訂餐的優惠活動，只要每週一於線上點餐並以中國信託LINE Pay卡支付，單筆滿250元，贈LINE POINTS 50點。