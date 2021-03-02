從6人新創成長為70人規模，通訊新創－優必闊憑藉著技術創新與商模創新，不僅連續3年取得台電AMI智慧電表－通訊模組標案，更成功開拓歐美亞海外市場。

創業第4年獲利、第5年損益兩平，對絕大多數的新創公司來說，幾乎是難以實現的夢想，為什麼通訊新創－優必闊（Ubiik）可以辦到？Ubiik創辦人暨總經理彭天豪分享其中關鍵：掌握原創技術與創新的產品策略及商模。

兩大創新加快Ubiik成功步伐

在原創技術方面，Ubiik創業團隊成員之一的技術長Fabien Petitgrand是制定、推動新世代低功耗廣域網路（LPWAN）通訊國際標準「Weightless-P」的關鍵人物，因此，創業之初，彭天豪就邀請Fabien 加入Ubiik，之後公司便聚焦在開發Weightless™ 軟硬體方案上，包括供客戶開發系統的Starter Kit、室內（Indoor）跟室外（Outdoor）多元基站（Base Station）、終端設備模組（End Device Module），以及雲端管理平台等，以利後續商務推展使用。

至於在創新產品策略及商模方面，彭天豪表示，雖然Ubiik是通訊技術起家的新創，但自創業第一天起，Ubiik思考的就是銷售產業解決方案，而非單純的販售通訊晶片、模組等通訊設備或裝置。也因如此，Ubiik積極參與Weightless SIG（Special Interest Group），期望能透過跟來自世界各地會員互動的方式，釐清農業、製造業、能源業與服務業等產業痛點，並嘗試以Weightless™ 通訊技術與相關軟硬體方案解決問題、優化營運流程。

「創業的第一年，在產品還沒問世之前，我們就已經開始藉由技術行銷 (Technical Marketing)開發全球市場，並在第二年成功向全球超過50個客戶及夥伴銷售Ubiik Weightless™ Starter Kit，探索在智慧三表(水表、瓦斯表、電表)、農業、太陽能監控、智慧工廠溫濕度與氣體監控、智慧停車監控、GPS追蹤與智慧城市等場域的應用可行性。」彭天豪表示，藉由這些在不同應用領域的經驗以及產業know-how，Ubiik逐漸形成新的產品策略，也讓他決定參與台電AMI智慧電表標案，因此可以說這些廣泛的業務開發經驗，是優必闊之後決定專注AMI用途，並順利贏得台電AMI標案的重要背景。

透過台電AMI智慧電表經驗，Ubiik下一步希望能拓展業務場域，未來也期待除了電 表外，也將水表、瓦斯表整合，減輕維修人員負擔。 數位時代

做為市場開發的主力人員，彭天豪強調公司精確掌握產品定位 (product proposition)以及清楚自身競爭優劣勢的重要性，他在研讀過台電AMI的相關規範之後，確認了Weightless™ 通訊技術可以達到AMI通訊系統的規格要求，同時清楚認知到這是一個十分困難且其他技術將難以與Weightless競爭的領域。彭天豪進一步說明此一公司早期最關鍵的策略決定背景，他指出，台電AMI是當時全球最新的電表AMI計畫，吸引了諸多國內外廠商加入，其中也包括計畫導入NB-IoT通訊技術的電信業者，因此Ubiik可能的競爭對手包括四種：第一是傳統短距離無線通訊技術，例如Wi-SUN、RF Mesh等；其次為使用NB-IoT或其他4G技術的電信業者；第三為其他LPWAN技術廠商，例如使用SigFox、LoRaWAN等AMI業者；最後是使用PLC電力線通訊的業者。

彭天豪首先將PLC電力線通訊技術排除在外，因PLC在台灣極其複雜的電力環境中，將遇上艱鉅的佈建挑戰，因此不具備競爭優勢；其次，SigFox 及LoRaRAN技術只有單向通訊，不具備台電規範中要求的韌體更新及隨選讀表功能，也很難面對在大型、高密度終端設備的環境下，每15鐘傳送一筆資料的系統要求；NB-IoT及其他4G技術則要面臨晶片價格相對昂貴、4G通訊費用以及地下室電表沒有4G訊號覆蓋的問題；最後，短距離的通訊技術，則必須耗費通訊閘道器及無線訊號延伸器數量龐大、成本相對昂貴且通訊不佳的問題。

