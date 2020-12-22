市場傳出蘋果近期台灣車用零件商備貨，猜測可能是為蘋果車輛產品做準備，並從被備貨時間推出產品預計在2021年秋季亮相。

市場傳出蘋果近期已經開始要求和大、貿聯-KY、和勤、富田等台灣車用零件商備貨，因此被猜測可能是為了傳聞許久的蘋果車輛產品推出做準備，甚至從要求備貨時間點估算，此項產品預期會在2021年秋季亮相。

在此之前，蘋果也傳出計畫將針對車輛應用，準備打造一款自製處理器，藉此對應車輛自駕系統與車載系統運作需求。

最早以Project Titan為名

蘋果過去就有不少傳聞表示將會推出一款採電力驅動、具備自駕功能的車輛產品，並且陸續傳出可能以「Apple Car」、「iCar」作為產品名稱的消息，甚至也傳出此項產品原本是以Project Titan為稱。而根據蘋果分析師郭明錤的報告，預期蘋果車輛產品會在2023年至2025年期間公布，但從開始要求供應鏈廠商開始備料，顯示蘋果將會提前推出旗下車輛產品，甚至可能會在明年第三季推出。

蘋果目前已經有大量團隊投入車輛相關研究，其中包含打造車輛導航、娛樂系統的CarPlay，以及對應地圖功能的Apple Maps服務，為了進一步蒐集地圖資訊，蘋果甚至也建造用於拍攝街景等內容的工作車輛。

蘋果在2018年從特斯拉找回曾在蘋果工作的道格·菲爾德（Doug Field），帶領一組小型且低調的團隊，針對消費大眾市場設計車輛，並以新的電池設計作為核心，以降低電池成本並提升哩程續航力為開發目標。

至於傳聞可能推出的蘋果車輛產品，將採用純電形式驅動，並且具備自動導航功能，預期可讓蘋果跨入全新市場領域佈局。事實上，蘋果早在2017年就獲得了加州DMV(Department of Motor Vehicles)的許可，可以測試自動駕駛汽車，台灣供應鏈更透露，蘋果已經在加州的道路上，秘密地測試了數十輛原型車。

蘋果也有可能只是打造一款智慧車載系統

不過，日前也有消息指出蘋果並非計畫打造一款可量產的車輛產品，而是準備與更多車廠合作智慧車載系統應用模式，例如Sony在今年CES 2020首度亮相的概念電動車Vision-S，便是為了示範應用旗下感光元件的移動安全技術設計，但並不代表Sony準備加入車輛產品競爭。

因此所謂的「Apple Car」也有可能只是蘋果打造的智慧車載系統，並且與車廠更深入合作，而非指完整車輛產品。

目前蘋果已與豐田、本田、福特、奧迪等車廠合作導入CarPlay介面應用模式，讓車輛以有線或無線形式連接iPhone後，即可讓車載系統變得更智慧，並且能透過Siri數位助理服務使用導航、音樂播放、內容查詢，或是接聽來電等功能。

在今年WWDC 2020期間，蘋果宣布與BMW合作CarKey功能，讓使用者能直接以iPhone當作車輛數位鑰匙，更凸顯蘋果希望擴大iPhone裝置與車輛整合應用發展模式。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Mac Rumors、Tech Crunch、Reuters