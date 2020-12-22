人對了，事情就成功一半。想在未來世界乘風破浪，打造兼容並蓄的多元團隊、透過虛實整合機制優化服務是基本條件，現在，就一起來看卓越金融業者如何翻轉未來！

工欲善其事，必先利其器，在疫情黑天鵝的衝擊下，尤其重要，事實上，這也是微軟一直以來的努力方向。微軟執行長Satya Nadella於日前受訪時指出：「我們致力於透過數位科技為員工賦能，型塑全新的混合辦公文化，藉此優化營運服務，以虛實混合的全新產品、服務與商業模式吸引客戶青睞，同時，保障員工與客戶的安全。」

現在，就讓我們一起來看看，金融先驅是如何透過數位科技發揮多元團隊的最大價值、從容因應金融新進入者帶來的各種挑戰，以及透過嶄新服務模式突圍創新局！

起手式：以數位科技為員工賦能拉升企業競爭優勢

面對日趨普及的網際網路與行動應用服務，南非的金融先驅 Nedbank 相信：機器人技術將顛覆金融產業發展，金融服務業者可以虛實整合的混合勞動力提供全新的服務模式，在這樣的前提下，Nedbank攜手夥伴以Azure Bot Service跟Azure Language Understanding Intelligent Service打造電子虛擬助手（Electronic Virtual Assistant；EVA），目標是大幅提升Nedbank資產管理部門—Nedgroup Investment的營運績效，例如透過EVA縮短員工花費在回覆相似性高的客戶查詢，可以將心力聚焦在處理異常事件或者是棘手客戶需求等。

EVA的實作成效極為卓越：不到10%的營運成本即可回答高達80%的客戶查詢，因此，Nedbank決定進一步擴大EVA的應用範疇，包括將EVA應用到訊息軟體等多元數位通路、以及由EVA協助提供交易服務。對此，Nedbank技術主管Steven Goodrich表示：「在向全集團同事介紹EVA後，立刻收到來自保險、車貸等部門同事的洽詢，討論EVA應用的可能情境。」顯見機器人技術對於提生氣益競爭優勢與重塑金融服務的重要性。

第二招：用Microsoft Teams翻轉全通路商業模式，突圍創新局就這麼簡單！

根據荷蘭統計局的數據顯示，荷蘭的房價自金融海嘯後就一路飆升，為了更好的提供客戶房貸服務，荷蘭第三大銀行—荷蘭銀行（ABN ARMO Bank）透過Microsoft Teams提供房地產貸款抵押諮詢服務，以便捷、高效的客戶體驗穩定帶動業績成長。ABN ARMO Bank數位長Frank Verkerk表示：「導入視訊技術後，不僅提升了客戶體驗與滿意度，團隊同仁也可以更彈性靈活的提供服務，截至今日，幾乎100%的房地產抵押貸款交易都是透過線上作業完成。」

透過卓越的線上服務與專業親切的團隊，ABN ARMO Bank成功的吸引荷蘭消費者的目光，並獲得許多好評。ABN ARMO視訊銀行產品線負責人Joeri Hartmans進一步解釋：「荷蘭人對於網路服務的接收度很高、樂於透過數位通路取得金融服務，但又期望能享有個人化服務，在這個前提下，視訊銀行服務應運而生，讓荷蘭消費者可以彈性便捷的取得個人化諮詢服務。」更重要的是，透過跟微軟的合作，ABN ARMO可以從技術面與流程面保障視訊銀行服務的安全性，在合規的前提下，拉升服務能量。

「新冠肺炎疫情的擴散將提升客戶對視訊銀行服務的需求， 以ABN ARMO來說，光是今年第二季，視訊銀行服務的需求就增加32%，超過40%的新客戶來自視訊銀行服務」截至今日，ABN ARMO已有3,000名專家顧問投身此服務，作為視訊銀行服務的先驅者，Verkerk表示：「將持續不斷的在視訊銀行服務中加入更多Microsoft Teams功能，目標是成為全球最好的遠距銀行（Remote Bank）。」

以Microsoft 365支援多元與包容的企業文化與經營理念

北美最大的銀行多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）深信，打造包容文化與多元團隊不僅有助於提升創新服務能量，還能夠進一步優化業務營運績效，因此，早在10年前，TD Bank 便成立輔助技術實驗室（Assistive Technologies Lab），負責提供無障礙工作環境，目標是讓 TD Bank 的身心障礙員工也可以輕鬆訪問、使用各種服務，以更便捷且智慧的方式高效完成各項工作。

「TD Bank致力於提供所有員工無障礙存取與包容性工作環境，微軟 Office 365與Windows 10內嵌的輔助功能不僅能讓員工輕鬆完成各項業務，從而帶動員工的敬業度、生產力與創新力，更重要的是，有利於提供包容創新服務，開創全新市場。」關於全面導入微軟 Office 365與Windows 10的效益，負責推動TD Bank多元化與包容性人才與組織的最高主管Julie Branscombe如是說道。

舉例來說，在TD Bank擔任IT開發人員一職的Kristen Luca自23歲逐漸失去視力後，便思考如何透過資訊科技讓所有視力障礙者也可以更好的適應環境、貢獻己力，因此，Luca對於Windows 10內建的Narrator（朗讀程式）感到十分興奮：「Narrator是內建在作業系統的服務，這代表我可以隨時隨地使用這項服務，例如登入帳號與密碼等，大幅提升工作效率。」除了Windows 10，Luca對Office 365也深表認同，包括透過Alt + Q快捷鍵（進入搜尋）讓其不用花費許多時間在功能區尋找所需服務，或者是透過點擊改變字體大小或增加圖像等，是提升生產力的關鍵工具。

對Windows 10跟Office 365表示讚揚的不止於Luca，對於不易辨識色彩的TD Bank資深風險管理經理Mary Liz Gambrill來說，Windows 10的Greyscale Inverted（彩色濾光片）等功能讓其可以很輕鬆地看到電腦螢幕裡的單字、自信從容的完成各種簡報，除此之外，Microsoft Office Lens則有助於Gambrill將拍攝到的影像與文檔照片轉換成可編輯文件，大幅提升工作效率。

支援Luca與Gambrill等多元團隊成員的經驗，讓TD Bank有能力更好的提供不同族群客戶更細緻且有溫度的金融體驗，以全新的體驗服務開拓新市場商機。

從TD Bank、Nedbank、ABN AMRO Bank等金融先驅的實作案例來看，善用智慧化協同合作等數位工具，不僅有助於凝聚包容文化、加速多元創新，更重要的是，還能夠進一步開創全新市場，從容應對未知挑戰，成為開創未來金融的先驅。

掌握數位銀行時代的成功祕訣

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