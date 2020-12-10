環球晶宣佈與德國Siltronic AG簽訂併購協議書，2021年下半完成股權收購，環球晶豪擲1300億元自有資金完成併購，矽晶圓產能市占率衝上第二。

台灣矽晶圓大廠環球晶10日清晨6點宣佈重大訊息，將以約 37.5 億歐元 (相當於1300億新台幣) 收購德國矽晶圓廠Siltronic AG，雙方完成商業合併協議（BCA），環球晶將公開收購剩餘在外流通股份。

以矽晶圓產能計算，環球晶完成併購後晉級全球第二大，但以營收規模計算，在全球合併營收佔有率將上看32～35%，成為第一大的矽晶圓供應商，交易預定202年下半完成。

全球矽晶圓龍頭連續三年由日本信越半導體獨坐，但環球晶已經拉近跟對手距離。 statista

環球晶2019年營收580.94億元，德國Siltronic AG年營收12.7億歐元，換算相當440億元台幣，合併Siltronic AG業績後，環球晶營收規模將超越千億元（約1020～1030億元），全球將有19座工廠，遍及11國。

根據Statista統計，矽晶圓生產業者排名中，前兩大都位於日本，分別是日本信越 (Shin-Etsu)市占率33%，其次是日本勝高（SUMCO）市佔約25%，環球晶市佔17%居第三，Siltronic AG市占率約13%排名老四。

第五名是韓國SK Siltron市占率12%，可以觀察，矽晶圓老三到老五市占率相當接近，環球晶併購Siltronic AG後，等於老三跟老四直接合併，市占率衝上30%一口氣打敗老二日本勝高而稱后。

在營收方面，日本信越化學的業績多元，其中矽晶圓事業部2019年會計年度營收規模3876億元，換算台幣1033億元左右，而外媒10日估算，2020年環球晶加上Siltronic AG業績會超越日本信越，營收面先稱王。

環球晶董事長徐秀蘭是併購操盤手。 賀大新攝影

環球晶宣佈通過100%持股的子公司GlobalWafers GmbH，以每1股支付125歐元現金方式，收購SiltronicAG流通在外股份，環球晶提出的每股125歐元收購價，比公開收購宣佈前一天Siltronic AG收盤價溢價約10%；環球晶圓認為與Siltronic AG結合後的事業體將更能互補，為股東創造最大利益。

環球晶並發佈三點併購預計產生效益：1. 預計產生綜效將為環球晶圓的股東及客戶創造正面價值；2. 強化產品組合；3. 進一步強化財務與營運能力及業務規模；4. 更廣泛的客戶群。

不只是豪擲現金併購，環球晶也同日宣佈，將發放半年股息8元，總計34.81億元現金將於2月19日發放給股東。