經過分析，優必闊確認了在電表AMI領域優必闊將擁有強大競爭優勢，加上客觀上台電的智慧電表計畫在能源轉型上扮演關鍵角色，市場面前景看好，彭天豪因此決定將Ubiik這家小公司十分有限的研發資源，集中投入到此一案件，並且在產品策略上進行調整，投入從終端模組到雲端平台的垂直整合產品，並開發技術難度極高的通訊系統核心網 (core network)。自2017年中投入台電的測試評選開始，前後進行了長達一年的實驗室與實地測試，成功於2018年5月跟中華電信、亞太電信等共五家廠商一起並列為台電AMI智慧電表的通訊技術合格供應商，之後並以堅強實力連續三年通過嚴格的標案評選競爭、取得通訊系統標案，三年標案累計將安裝與維運60萬個電表通訊系統，交貨量達70萬，累積得標金額高達12.6億元。

彭天豪表示，新創企業資源非常有限，2017年開始參加台電的考試時，當時優必闊整個團隊大約只有16、17個人，同時進行許多產品項目的評估及前期市場行銷，「但當我們意識到AMI就是我們的菜之後，就決定調整公司既有策略，專注在此案件，並且擠出資源、引導團隊開發原本不屬於通訊系統的技術領域」。透過台電AMI案近四年的淬鍊，並持續優化產品，優必闊的AMI系統已經成為一個龐大而穩健的端到端物聯網系統，預計在三個標案完成後，每日將傳送近八千萬筆電表資料到優必闊團隊自行開發的核心網及資料庫系統、亦即台電稱為AMI頭端管理系統的雲端平台。「隨著台電AMI智慧電表標案的取得、擴大、系統優化，我們不但成功擴大團隊、營收及獲利，更進一步取得其他國家智慧讀表系統或AMI標案的門票，例如日本的電表專案以及目前正在耕耘的歐洲、美國與印度、東南亞相關專案。」彭天豪興高采烈地說道。

優必闊人員安裝桿上型電表資料集中器(DCU)，DCU類似無線通訊閘道器，優必闊使用Weightless 長距離、低功耗通訊技術，市區通訊距離約1-2公里、郊區達10公里以上，讓優必闊在AMI案取得巨大競爭優勢 優必闊科技Ubiik

優必闊科技Ubiik

以Weightless™通訊網為核心，Ubiik透過垂直與水平擴展躍身國際智慧聯網專家

台電AMI智慧電表的實作經驗，不僅讓Ubiik成功將產品服務水平擴散到工廠、太陽能發電廠等全新場域，產品服務內容亦從能源監控擴展到能源預測、或者是溫度、濕度、氣體監控等。例如，在2019年取得經濟部再生能源憑證中心專案，在屏東內埔客委會的六堆園區裝置智慧電表與AMI通訊系統，每15分鐘回傳一次發電資料，監控與預測發電量；此外，亦於去年年中獲得台電的電表、水表、瓦斯表3表通訊合一的測試案等。

「優必闊已經不再是一個單純的LPWAN通訊設備的公司了，而是一個具備原創技術、提供從終端設備到雲端服務的垂直整合物聯網方案企業。」彭天豪如是說道優必闊五年來的改變，「除了台灣，我們已成功將市場拓展到日本、歐洲與美國等市場，接下來，將進一步評估、佈局中東、印度、泰國等市場，至於在解決方案方面，除了AMI智慧電表，2021年還將擴大到智慧工廠與商業建築大樓的能源監控等服務。」他也表示，具有高度創意及旺盛企圖心的國際化團隊，是優必闊未來成功的最大關鍵。

Ubiik鎖定國際市場，延攬各國人才，來自法國的技術長Fabien Petitgrand是推動國際標準「Weightless-P」的幕後功臣。 數位時代

為了無縫支援業務擴展策略，Fabien帶領的研發團隊將持續不斷深化Weightless™通訊系統及核心網的服務能量。他表示：「Weightless技術在長距離（Long Range）、高容量（High Capacity）、高可靠性（Reliability）與雙向傳輸（Two-way transmission）等四個面向的表現亮眼，接下來，除進一步完善Weightless雲端管理平台的資料庫、前端介面、數據分析與設備管理等功能，還會提供應用程式介面（API），讓夥伴、企業客戶可以視需求將平台上的數據資料傳送至其他地方進行分析。」除了提供Weightless通訊硬體與雲端管理平台，Petitgrand亦指出，團隊成員可以因應客戶需求提供客製化軟體開發、或數據建模等多元服務，創造共贏局面。

「展望2021年，Ubiik除優化產品服務、擴增新的營運據點，預計會完成A輪融資，為搶進全球物聯網市場做充足準備。」關於Ubiik的未來發展，彭天豪與團隊夥伴已有清楚藍圖，將一步一腳印，穩扎穩打的朝目標邁進。