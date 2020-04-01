在學習新事物時是否曾感到吃力無法吸收？那是因為在學習之前沒找對「學習的方法」。

如果有一天，你考取了美國麻省理工學院（MIT，Massachusetts Institute of Technology）計算機科學系，但是因為念完畢業要花太多時間，你會選擇放棄嗎？

加拿大作家史考特．楊（Scott Young）就放棄了進入MIT的機會。加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）商學院畢業的楊，進入職場後，發現他真正感興趣的是程式、演算法、人工智慧（AI），於是申請了MIT，但錄取後他認為再花4年修習相關課程，等於放棄大半生活，很不吸引人，於是選擇自己學習。

驚人的是，平均10天，他能學完並考完一門課程，一年內就拿到MIT的計算機科學學位。靠的是什麼？楊研究了多位高效學習者的案例，歸納出一套「超級學習」（ultralearning）的方法，助他快速吸收、整理新的知識，且能融會貫通在各領域。甚至，他能做到每3個月就掌握一門語言。

觀察、分析知識的架構，原理先懂，再記細則

所謂的超級學習，指的是一個人在自主學習中，發展強化知識、技能的策略，盡最大可能提高學習效率。這個概念並不完全等於「快速學習」，也沒有指令般的絕對步驟。他認為，每位超級學習者會找出屬於自己的獨特技巧。

以往，學校、企業教育訓練都是灌輸式的訓練，超級學習的不同之處，你是主動想了解一件事，擁有旺盛的求知欲，這是超級學習的前提。

而展開超級學習，第一步是「學會學習的方法」（metalearning）。意思是，學習者在接觸新內容之前，要思考「我應該如何學習這個概念」。美國語言學家丹尼爾．艾弗列特（Daniel Everett）以研究南美洲亞馬遜盆地的「Pirahã」人聞名，他就是一位超級學習者。有次，他與一名女子交流，在語言不同的情況下，先聆聽、複誦對方講的字彙、再寫在黑板上，不久後，竟能逐漸猜出其中的意思。

例如，聽到女子說「kuti paoka djalou」，艾弗列特寫下「你好」並做出動作，得到對方肯定回應。甚至，很快地他能組織簡單句子如「我喝水」「你拿起石頭」。楊指出，關鍵在於艾弗列特嘗試拆解語言的結構，鼓勵對方念單字的同時，他記下發音、詞性、語法，並記錄、分辨名詞、動詞或代詞。

接著，艾弗列特系統性地歸納、整理資訊，像是「聽到的句子大多都是主詞、受詞、賓語」「這個語言的名詞，大部分都沒有複數」。

也就是說，和一般學習者不同的是，他學語言不只是從揣摩音調開始，而是描繪一個理論，思考背後的邏輯。幾個小時內，他可以在沒有翻譯協助、甚至在不曉得自己在講哪國語言的情況下，與對方簡單溝通。

拆解學問細節，分門別類訓練弱點

理解學問的組織架構後，第二步是拆解、學習其中一項技術，並加以精進。楊以自己畫人臉為例，起初他練習的畫作不夠好看，細究原因後，判斷原因是五官位置不夠精準，於是他拍攝實際的人像，並洗成半透明照片，再覆蓋在素描上，比對兩者差異。重複數百次之後，他的繪畫能力就在短時間大幅進步，「我可以馬上知道嘴唇是否畫的太低，或是眼距會不會太寬」。

如果學的是更複雜的主題，則要一一分辨、統整技術的類別。美國的電視智力競賽節目「危險邊緣」（Jeopardy）中，請參賽者根據少量線索，推敲正確選項。參賽者羅傑．克雷格（Roger Craig）曾在一天贏得7萬7,000美元（約新台幣210萬元），保持單日最高獎金的記錄，靠的就是大量分析。

「你可以隨便練習，也可以系統性地學習。」楊說，這個比賽的題庫包含歷史、語言、文學、藝術、科技，克雷格能成功並非偶然。首先，他下載所有播出過的問題與答案、分門別類後，再逐一試答。

接著，克雷格將答題結果做視覺化分析，把各主題畫成一個圓圈，圓圈愈大，代表出題頻率愈高。進一步比對，他還發現，為求可看性，節目並不會鑽牛角尖出題，掌握各領域最著名的例子，會比冷門知識更有用。

你也可以用諾貝爾物理學獎得主理查．費曼（Richard Feynman）的學習方法，他的步驟是，把一件事教給完全不懂的新手，從中得到反饋。如果你在教的過程，發現「哪邊卡住、講不清楚」，就表示你對這一部分的知識理解不足，需要補強。

楊總結，

超級學習強調自主性、有策略的解讀新知，不只是「學習」（learn），還要找到「練習方法」（practice）。找到合適的方法後，學習的成效仍然要回到大量、扎實練習，一旦維持高強度訓練，就能做到「用理解取代死背」，得到好結果。

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