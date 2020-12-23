台灣創新文化成熟度半年提升12%高於亞太表現 人才及科技為未來發展重點

微軟與 IDC 近期共同發布《企業創新文化：亞太區企業韌性與經濟復甦基礎》報告，指出58% 台灣企業決策者認為創新是快速因應市場挑戰、搶攻商機並確保企業韌性的基礎，然而在調查進行的六個月中，處於創新文化領導地位的台灣企業從2%增加至4％，創新文化整體成熟度提升12%，表現超越亞太的11%。此外，為迎向新常態，61%的台灣企業正以不同方式加速數位化進程，從發表數位產品、導入數位支付，到擁抱電商與流程自動化等。

台灣微軟首席營運長何虹表示：「創新不再是選項之一，而是企業於危機中生存之必須。今年全球面臨的挑戰正加速所有產業轉型，企業需要將創新能力整合至核心業務，才有機會恢復既有實力。這份調查的初衷是為了更理解企業創新文化和企業成長間的關係，但我們發現除了推動企業成長之外，企業創新文化也能帶動企業韌性，使組織擁有堅實的基礎，以度過危機、走向復甦。」

台灣微軟首席營運長何虹 台灣微軟

評估企業創新文化的成熟度

此調查參考了成功企業的創新模式，建立出創新文化架構，以「人才」、「流程」、「數據」及「科技」四大面向呈現企業成熟度；而企業被分類為傳統主義者（第一階段）、初階創新者（第二階段）、進階創新者（第三階段）及創新領導者（第四階段），其中創新領導者指的是在建立企業創新文化上最為成熟的企業。

科技與數據為台灣企業著重兩大領域（%） 台灣微軟

台灣企業創新文化成熟度在調查的六個月間增加12%，而亞太區企業創新文化成熟度則成長11%，反映創新能力的提升。此外，疫後台灣創新領導者比例也有所成長（疫情爆發前為2%至4%），提升超過2倍，而亞太區僅成長50%。

台灣企業創新文化成熟度 台灣微軟

在疫情下，台灣企業有人仍有超過六成的廠商預見營收呈正成長，三分之一預計獲得更高的市占率，但在市場受波動影響被迫加速創新進程時，78%的台灣企業仍認為創新困難重重。而面對疫情衝擊的新環境，台灣企業將著重於員工能力提升與新技能學習，而亞太區領導廠商預計投資穩定、具擴展性與彈性的技術性基礎建設。

IDC亞太區營運顧問副總裁林宣宏指出：「我們看見領導者對成長與革新的渴望，如疫情期間，45%亞太區領導廠商認為其商業模式在五年內會失去競爭力。領導廠商擁有不斷進步的渴求與急迫性，輔以敏捷心態與高度適應力，這正是在新常態中勝出的關鍵。」

台灣企業專注於人才與科技

在創新文化架構中，人才與技術是台灣及全亞太區企業表現較弱的項目。針對未來12個月的優先發展項目，台灣企業表示會將人才（31%）及科技（27%）作為企業韌性與復甦能力的發展重點。

企業創新文化架構 台灣微軟

台灣微軟首席營運長何虹表示：「很高興看見台灣企業領袖意識到除了科技以外，人才與文化也是帶動持續性創新並達成數位轉型目標的關鍵。企業若想成功數位轉型，不只需要適切的工具及技術，也必須擁有人才的專業能力，這就是微軟常提到的創新文化關鍵要素之一『科技強度』。」

企業創新文化：提升企業韌性與加速經濟復甦的成功公式

此調查同時也藉創新文化架構，揭露企業發展人才、科技、數據及流程的最佳範例。企業可參考以下建議：

以科技提升企業韌性

雲端、人工智慧和機器學習等技術能替企業化繁為簡、提升彈性和敏捷性，因此建議企業藉上述科技強化數位轉型能力，同時確保所有數位足跡的資安皆受到保護 投資人才的軟硬實力

透過開放且共融的環境，吸引多元的優秀人才。整合加速轉型的創新作法，確保提供相應的獎勵來鼓勵人才創新、學習新事物和挖掘自我潛力，以延續創新的腳步。 善用數據資料強化競爭力

開發數據驅動的新產品、服務及收入來源，能善用資料價值，強化企業競爭力。若要建立知識共享的文化，則需善用資料產出的洞察，協助企業內部的協作和決策。 重新設計流程，鼓勵人才持續創新

從構想到商業化，打造一套系統性創新方法，並統一數位轉型預算與數位關鍵績效指標。將顧客導向視為持續提升的關鍵，同時建立反饋機制、不斷學習。

台灣微軟首席營運長何虹進一步指出：「現今社會中，人們必須具備協作能力，並被鼓勵進行持續性創新。微軟的目標是為台灣實現一個具包容性的未來，讓在地企業更活躍、更堅韌，即便危機當前也能蓬勃發展。為達成這個目標，我們會與台灣企業攜手邁進！」

此調查來自 Microsoft 及 IDC 亞太區最新的研究報告《創新文化：亞太區企業韌性及經濟復甦的基礎》，解析企業如何透過創新，成功提升企業韌性與績效。在疫情前及疫情間共六個月的時間，訪問了3,312 位企業決策者及 3,495 位在職人士，涵蓋了亞太區 15 個市場，其中台灣有211 位企業決策者及 225 位員工參與。