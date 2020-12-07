面板股上週股價才連續走強，友達、群創卻在今日開高走低，遇到獲利了結、賣壓出籠導致漲勢收斂。而宅經濟與遠距辦公持續發酵，友達、群創總座看旺明年Q1表現。

面板雙虎友達、群創4日爆量大漲，不過今天股價開高走低，獲利了結賣壓出籠，12時30分友達成交量逾64萬張、群創逾82萬張，均已超越4日全場成交量。

面板股上週股價連續走強，今天友達早盤來到16.5元，大漲7.14%，但隨後殺低翻黑，群創早盤來到13.85元，大漲6.94%，同樣賣壓出籠，午盤跌幅收斂至平盤區間。

受惠第3季面板價格上漲，帶動面板廠轉虧為盈，友達第3季每股盈餘0.3元，但前3季每股仍虧0.53元。群創第3季每股盈餘0.16元，前3季虧0.88元。

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友達、群創總座紛紛看旺明年Q1，面板產業將延續氣勢

友達總經理柯富仁、群創總經理楊柱祥日前聯袂出席台灣醫療科技展，柯富仁看好面板產業景氣可望持續到明年上半年，楊柱祥也看旺明年上半年。

柯富仁表示，客戶下單強勁，但受零組件供不應求影響，產能依然無法滿足客戶需求，展望明年，因疫情改變生活型態而帶起的遠距商機、宅經濟可望持續發酵。除疫情改變生活所帶來的新需求之外，明年5G通訊相關產品也將持續增溫，顯示器將扮演人機溝通的主要介面。

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楊柱祥表示，疫情讓宅經濟發燒，線上貿易、遠距離教學成為常態，Switch遊戲機、Chrombook等宅經濟商品發燒，面板零組件缺貨，追貨追料，預計明年第1季還是很旺。

責任編輯：文潔琳

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