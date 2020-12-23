POYA寶雅與愛酷智能科技合作的專案「超零售LINE全通路拓展計畫」，獲得評審一致肯定，成功奪下「最佳數位技術應用獎 金獎」，交出一張亮眼的成績單。

第四屆數位奇點獎（Digital Singularity Awards，DSA）於上個月25日圓滿落幕，353件的入圍作品中，頒出了118件的獎項，在今年金獎多數從缺的情況下，POYA寶雅與愛酷智能科技合作的專案「超零售LINE全通路拓展計畫」，獲得評審一致肯定，成功奪下「最佳數位技術應用獎 金獎」，專案中提及的服務內容也在市場獲得肯定，在今年疫情重創市場的情況下，交出一張亮眼的成績單。

2020年新冠疫情蔓延，重創全球經濟，零售業實體通路也成為受災戶，被譽為美妝零售帝國的POYA寶雅在第一季就面臨了龐大挑戰，但在POYA寶雅眼中看到的不是危機，而是重新思考「數位轉型」的「轉機」將在哪裡出現。

POYA寶雅LINE官方帳號 愛酷智能

顛覆傳統消費模式，改變消費者行為

考量到疫情時代需要與消費者產生新連結的方式，進而比較自家各種數位工具與平台後，選擇了LINE官方帳號作為行銷重心的投入。

LINE做為台灣主要即時通訊軟體，根據統計，每月活躍用戶數高達2,100萬人（資料來源：LINE台灣），POYA寶雅看準此一商機，打造官方帳號做為全新行銷管道；除了內容推播，更利用遊戲情境增加互動性，以獲取消費優惠券為誘因，打破以往被動接收優惠訊息的行為，培養主動索取的習慣，有效提升優惠使用率。

多元應用情境，打造最完整數位消費體驗

與愛酷智能科技攜手合作後，POYA寶雅LINE官方帳號加入人數自三月至今已突破85萬，單日平均加入人次超過3,300名，並長期於官方帳號購物類排行第一。藉由系統整合技術，POYA寶雅能有效掌握消費者興趣偏好，以「精準、確實」的目標進行即時、個性化訊息推播。

為了回饋消費者並歡慶新門市開幕，POYA寶雅於LINE官方帳號中運用愛酷智能科技提供的技術，規劃各種不同的優惠訊息與行銷情境，讓消費者從購物到結帳都能享有便利的數位服務，不只提供優惠券省荷包，有時還會有神秘小活動出現，立刻加入不錯過任何優惠訊息：https://lihi.cc/A153Z

線上線下全整合，點亮數位轉型之路

新冠疫情影響之下，POYA寶雅走出全新的轉型之路，未來除了將因應檔期推出各式優惠活動，也預計將於明年首季整合APP與行動支付POYA PAY，期待帶給消費者獨特、前所未有的消費體驗。