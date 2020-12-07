因應全球局勢和市場需求的頻繁變化，加深製造業數位轉型力道，透過將系統與資料遷移到雲端的做法，讓IT架構變得更具彈性，實現「打造敏捷供應鏈」的轉型目標。

美國大選剛落幕，中美貿易戰未來走向尚難以定論；新冠疫苗研發有重大突破，但能否有效控制疫情，卻還是個未知數；置身現今全球局勢充斥高度變化與不確定性的年代，就連市場需求也瞬息萬變，製造業者必須打破傳統供應鏈的線性架構，變成一個動態且敏捷的互聯供應網絡，更精確地預測需求端數據、更彈性地整合資源，才能順利因應外部環境的不確定性，拉開與競爭者的差距。

也因此，製造業所面臨數位轉型議題，不再只是工廠內部生產流程的自動化、智慧化，還包括內部資訊系統的升級，透過將系統與資料遷移到雲端的做法，讓IT架構變得更彈性靈活，才能實現「打造敏捷供應鏈」的轉型目標。成軍於2000年的思達科技便是如此，自2018年起陸續將核心系統遷移至微軟Azure平台，不只創新企業上雲的做法，更因為在IT架構上的超前部署，使其能輕鬆面對疫情衝擊、蓄積疫後衝刺市場的能量。

從M365到核心系統 思達科技積極擁抱雲端

思達科技是台灣知名半導體測試解決方案供應商，由董事長暨執行長劉俊良博士，率領一群參數測試專家所成立，為半導體業者提供包括測試系統、探針台和探針卡在內的一站式產品與服務。

「思達的上雲計劃是從Microsoft 365開始，」劉俊良笑著說，回憶起2年多前踏出上雲第一步，當時是看好Microsoft 365可以將思達使用中的Office工具整合成單一平台和單一版本，不只方便IT人員管理，也能大幅提升員工生產力。

導入M365之後，劉俊良開始思考其他資訊系統上雲的可能性。從安全性來看，公有雲平台具有可靠的資安防禦能力，在彈性及擴充性上，又比地端架構更勝一籌。

在此思維下，思達突破台灣製造業習慣將ERP部署在地端的傳統做法，率先在Azure上啟用SAP的ERP系統SAP S / 4 HANA，更進一步把研發流程和工具，例如：MS Visual Studio、軟體專案管理與議題追蹤工具，還有內部自行開發的各項應用程式，例如：客戶營運管理系統(CRM)、人力資源管理(HRM)及製造執行系統(MES)，陸續搬移至雲端進行整合管理。

同時還導入Microsoft Teams作為內部系統協作整合工具，超前部署的IT策略，讓思達在面對忽如其來的疫情衝擊時，仍能維持順暢的內部溝通與運作。

思達雲端系統架構圖 數位時代

思達雲端系統導入時程 數位時代製

核心系統上雲三大效益：降低成本、高敏捷、生產力

「思達將核心系統上雲後，不只總體成本下降10~20%，還有二個顯著效益，第一是強化營運敏捷性及可擴充性，第二為提高生產力。」劉俊良透露。

劉俊良進一步解釋，過往在地端運行的ERP過於老舊，無法為財務與採購部門提供即時報告，導致相關員工每個月需要花費1-2天的時間滙整數據，而在Azure上採用SAP S / 4 HANA之後，報表產出時間從幾天縮短到幾分鐘。再就生產力而言，因為所有數據都在雲端滙整，藉由雲端的數據工廠，不只簡化海外分支機構存取數據的過程，更能創造全球銷售/運營整合的價值。

原因在於，思達已經將核心系統上雲，相關交易數據包含從CRM、PLM、ERP、供應鏈甚至在工廠車間的資料，皆全數整合到Azure Data Lake進行數據分析，藉由這樣的架構，可以更容易地進行庫存規劃、客戶需求預測、決策分析可視化等應用，降低跨國營運在供給與系統維運上的成本。另一方面，還可以透過API的方式，將數據提供給外部開發人員或公司上下游供應商，開發更多不同的數據應用方式。

數位時代

除了思達科技所分享的數據外，市調機構Forrester在2019年發佈的調查報告《The Total Economic Impact™ Of Microsoft Azure For SAP》中，也提到企業採用SAP on Azure後的成本效益，包括：

(1) 節省硬體成本：與傳統架構相比，Azure可降低60％存儲成本，40-75%的開發和測試環境建置成本，平均可省下約720萬美元的地端硬體成本。

(2) 投資回收期平均為9個月。

(3) 3年內的投資回報率為102％。

至於為什麼能產生如此高的成本效益，原因在於微軟透過以下4個價值主張，創造在Azure上運行SAP S / 4 HANA針對成本與彈性的最大價值：

1.在M系列虛擬機（VM）上運作：M系列是目前效能最高的Azure虛擬機器，可以已針對大型記憶體內部工作負載進行最佳化，進而提高系統運作的敏捷度與靈活性。

2.降低整合難度：除了提供以5個實際案例為基礎所做成的參考架構，協助企業整合SAP與非SAP的環境。還提供全新的DevOps功能，以便企業能夠很容易地在Azure雲平台上整合SAP工作負載。

3.針對Azure大型執行個體(Azure large instances)發佈18個新的SKU，讓企業在優化成本的同時，也能為工作負載選擇最佳配置。

4.Azure虛擬機器已經獲得SAP NetWeaver認證，具有較高的性價比，並有助於降低總擁有成本（TCO）。

微軟由製造業轉型需求出發 協助中小企業輕鬆上雲

過往很多人認為上雲需要投入相當多的人力和財力，屬於大企業的專利，但思達科技卻巔覆人們的刻板印象，以中型製造業之姿積極擁抱雲端，而且從其上雲規劃來看，無論M365、ERP、MES、或HRM任何一種，都是製造業的營運基礎，幾乎每一個製造業都有這些系統，顯見思達的上雲經驗其實是可以複製到各中小型製造業者身上，只要選擇合適的雲服務供應商，就能輕鬆享受上雲效益。

而微軟長期深耕各個垂直產業，不只能協助企業無痛轉移核心系統至雲端，更提供M365、Teams等生產力工具，讓企業能在雲端建立虛擬辦公環境，進而打造更敏捷的供應鏈和生產流程，成為迎向疫後新常態，台灣製造業提昇競爭力的最佳方式。

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