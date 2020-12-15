雲端和數據AI技術加持無人機應用，即時視覺化建模賦能第一線員工無懼潛在出勤風險

微軟今年提出Reimagine Taiwan全新投資計畫，將雲服務足跡延伸至台灣，更將串聯產業，積極發展5G加AIoT應用大未來。而隨著5G廠商轉攻物聯網與人工智慧應用的加速落地，2025年無人機市場規模將到達467億美元，實為台灣產業新藍海，再加上台灣土石流及水庫港口之泥沙淤積等狀況頻傳，中強光電（5371）子公司－中光電智能機器人（CIRC）與微軟攜手合作，將無人機結合Microsoft Azure雲服務的資料庫、資料分析與物聯網等技術，打造可全天候即時擷取影像與建模運算的智能自主安控無人機解決方案，賦予無人機環境安防、營建測繪等應用，降低產業第一線員工於惡劣環境出勤之風險，實現環安衛領域之智慧轉型。

台灣微軟首席營運長何虹博士表示：「微軟對於永續的承諾，是運用科技與客戶及夥伴生態系一起為地球長遠運作貢獻。在永續行動上，我們不但要求自己與供應鏈為環境負責、積極投資環保行動、號召員工更為各種環境議題發聲、我們也提供微軟新科技與平台讓客戶與夥伴一起貢獻地球。而中光電智能機器人運用無人機結合數據分析及預測，偵測台灣河川山坡等環境變異，即時提出警訊給相關單位，為台灣首屈一指的創新應用，我們也期待更多的合作夥伴，持續發展創新應用，一起加入用科技守護地球的行列！」

Microsoft Azure為MIT無人機解決方案應用加值，助環安衛領域掌握智慧力

中光電智能機器人憑藉母集團在光電、面板、電子、熱傳等研發實力與製造經驗，成功開發出可依規劃路線自動執行任務之商用無人機，可應用於設施巡檢、空間量測、智慧物流、軍警應用、環境工程等任務。中光電智能機器人總經理忻維忠指出：「台灣在颱風或梅雨季常發生坡地災害，派專人前往救災需承擔一定程度的風險，因此我們以人為出發點，在Azure技術協助下，提供即時且高畫質的影像資料，依需求存放在非關聯式與關聯式資料庫中，透過雲端數據分析，在事故發生前做出預測防範，或於發生事故時立即串接不同資訊，加速決策效率，進一步實現台灣工業物聯網自動化，讓安全監控、環境保護及救災技術有明顯突破。」

透過先進的MLOps讓建置、訓練模型更加快速，以視覺化的方式建模，使用者可在圖台上檢視即時資訊及地理座標，產出新的應用價值。 台灣微軟

中光電智能機器人導入彈性的Microsoft Azure，以AI和數據演算技術為基礎，透過5G低延遲的資料傳送與接軌雲端平台與獨立自控系統，建置以下兩大無人機解決方案系統，讓無人機替代人力前往危險場所，降低職災風險與成本，適合應用在公部門坡地災害預防及水庫監測作業：

機隊管理系統Skywatch：將無人機在每次航行任務中產生的大量資料，例如：路徑規劃、任務派遣、異常通知、場域設定等執行訊息，存放在安全可靠的Azure平台，除了能彈性靈活地建置部署，更可節省管理數據成本。

數據應用洞察：Azure提供的資料庫與資料分析技術，針對後台影像物件偵測和物件狀態辨識分析有高達九成的準確率，可將任務蒐集的數據進行精煉，將2D數據轉為3D圖台；透過先進的MLOps（機器學習DevOps），加速模型的建置及訓練，更易於將災害過後的地點、面積等參數，以視覺化的方式建模，使用者可在圖台上檢視即時資訊及地理座標，產出新的應用價值，大幅提升管理單位救災效率。

台灣土石流、水庫港口等泥沙淤積等狀況頻繁，透過雲端數據分析，在事故發生前做出預測防範，或發生事故時立即串接不同資訊，促進決策效率。 台灣微軟

中光電智能機器人導入彈性的Microsoft Azure，以AI和數據演算技術為基底，透過低延遲的資料傳送與接軌雲端平台，使無人機替代人力前往危險場所。 台灣微軟

此外，中光電智能機器人也攜手中華電信、遠傳電信等電信夥伴，協助新竹市環保局巡查露天燃燒及新北市警隊外出值勤等任務，更應用在電商物流、中南部水庫淤積巡防等多元領域，期望在物聯網加速驅動的產業新藍海中，創造嶄新便利的應用。