蘋果在自動駕駛汽車項目不斷研究推進，近日更傳出將與台積電合作研發自駕車晶片，並為此在美國建廠，2024或2025年有機會正式推出Apple Car。

據外媒報導，蘋果正持續推進自動駕駛汽車項目的工作，傳出蘋果正在與台積電合作開發自駕車晶片，並可能為此在美國建立工廠。此外，蘋果也持續進行自駕車相關技術研發，像是光學雷達障礙物偵測系統等。

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有外界認為蘋果主要聚焦在開發自駕車技術，但也有報導顯示，蘋果也正在進行自駕車的研發，且應該就是先前流傳的「Titan計畫」，不過沒有更多的相關細節。

蘋果與台積電合作研發晶片，4至5年後可望推出Apple Car

報導指出，蘋果正在與台積電合作開發自駕車晶片技術，並且兩家公司計畫在美國建立工廠以生產「Apple Car」的晶片，目前正在與車用電子供應鏈的上游和下游供應商進行談判。此外，蘋果可能在2024或2025年正式推出Apple Car。

另外，有報導指出，蘋果也正在持續開發自駕車相關技術，並可能將應用到未來的Apple Car當中，包括LiDAR障礙物偵測系統和觸控式儀表板等。

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美國專利商標局在週二（9日），批准了蘋果一項障礙物偵測系統的專利，該系統對於自駕車來說至關重要。這項專利詳細介紹了一套通過LiDAR來檢測路徑中障礙物的系統。

專利中指出：「舉例而言，雷達數據資料可能將被自駕車控制器用來偵測車輛所處環境中的物體，這些資訊也將被用於規規劃動態環境中的導航與路徑。」

此外，蘋果也獲得了另一項特殊光導顯示技術的專利，該技術可在車輛環境中使用。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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