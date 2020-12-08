品牌先生、宏碁集團創辦人施振榮出面要為「商」平反，試圖打破一般人對商人的刻板印象，他特別提出新「兼商」思維。

我出面要為「商」平反，為了要打破一般人對商人的刻板印象，特別提出新「兼商」的思維，並呼籲以「共創價值、誠信多贏」的商道精神，來為社會創造價值，才能破除商人的負面形象。

我過去四十多年來，一直致力於建立品牌台灣的形象，希望讓台灣在國際上的形象定位有所突破。而對於社會上普遍對於商人有著無奸不商的刻板印象，也希望能重新定義「商」在社會上的形象。

在過去的傳統社會中，因商人不事生產往往被認為是賺取不當利益的奸商，因此留下未能對社會創造價值的刻板印象。但在現代社會，商扮演價值交換的重要角色，透過價值交換才能共創價值，滿足彼此的需求。

「兼商」新思維：共創價值、誠信多贏

為此，我特別提出新兼商的思維，就如同當年提出微笑曲線後，事隔多年再提出新微笑曲線，也希望藉由「新兼商」來正名，為商平反。

我強調，就如同先前提出要以「經典」音樂來取代「古典」音樂、以「產業」取代「工業」，所謂名不正則言不順，會造成社會的誤解。

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我並呼籲，在正名的同時，商人也要秉持「商道」的精神來經商，商道的精神就是商者「共創價值」，道者「誠信多贏」。同時從王道的六面向價值來思考能否為社會創造出「有形、直接、現在」的顯性價值及「無形、間接、未來」的隱性價值，形象上接近「儒商」的定位。

其中很重要的觀念是，要為社會創造價值，各行各業都要有「兼商」的觀念，包括學界、藝文界、政治界等等，在做好自己的本業之外，還要透過商的價值交換機制才能進一步創造價值。

面對未來，將會有更多商業模式的創新，借重科技來造福消費者，共享經濟、體驗經濟、訂閱經濟都是現代的新商業模式，商已與每個人的日常生活都息息相關，且未來台灣要創造更高的價值，也有賴朝服務業國際化發展，服務業就是商業的一環，才能走出一條新路來。

責任編輯：錢玉紘

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