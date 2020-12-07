電子支付產業百家爭鳴，商家整合不易，玉山銀行推出行動付款通API，整合各種電子支付工具，以解決支付方式碎片化的問題，並協助電商把心力聚焦核心業務。

近年來，全球電子支付的使用規模與交易金額快速成長，尤其2020年新冠肺炎疫情引爆的「零接觸經濟」新趨勢，更加速擴大電子支付市場。以台灣來看，根據國際發卡組織Visa統計，台灣2020上半年線上支付成長率較去年增加了16個百分點，而財金公司的數據則顯示，與去年同期相較，網路及行動轉帳交易在2020年1-6月間呈現顯著成長，尤其行動交易轉帳筆數的成長幅度更高達65.33%。

電子支付共通標準 解決規格不一的整合問題

為協助零售與電商產業掌握台灣電子支付趨勢，玉山銀行特別於日前舉辦「智慧開店新時代-金融即服務研討會」，在玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲主持下，邀請不同領域專家，共同探討台灣電子支付產業的未來發展。

玉山銀行邀請各界專家探討電子支付前景(由左至右為：玉山銀行莊君豪經理、財金公司陳詩蘋協理、藍新金融科技集團鍾興博總經理、全家便利商店林志清副本部長、玉山銀行劉美玲副總、玉山銀行施晨揚經理、FinTechSpace羅至善主任、玉山銀行沈駿怡資深經理) 數位時代

FinTechSpace羅至善主任提及，數位基礎建設應該是數位身分認證跟數據治理合規分級規範，其中需要透過實證累積個案經驗，才能逐步建構通案作法，期待未來能具有負責任創新的新金融信任生態圈。若進一步針對支付應用來看，全家便利商店副本部長林志清指出，全家相當看好電子支付的發展，早在多年前就已投入發展，目前是台灣引進最多種電子支付選擇的零售通路。除此之外，全家也看好社群經濟的發展潛力，正積極推動C2C平台「好賣+」，整合物流與金流服務，讓社群或微型賣家能夠專注在商品和客戶經營上。

而藍新金融科技集團總經理鍾興博則認為，台灣在發展電子支付雖可見使用人數有顯著成長，但是支付產業百家爭鳴，許多消費者被分散在各種支付工具中，支付方式碎片化的結果，卻讓線下商家無所適從，不知從何接起，藍新看到商家的痛點，也趁勢推出「ezAIO簡單收」多元收款方案，一機串聯信用卡、電子票證、行動支付、跨境支付，還可整合帳務管理，協助商家無痛無縫銜接。

呼應鍾興博的看法，財金公司協理陳詩蘋表示，財金公司也在2017年9月推出「台灣Pay QR Code共用支付標準」，並進行「電子支付跨機構共用平台」建置，透過建立金流和資訊流的共通標準，讓電子支付體系的運作更有效率，與財金公司理念一致，玉山銀行也希望協助商家整併電子支付工具，加速推動應用發展。

行動付款通API 為商家創造二大效益

在此目標下，玉山銀行於2020年7月推出行動付款通API，整合行動銀行付款（使用台灣Pay QR Code共用支付標準）、玉山Wallet、跨境錢包、電支錢包、第三方支付錢包等電子支付工具，希望解決支付方式碎片化的問題，讓電商能夠把心力聚焦在核心業務上。

玉山銀行洞察行動付款痛點，幫助電商業者輕鬆拓展行動商務，也提升消費者體驗，以銀行即服務（Banking-as-a-Services，BaaS）模式，共創銀行、第三方服務和消費者三贏局面。 數位時代

玉山銀行表示，網路購物與App業者只要介接行動付款通API，就可以在平台上直接呼叫多家金融機構的行銀App，省下自行整合的時間與成本，而消費者也不用自行輸入轉帳帳號及金額，只要通過行銀App指紋或密碼安全認證，即可完成付款，享受更有效率的購物體驗。

對電子商務業者來說，行動付款通API不只省去系統整合工作，還能創造兩大效益：第一、滿足既有消費者想要轉帳付款的使用需求，積極爭取行動商務市場商機；第二、跟上最新交易付款趨勢，吸引更多年輕客群。

效益1》滿足EC轉帳付款需求，爭取行動商務商機

行動付款通API就像是行動版本Web ATM，根據玉山銀行過去10幾年推動Web ATM的經驗，在網購交易中，其實有蠻多消費者使用Web ATM線上轉帳付款，另外，財金公司的數據也指出，2019年ATM轉帳購物金額為9,153億元，顯見轉帳背後的商機及需求仍高。

然而隨著行動商務普及，這些習慣使用轉帳交易的消費者，反而成為商家擴展行動商務市場的痛點，因為消費者用手機瀏覽購物網頁時，看到喜歡的商品想購買，卻無法使用Web ATM付款，就算可以使用線下ATM轉帳，但卻會打斷消費體驗，還可能衍生掉單和第三方詐騙等議題。

「顧客的痛點，就是玉山銀行創新的機會。」劉美玲強調，也因此玉山銀行看準「台灣Pay QR Code共用支付標準」發展潛力，推出行動付款通API，讓網購業者在發展行動商務的同時，也能夠提供行動銀行轉帳、線上刷卡、第三方支付等多元化付款選擇，符合既有消費者的使用習慣或偏好，讓消費者不需要下載指定APP才能付款，同時還能優化付款的效率與消費者體驗。

效益2》跟上最新交易付款趨勢，吸引更多年輕客群

再從趨勢面來看，年輕族群使用行動銀行的比例已高於網銀1倍以上，活躍用戶數已逾7成，而2020年各家行動銀行所公布的數據也指出，行動銀行App不只使用率大幅提升，支付交易量更較去年同期成長3倍，顯示在行動化趨勢下，行動銀行也被視為行動支付的工具之一。

而行動付款通API讓電商業者可以輕鬆跟上此趨勢，吸引更多年輕或是新的消費族群。某不具名電商業者便曾經表示，每在購物平台上增加一種支付工具，交易額就會提升7~10%，同時還會帶進新的客群，顯見金流支付成為電商業者打造市場競爭力的關鍵要素之一。

打造隨選金融服務，貫徹玉山服務精神

除了行動付款通提供的open API服務外，玉山Wallet也透過卡片管理等多樣的卡友功能吸引逾百萬用戶下載；即時核卡及綁卡功能更讓特店能提供顧客即辦即享回饋的服務，優化顧客購物體驗。近期，玉山Wallet更以集生活、消費及金融的平台應用獲得有金融界奧斯卡之稱的菁業獎特優獎項。

在現今Bank 4.0時代，銀行的定位與過往有很大差異，Banking as a service成為當代顯學，而對玉山銀行來說，Banking as a service就是隨選金融服務，金融就像水電服務一樣，當生活中有需要時，隨時都可以使用，未來，玉山銀行將持續此精神，與各產業客戶進行更深度的合作，為企業也為消費者帶來更好的金融服務體驗。