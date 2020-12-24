榜無廣告形式、強調個人隱私的通訊服務Telegram，為支撐龐大的營運費用，將在服務中加入廣告版面並銷售貼圖，以維持營運並爭取更高的獲利。

標榜無廣告形式、強調個人隱私，並且允許品牌業者無上限地向訂閱者發送宣傳內容的通訊服務Telegram，目前擁有近5億用戶，如今由執行長帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）宣布，將開始販售廣告作為變現的第一步，維持營運並爭取營利。

Telegram創辦人兼執行長Pavel Durov。 TechCrunch Disrupt SF 2015: Day One via Flickr, CC

杜羅夫表示，目前Telegram使用人數已經累積達5億人，因此為了支撐每年高達數億美元的伺服器流量支撐費用，因此必須增加額外營收模式平衡支出。Telegram原本是透過杜羅夫自行投資的34億美元為基礎，搭配名為「TON」的區塊鏈服務，以及透過首次代幣發行（ICO）的加密貨幣Gram所創造營收，藉此支撐龐大流量支撐費用。

不過，隨著日前美國證券交易委員會宣布加密貨幣Gram發行模式不符合法規，必須將72%從美國境內投資人取得融資歸還，導致Telegram原本預期透過區塊鏈與加密貨幣支撐營運，並且持續以「非營利組織」形式運作的美夢破滅。

為了支撐每年高額流量支撐費用，目前Telegram必須面對現實構思獲利模式，因此才讓杜羅夫決定透過Telegram龐大使用流量變現，亦即透過廣告形式增加營收。但由於無廣告的Telegram是其最大的特色，因此杜羅夫強調未來在Telegram出現的廣告內容，不會出現在一對一或群組通訊頁面，而是會透過品牌業者專屬宣傳頁面露出廣告。

除了銷售廣告版面，Telegram日後也會加入銷售貼圖來獲利，同時也會提供使用者自行創作，並且比照LINE貼圖般提供銷售分潤，藉此吸引更多使用者加入創作，藉此帶動龐大貼圖經濟效益。

同時，杜羅夫也表示目前免費使用的功能，未來依然會維持免費，同時也強調未來出現的廣告內容不會影響一般使用者操作，另一方面，杜羅夫也強調不會將Telegram轉售他人。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Durov‘s Telegram、Tech Crunch