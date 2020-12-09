王品「第二次」賣年菜！去年初試啼聲賣出3500組，僅用了3天時間創造近千萬營收。今年開賣前又拿到台積電、鴻海福委會預購單，開出紅盤。

經過半年研發，從146道菜色中精選10道料理，王品集團旗下萬鮮公司今（9）日宣布正式開賣冷凍年菜系列，營收目標比去年高5倍，看好可突破4500萬元。

事實上，王品是「第二次」賣年菜，去年初試啼聲賣出3500組、1.6萬份年菜，僅用了3天時間創造近千萬營收。

王品集結旗下8位主廚，經過半年時間開發冷凍年菜。 王品

今年開賣前，王品先是拿到台積電、鴻海福委會預購單，搶下好彩頭，販售通路也大有斬獲。除了在集團自有200多家門店販售外，王品同步新增實體、虛擬通路：線下打入7-11、全家兩大超商；線上則走日前預告推出的自有電商—王品嚴選。

萬鮮公司副總周佳穎表示，餐飲業今年受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響業績，因此有不少同業進軍冷凍食品市場，整體來看是好現象。但要討論產品競爭力，最終還是回到能否讓味道「有品質」，即便在家煮也有上餐廳感受。

她舉其中一道牛小排為例，食材同樣選用王品經典的21盎司三根骨牛小排，加上傳統愛用的調味紅麴入菜，經過24小時醃製、軟肉、煨煮，才能讓消費者用簡單的加熱方式再現美味。

疫情反而助長年菜市場，萬鮮自信迎戰

外界關注，年菜市場是否受尾牙取消、縮小規模等變化影響？

周佳穎指出，台灣年菜市場產值推估有50億元，其中冷凍年菜有4.65％的年複合成長率，今年雖有疫情攪局，不過因為國人無法出國過年節，除夕年菜成長幅度反而變大。此外，部分企業雖取消尾牙，卻把給同仁的福利延伸至年節賀禮，因此看好年菜商機成長2成，市場規模上看60億元。

王品旗下萬鮮公司有冷凍食品生產專長，今年再次開發佛跳牆、牛小排等年菜。 吳元熙攝影

負責迎戰年節的萬鮮公司之所以有自信，也與他們的日常任務有關。

萬鮮公司在王品集團的定位，屬於後勤部隊，專門提供冷凍、加工食品；營收中近9成都來自集團品牌訂單。過去，他們也曾少量供貨給國內餐飲同業，但直到今年才正式長出營收「第三支腳」，要直接跟消費者做電商生意

周佳穎說，萬鮮不只是賣年菜，日前推出的火鍋料、麻辣鍋底產品，在全聯表現相當亮眼，這次一口氣都導入自有電商王品嚴選，希望增加與消費者的接觸機會，預估2021年會有至少30款新品在電商、門市同步上線。

未來王品嚴選官網、瘋美食APP，將成為兩大線上通路，彼此互相串連。周佳穎強調，這不代表集團排斥與其他電商平台合作，會持續多元拓展，如先前與momo購物合賣冷凍食品，就獲得消費者很好的回饋。

責任編輯：錢玉紘