經濟部工業局「2020AI＋新銳選拔賽」藉大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，協助新創擁有更多資源，加速新創海內外市場的拓展與佈局。

臺灣資通訊產業具備堅強硬體製造能力，近年來更積極整合人工智慧與大數據等軟體能量，以軟硬整合之姿發展AIoT產品與解決方案。由經濟部工業局辦理的「2020AI＋新銳選拔賽」，藉由大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，幫助新創擁有更多的資源，創新AIoT產品解決方案，也藉此連接大廠，加速新創在國內外市場的拓展與佈局。

愛吠的狗》AI+VR 虛擬人物互動更真實

台北市電腦公會

愛吠的狗成立於2018年，草創時期專注於發展擴增實境/虛擬實境（AR /VR）技術與各種應用，擅長研發大型多人體感互動遊戲內容，產品受到多方好評。近年來有鑒於AI的重要性愈來愈高，積極整合AI與AR /VR技術，這次參與「2020 AI+新銳選拔賽」，成功為智邦科技打造結合AI+VR 的3D虛擬產線，可提升工廠人員的訓練速度及精準度，降低指導者的教學負擔和組裝錯誤成本。

愛吠的狗創辦人兼執行長許冠文指出，公司團隊透過參加AI+計畫親臨智邦科技廠房，探索表面組裝技術（SMT）產線可能遇到的痛點，深入掌握製造業產業知識，有助於公司未來在製造業領域的發展，目前已經獲得智邦之外的其他廠商詢問相關解決方案。

許冠文另外就技術與應用面提到，將自然語音、影像辨識等AI技術結合在VR虛擬人物的應用上，可讓虛擬人物更像真人般的與人互動，未來除了應用在製造業工廠的教育訓練，舉凡活動表演、品牌行銷、藝術導覽等，都可以透過AI虛擬人物打造更好的行銷推廣或客戶服務，為愛吠的狗的未來營運，創造更高的可能性。

雲守護》人體骨幹分析技術 發展智慧互動應用

台北市電腦公會

雲守護安控（Beseye）自2013年創立以來即致力於發展AI安全攝影機的影像分析服務，獨家研發的人體骨幹分析技術（Skeleton-Print ™)，可辨識人的特徵和行為，幫助不同產業領域解決他們遇到的痛點，目前解決方案已大量應用在國內外零售、交通、製造等場域，比如：全球前五大智慧手機零售業者、日本前三大 JFE 鋼鐵工廠。

Beseye參與「2020 AI+新銳選拔賽」時，在鈺創科技鈺立微提出的智能電視AI分析人類手勢題目上，獲得很好的表現。此專案負責人羅香惠指出，整合人類看電視的500種觀看情境，利用人體骨幹分析技術進行分析，開發出3種姿勢指令、4種應用情境，讓觀看電視的人們，運用手勢動作與電視產生更多互動，也提高資訊投放效率。為鈺創科技發展智慧電視注入創新能量，也為雲守護安控的AIoT，提供更多不同場域導入AI技術的機會。

期間，與鈺創科技鈺立微不斷溝通與討論，Beseye研發團隊從單純的軟體開發走向軟硬整合。另外，藉由鈺立微的資源也獲得更多曝光機會，以此計畫為出發點，未來將把產品推向2.0階段，讓智慧應用具備更多的互動性，羅香惠指出。

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