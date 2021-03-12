科沃斯首次在台灣引進的空氣淨化機器人，是具備自主移動淨化、24小時偵測空氣品質兩大特色的母嬰級產品，為台灣消費者提供更多元、更先進的空氣淨化選擇

專業型服務機器人市場正快速成長，根據勤業眾信「2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測」報告，2020年專業型服務機器人銷量將超越工業機器人，其中又以「日常家事型態的消費者服務」和「娛樂性」機器人為兩大主要成長類型。

所謂「日常家事型態的消費者服務」機器人，其實就是俗稱的家務機器人，目前最普及的類型就是掃地機器人，占據市場比重高達7成，其餘還有吸塵、割草、洗/擦窗、洗碗...等不同類型。而全球家用服務機器人領導品牌ECOVACS ROBOTICS（科沃斯機器人），除了掃地與擦窗機器人產品外，更將機器人技術與空氣清淨機結合成空氣淨化機器人。

經過數十年在家用機器人領域的技術沉澱，ECOVACS將最先進和成熟的機器人技術應用在空氣淨化機器人上，並於日前首次引進台灣，為台灣消費者提供更多元的空氣淨化選擇。

科沃斯的空氣淨化機器人AIRBOT AVA可自主移動至各個空間淨化空氣，解決傳統空氣清淨機移動不便的問題。 科沃斯ECOVACS

空氣清淨機兩大使用痛點

ECOVACS大中華區業務總經理劉文寧表示，透過科沃斯研發人員深入的市調與觀察，發現傳統空氣清淨機在使用上有二個痛點，第一、移動不方便，空氣清淨機有適用坪數限制，很難做到一台機器淨化全屋空氣。為此，使用者只能不定期移動機器去各個空間淨化空氣，或者一次購買多台、每個空間各放一台空氣清淨機，確保屋內的空氣品質。

第二、使用者很難用肉眼分辨空氣品質的好壞，空氣是無形的氣體，當空氣品質不好時，使用者通常不會有明顯而直接的感受，不像地板髒亂是清楚可見的現象，也因此，使用者不知道何時該啟動空氣清淨機，導致機器不是24小時開著，就是久久才開一次。劉文寧引述ECOVACS對於空氣淨化機用戶做的市場調查，了解到民眾購買空氣清淨機後的開機率並不高，無法如預期般發揮改善空氣品質的效果。

針對空氣清淨機兩大使用痛點，ECOVACS以過往發展掃地機器人的經驗和技術為基礎，推出空氣淨化機器人，可自主移動至各個空間淨化空氣，確保居家環境內的空氣品質無虞。

自主移動 1台淨化全屋空氣

劉文寧強調，與掃地機器人相比，空氣淨化機器人的體積更大，需要更準確合理的避障技術，才能為使用者接受。而ECOVACS從2006年起就在發展掃地機器人，歷經機器人避障技術的迭代發展，從隨機碰撞、陀螺儀、視覺辨識到激光雷達，有充足的設計經驗和研發能量，才能推出新一代空氣淨化機器人。

在機器人避障技術外，ECOVACS一直走在技術尖端，採用與蘋果手機iPhone 12相同的dToF感測技術進行動線規劃。dToF具有更低功耗、更好的抗環境光干擾能力，以及能夠應對更複雜場景的能力，可以快速又精準地描繪3D場景，作出最合理的動線規劃。

AIRBOT AVA採用dToF感測技術，可精準描繪使用空間，做出合理動線規劃。 科沃斯ECOVACS

感測器偵測 24小時掌握空氣品質

除了自主移動能力，ECOVACS空氣淨化機器人內建感測器，可以主動偵測空氣品質，當某個空間空氣品質不好時，如：房間裝了新傢俱造成甲醛濃度偏高、或者冬天門窗緊閉空氣不循環產生異味等，空氣淨化機器人就會主動移去該空間執行任務。

此外，ECOVACS還推出可搭配空氣淨化機器人使用的AARON獨立式空氣品質感測器，使用者可以安裝在家中任一空間內，透過感測器上的顯示面板，就可以知道該空間目前空氣中VOC（即揮發性有機物，如：甲酫、甲苯）和PM2.5的含量，倘若有害氣體含量過高，只要輕觸感測器上的按鈕，就能一鍵啟動遠端呼喚，空氣淨化機器人即可自動前來淨化空氣。

在房間內裝設AARON空氣品質感測器，除可即時監控空氣品質，也可以一鍵呼喚AIRBOT AVA前來淨化空間。 科沃斯ECOVACS

母嬰級產品定位 掌握金字塔頂端客群

在產品定位上，ECOVACS將母嬰使用者的需求納入產品設計中，包括第1、外觀圓潤、沒有尖角；第2、抽拉式濾芯設計、更換更方便簡單；第3、風量加大、提高空氣淨化效率，以一個6坪大的房間為例，5分鐘之內可以淨化約3-5次；第4、通過AARON空氣品質感測器或APP即可遠程召喚主機前來淨化空氣。

「空氣清淨機市場中，母嬰客群可說是站在金字塔頂端，只要能獲得認同，通常也能滿足其他客群的需求，比如過敏體質、入住剛裝潢新房的族群等」劉文寧笑著說明當初定位在母嬰級產品的原因。

從機器人自主移動技術、結合空氣品質感測器、到母嬰級產品設計，ECOVACS重新定義空氣清淨機這個市場上已經相當成熟的品項，並在上市初期就獲得大陸使用者肯定。這也讓ECOVACS有信心推廣到更多地方，即便台灣空氣清淨機的市場競爭相當激烈，ECOVACS仍選擇進入市場，希望以最好的產品、最快的速度、最合理的價格，為台灣消費者提供更多元選擇，確保使用者吸進的每一口都是乾淨空氣。

未來ECOVACS除了研發更多不同服務類型的家用機器人，也會持續提升與智慧家庭設備的整合能力，目前能夠整合的設備包括Amazon ALEXA, Google assistant, Siri shortcut、小度智能音箱、和天貓精靈，之後還會越來越多，「這些發展都是為了帶給消費者更優質的家庭生活，」劉文寧笑著解釋，用戶第一是ECOVACS很重要的企業理念，未來在做產品與市場開發時，也會持續關注使用者喜歡什麼、產品能不能幫助使用者解決問題，希望能減輕使用者家務負擔，進而擁有更多時間享受生活、享受人生。