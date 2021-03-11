台灣15家金控業者2月獲利亮眼，累計1～2月獲利已超過1300億元，年增78%！獲利雙雄是國泰金及富邦金蟬聯，2月單月富邦金以總獲利及EPS居冠。

受惠旗下公司亮眼投資績效表現，國內15家上市櫃金控2月單月稅後獲利達新台幣607.11億元，年增84.7%，今年前2月合計獲利1303.02億元，年增78.4%。

富邦金和國泰金單月、累計獲利都寫下同期歷史新高紀錄，富邦金更以稅後淨利182.9億元以及每股盈餘（EPS）3.77元拿下雙冠獲利王。

富邦金2月稅後淨利182.95億元，累計前2月稅後淨利385.30億元，EPS為3.77元，2月單月稅後淨利、前2月稅後淨利以及EPS皆續創歷年新高紀錄；子公司富邦人壽、富邦產險和富邦證券2月單月及累計前2月獲利也同步寫下歷史新高。

國泰1月是單月獲利金額冠軍，不過2月這個位置被富邦金超車，雙雄獲利表現相當接近。 國泰金

富邦金表示，2月亮眼獲利主要受惠於子公司成長動能強勁，富邦人壽在投資收益大幅成長、富邦產險投資績效和承保業務表現優異，富邦證券經紀收益也強勁成長。此外，富邦金2月普通股每股淨值達69.69元，續創歷史新高。

國泰金2月稅後淨利為171.9億元，累計前2月稅後淨利389.4億元，單月與累計獲利都創同期歷史新高，EPS達2.95元。

國泰金表示，旗下國壽2月稅後淨利150.6億元，創下同期新高，主要是投資績效良好，讓投資報酬率表現穩健，負債成本持續下降，利差益持續擴大。另外，國壽資本適足率及淨值比持續維持強健水準，提供面對金融市場波動的緩衝能力。

元大證券利潤爆衝，元大金衝入獲利TOP4

中信金2月稅後淨利為48.23億元，累計前2月稅後淨利134.94億元，EPS為0.69元。中信金表示，2月雖然工作天數及計息天數較少，但銀行及保險核心動能穩健，加上金融操作表現得宜，保險業務方面投資收益良好，子公司台灣人壽稅後獲利更較去年成長110%。

元大金控成績也相當亮眼，2月自結稅後純益為26.69億元，核心子公司元大證券稅後純益便達14.78億元，一肩扛起主要獲利引擎的角色；元大金累計前2月稅後純益則衝上54.06億元，不只坐穩前四大獲利金控，和去年同期相比，年增率逾7成，成長傲人。

元大金控獲利年增7成，旗下證券事業獲利大增是關鍵。 元大金控

2月4家公股金控獲利合計64.33億元，表現比1月成長5.23%，年增逾24%，累計前2月獲利125.46億元，則年增10.84%，今年開春以來獲利表現穩健。

公股獲利王兆豐金2月賺22.42億元，年增46%，並比1月成長逾3成；兆豐金表示，主因為銀行財務操作收入增加，加上承辦多件大型聯貸案，手續費收入提升，加上各子公司獲利穩定，累計前2月已賺39.39億元，年增12.74%，EPS為0.29元。

第一金、華南金及合庫金前2月獲利則各年增10.73%，9.3%及9.78%，均比去年同期表現更好。

責任編輯：王郁倫