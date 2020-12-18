2020年之前，17LIVE更像是單純的平台，但是在2021年開始將啟動內容轉型，更大量的培育並招募具有才藝的主播，音樂將是第一個重要發展的主題。

17LIVE於今（18）舉辦年末記者會，上任一年的台灣暨東南亞區總經理練建麟也首度出現在媒體前，且已從總經理升為台灣暨東南亞區CEO。

練建麟提到，2021年最主要的目標，會是圍繞在 「音樂」主題來推動素人主播（LIVER） 的成長，並舉辦更多的線下活動讓粉絲與主播有更高度的互動，「希望17LIVE能擺脫只有漂亮妹妹、大戶donate的印象。2020年以前17LIVE是平台，但從2021起，將啟動內容轉型，招募更多具有才藝的LVIER。」

2021年17LIVE最重要主題：「音樂」

延續2021年的「音樂」主題，練建麟表示希望能提高音樂類型的主播在17LIVE的占比到7成以上，未來也會跟線上音樂平台StreetVoice（街聲）合作，泛創作者類型的主播則期待翻倍成長。

之所以選擇音樂，是因為練建麟認為，以營收占比最高的日本來說，日本的主播本身相當多元，虛擬偶像（Vtuber)、高齡者，甚至是貓咪都有人在直播，如果要擺脫漂亮妹妹直播的印象，主播就需要具備才藝，音樂是目前比較好的切入點。

除了17LIVE持續主辦的音樂節目「創星17LIVE」，透過大規模的甄選活動吸引音樂素人主播加入之外，目前在日本、美國也都有類似的計畫，也可以讓全球資源共享，舉例來說，不同國家的節目，可以讓全球主播都能夠參與。

此外，2021年的計畫還包含拓展東南亞市場，目前鎖定新加坡與馬來西亞，以及提升女性觀眾的比例，並達到營收翻倍成長的目標。

70%的簽約主播，能拿到比基本工資更高的報酬

回顧2020年，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，也讓宅經濟蓬勃發展，17LIVE在台灣地區的主播合作人次成長了35%、上半年每月平均產出的內容超過73萬小時，與去年同期相比約有3倍成長。17LIVE引用Frost & Sullivan的調查，在台灣的市占率約為65%。

全球目前17LVIE的註冊用戶約為6,000萬人、簽約主播3.5萬人，17LIVE也在內部調查發現，透過打賞機制，日本、台灣70%以上的簽約主播，每月都能拿到比當地基本工資更高的報酬。

責任編輯：蕭閔云