面對反覆的COVID-19疫情以及不明朗的經濟大環境，你，做好準備因應新常態帶來的新常態，你，準備好迎接瞬息萬變的2021了嗎？

新冠肺炎疫情（COVID-19）對全球產業經濟帶來巨大衝擊，為「重返成長」跟「適應新常態」，研究機構IDC相信企業將加強對數位轉型力道，預估2022年，全球GDP將有65%來自於數位轉型，其次，從2020年到2023年，全球企業花費在數位轉型的費用將以15.5%的年複合成長率向上翻升，在2023年達到6.8兆美元的規模。

面對這一波數位轉型浪潮，台灣能否掌握轉型契機、因應新常態優化服務能量，不僅會左右企業競爭力，也將影響台灣產業在全球市場的位置。為協助台灣企業化危機為轉機、取得致勝優勢，聯想（Lenovo）台灣區總經理林祺斌表示，Lenovo將攜手夥伴以兩大優勢、三大策略協助製造、教育、醫療、金融等台灣組織更好的因應COVID-19帶來的新挑戰與新常態。「我們將整合集團資源，從產品、研發、採購等多元角度出發，協助台灣組織站穩在地市場、優化全球布局。」

兩大優勢、三大策略激發台灣企業創新轉型能量

「我們將從客戶關注的業務需求出發，例如製造業關注的分散式供應鏈、學校單位關心的數位學習、醫療照護機構關切的智慧銀髮照護，以及金融機構看重的低接觸自助服務等，攜手夥伴提供智慧化服務，創造共贏局面。」林祺斌進一步解釋，Lenovo將憑藉著在全球180多個市場的服務網絡與經驗，以及全球夥伴等兩大優勢，以三個面向協助台灣企業成長、茁壯，尤其是資金與資源相對有限的中小企業：

策略一：協助台灣企業布局全球智慧化服務

今年COVID-19的疫情徹底翻轉了全球商業模式，「一卡皮箱走天下」的商業模式不在適用，需要以更敏捷、彈性的數位行銷手法擴展市場，在這個關鍵時刻，Lenovo除可以協助台灣企業導入所需的硬體、軟體與服務，還可以同步協助台灣企業布局全球市場，確保業務服務的永不中斷。「簡單的說，憑藉著在全球180多個市場的服務通路，我們可以協助台灣企業同時在台灣與全球各個市場的分公司導入所需服務，例如在疫情高峰期準時遞交半導體客戶所需的智慧化裝置與設備等。」林祺斌如是說道。

策略二：化身最佳夥伴，以業務流程外包協助企業搶佔先機

「除了提供客戶所需的智慧化服務，我們也能夠提供專業的業務委外服務，例如以各種裝置即服務（Devices as a Service；DaaS）協助美食外送平台優化商家接單與外送員送餐的流程。」林祺斌表示，疫情促發（美食）外送需求增長，為協助兩大美食外送平台業者良善的處理每日高達數十萬筆訂單，包括訂單不失誤、餐廳能接受到正確餐點資訊，以及外送人員可以即時遞送食品等，Lenovo負責提供平板電腦給平台業者與配合的餐飲業者，並負責相對應的設備維修服務等。「除了提供平板電腦即服務，未來，將進一步整合擴增實境（Augmented Reality；AR）裝置幫助外送人員以更直覺且安全的方式查詢路況或訂單資訊，以更高效且安全的方式服務消費者，創造消費者、外送人員、餐廳、平台業者與Lenovo的多贏局面。」除此之外，Lenovo 也致力為各行各業提供解決方案，終端設備搭載第11代Intel® Core™處理器以及商務用Windows 10 Pro 多樣產品選擇滿足不同使用需求。

聯想（Lenovo）台灣區總經理林祺斌表示 「除了裝置即服務，團隊成員也可以提供業務流程外包（Business Process Outsourcing；BPO）服務，讓企業客戶可以將心力聚焦在關鍵核心業務上，彈性、敏捷的回應瞬息萬變的市場需求。 數位時代

攜手在地夥伴提供專屬各產業需求的服務

因應在地市場需求不同，Lenovo將攜手在地軟體與硬體夥伴提供業務流程外包與資訊即服務（IT as a Service；ITaaS），例如，Lenovo目前正與台灣的企業資源規劃軟體業者商討合作，以及跟振華電合資子公司，以業務站點銷售（Point of sale；POS） 與自助服務設備（Self-Service Kiosk）等智慧化服務協助金融乃至零售等業者打造高效、低接觸的全新商業模式。

「展望2021，我們將持續不斷的提供符合各個產業需求的智慧化服務，以共生、共創、共榮的方式在這一波數位轉型浪潮中取得競爭優勢，開創新市場。」關於Lenovo將如何協助台灣企業加速、優化數位轉型步伐，林祺斌如是總結。