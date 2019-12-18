開發全球最輕薄智能體溫貼片，尋求天線效率的優化辦法，獲工業局IisC平台與工研院的協助下，找出天線在軟板上的較佳設計，實現這款為愛而生的智慧體溫計。

每天清晨5、6點之間醒來使用舌下體溫計測量基礎體溫並做記錄，持續二至三個月的時間，以掌握體溫變化，預測排卵期，想必是許多備孕的女性可能經歷過的歷程。然而在新生兒的家庭中，為了照顧發燒中的嬰幼兒，半夜起床每小時量一次體溫，以觀測退燒情形，並判斷是否應給予適當處置，例如調節環境溫度或給予退燒藥，每當小孩生病，半夜無法照常入睡，父母隔天除了帶著熊貓眼上班之外，也心心念念孩子的狀況是否已經改善。

然而上述這些情景現在已經有方法可以避免，台灣的新創公司愛微科，打造出適合長時間配戴的Temp Pal添寶穿戴式智能體溫計，透過藍芽技術將體度數值傳輸到手機App上，能連續式、不間斷量測體溫。

研發歷程 關關突破

公司設立在陽明大學創新育成中心的愛微科，僅成立第五年產品已成功開發並量產，並已於今年順利取得台灣TFDA及歐洲CE Medical Devices醫療器材許可證。不僅順利於台灣上市，並透過歐洲代理商於西班牙、英國、波蘭、德國等地建立銷售通路。目前愛微科將進入下一個階段的Ａ輪募資。

經濟部工業局

這款全球體積最小的智慧體溫貼片，出自於兩位共同創辦人的親身經驗，以及對市場的觀察。共同創辦人曾軍皓，有感於妻子每天凌晨5點起床量測基礎體溫，堅持兩年多的時間才自然受孕，夫妻兩人睡眠品質都因此受影響。而共同創辦人張和逸也曾經在半夜照顧發燒中的兒子時，因沒有清楚的體溫記錄工具做對比，而無法判斷餵藥時機。因應上述經驗及對市場的調查，有電池設計專長的曾軍皓及擅長韌體開發的張和逸決定共同創業，結合兩人多年的產業經驗，透過軟硬體整合，致力於打造優質使用者體驗的智慧型體溫計。

與一般耳溫槍或基礎體溫計最大的不同點是，添寶體溫貼片能貼附在腋下進行長時間體溫監測，正確貼附後就可以透過行動裝置觀測體溫變化，若超過預先設定的高溫/低溫就會自動發出警示音，提醒照護者即時採取照護措施。

實際上，在愛微科產品開發的同時，國外已有類似的產品問世，但為了達成上述的應用，愛微科的體溫貼片不論是體積與厚度都比競品更輕薄，主要的技術突破點如下：

1. 採用特製鋰電池設計讓貼片更輕薄，在充飽電下可連續監測36至48小時。共同創辦人張和逸說，在如此微小體積的情形，能使用長達36小時以上的產品十分少見，除了使用輕薄鋰電池外，韌體與電池設計必須搭配得宜，以及對元件運作方式都經過精確的調整，得以發揮電池體積微小化、使用時間最長的極限。

2. 正負0.05度的精準度與微小化結構設計。

為了讓使用者可以有更舒適的使用體驗，裝置的大小是一項重要的工程，愛微科所研發的智能溫度貼片，僅如同硬幣般的大小，如何完美地將溫度誤差可以達到正負0.05度，並不受到其他周遭的影響，在整體的結構設計上花費了非常大的心思，並且做過無數的實驗跟驗證。

3. 介面極簡設計，直覺觀察體溫變化。

軟體方面著重在打造直覺介面設計，能日夜不間斷自動記錄體溫資訊，免去人工抄寫的不便利，更能遠距離監測，對於備孕夫婦、新生兒家庭提供更優質的體溫量測經驗，如有需要亦可下載成為報表，提供醫師參考。

4. 工業局IisC攜手協助，突破天線技術，首創在軟板上裝置天線。

無線裝置的天線通常是安裝在PCB硬板上，晶片式的天線又會使溫度貼片厚度增厚，所以PCB硬板無法符合溫度貼片結構上設計的需求，並且會影響到使用者的體驗舒適感，所以結構設計上採用軟板。軟板上裝置天線並且發揮天線的效能，這是一項艱鉅的工程，在工業局IisC平台的支持下，工研院電子與光電系統研究所協助以專業儀器調測RF天線，為愛微科產品在軟板上找出能發揮天線功效的最佳設計，耗時一年終於突破產品研發瓶頸。

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未來應用廣泛 適用多種疾病體溫監控

有了工業局IisC計畫及工研院的協助，讓愛微科的體溫貼片得以更完整的呈現，然而後續在與代工廠進行產線量產上也耗費一年半不斷進行測試與修正，才順利進入量產。同時也在今年順利醫療器材認證，儘管體溫貼片不是侵入式醫材不需要進行人體試驗審議委員會（IRB）的臨床試驗，但愛微科仍以更高的安全標準來要求自己，尤其歐洲市場特別注重醫療器材的認證，為國際市場佈局奠定基石。

除了歐洲市場的佈局外，目前在台灣二大知名連鎖藥局，以及婦幼消費通路已經正式上市，也準備踏入泰國與新加坡市場。在體溫監測方面的需求，不只是嬰幼兒或備孕女性，包括熱筋攣狀況、手術後病患的生理異常情形也會透過體溫變化反應，也因此添寶穿戴式智能體溫計上市後，得到許多家庭及專科醫師的關注，展望未來，愛微科團隊將持續與醫師、醫療機構等單位合作，使這款為愛而生的體溫貼片能應用在更多領域，造福更多人。