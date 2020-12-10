雙12電商大戰來臨，蝦皮購物祭出雙12當日上午10點至10點半刷卡進站，無論搭多遠、多少趟，運費全部0元、蝦皮買單！

蝦皮購物今宣布加碼祭出12月12日當天只要於上午10點至10點半刷卡進站，無論搭多遠、多少趟，運費全部0元，進站還有神祕驚喜！此外，12月12日再祭全站超取滿99元免運不用搶。

距雙12只剩2天，蝦皮購物今宣布12日擴大加碼，只要於當日上午10點至10點半刷卡進站，無論搭多遠、多少趟，運費全部0元，進站還有神祕驚喜，同時雙12再祭全站超取滿99元免運不用搶，讓消費者線上、線下同享免運！

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」當日優惠活動整理：

四大超商全站 99 元免運不用搶：

雙12當天提供10張四大超商全站99元免運券，全天皆可使用不用搶，讓消費者能夠慢慢選購心儀的商品！

商城 88 折券、****ASUS/****三星/****LG 官方旗艦店保證全網最低價：

雙12當天將發出4張商城88折券，消費者購買高單價3C產品時折價相當有感，比方說以一台原價37,900元的iPhone 12 Pro Max 128GB搭配88折券後直降2,000元；2021即將上市的MacBook Air M1預購價30,900元，搭上88折券只要27,192元！

此外，蝦皮購物也祭出ASUS華碩旗艦店、三星官方旗艦店、LG樂金家電旗艦館市場獨家優惠價，搭配商城88折券打造市場最低價，想買大牌3C家電就看這一檔！

刷卡享最高 30% 回饋：

國泰世華蝦皮購物聯名卡為歡慶雙12，祭出最高30%的高額刷卡回饋；凱基銀行、第一銀行、台中銀行、兆豐銀行等夥伴也推出最高20%回饋！

你挑我降 1.2 折：

雙12當天00:00、10:00、12:00、15:00、18:00、22:00六大時段將有「限時瘋搶1.2折強品」，舉凡iPhone 12 Pro、AirPods Pro、iPad Air通通祭出破盤價，還有一機難求的Xbox Series S主機等商品都只要1.2折就可入手。

千件商品買 1 送 2****：

雙12當天00:00也祭出千件商品買1送2優惠，例如買Coway循環噴射型空氣清淨機 就送HEPA抗流感濾網24個月以及Sodastream氣泡水機1台、買Dyson V10 Fluffy無線吸塵器就送硬漬吸頭及2,000元Dyson禮券。

T客邦

特斯拉12元起標：

即日起至雙12於全站下單不限金額，皆享有特斯拉Model 3競標資格，所有消費者皆可於12/12當天，以12元起標市價高達220萬元的特斯拉Model 3 Performance！

金多蝦頒獎典禮：

雙12前一天晚上蝦皮直播隆重獻上「金多蝦」頒獎典禮，4小時內將狂撒12萬生日禮金，讓你邊看邊搶券，一同倒數蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」。

本文授權轉載自：T客邦