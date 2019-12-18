如同講到Startup Nation（創業之國）就會聯想到以色列，現在國發會推出的「Startup Island Taiwan」也是希望有同樣的效果。

行政院國發會於今（18）公布了台灣國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」。

為了妥善打造品牌定位及意象，國發會自去年10月起就舉辦了多場顧問會議、工作坊，與台灣100位新創社群、新創團隊、意見領袖訪談與交流，在經歷一年多的時間凝聚共識，才推出了「Startup Island TAIWAN」。

「國家品牌的建立真的很困難，我們也曾經洩氣過，大家的意見實在是太多，很難找出一個大家都能接受的答案。」國發會主委陳美伶說，「但我們還是做到了，這是公私協作的最好案例，這個品牌是屬於全台灣新創的，而不是屬於國發會的。」

台灣新創品牌將首度於CES曝光

台灣新創必須要邁向國際，但要讓國際留下一個深刻的印象並不容易。因此國發會特別打造出台灣新創品牌「Startup Island TAIWAN」，希望能藉由打群架的方式，讓國際認識台灣、認識台灣新創。

舉例來說，明年1月的CES（消費性電子展）科技部會如往常帶領一批新創團隊參展，便會統一使用「Startup Island TAIWAN」的品牌，也將會是「Startup Island TAIWAN」首度於國際曝光，「在國際舞台上，一眼望過去就能知道哪個是來自台灣的團隊。」陳美伶說。

單一的台灣新創品牌也許不容易被看見，但是如果全部的台灣新創在國際上都使用「Startup Island TAIWAN」，便有機會把台灣新創推廣出去。

國發會主委陳美伶表示，Startup Island TAIWAN的台灣新創品牌，經過一整年的時間才醞釀出來。 國發會

同時，陳美伶也表示「Startup Island TAIWAN」的logo將開放給所有的台灣新創，如果民間的創業社群想要使用也沒有問題。特別是商用上也完全開放，新創們推出新產品、新服務想要打上「Startup Island TAIWAN」，只要符合規範也完全沒有問題。

「這個logo是真的from startups、with startups，最後for startups。」陳美伶說。

「Startup Island TAIWAN」的品牌故事

除了主logo之外，Startup Island TAIWAN也有一系列logo，分別有不同的代表意思。 國發會

「Startup Island TAIWAN」由日目視覺藝術有限公司所設計，除了首logo象徵台灣的山脈在海洋上的倒影之外，其中無限的符號象徵台灣新創能量的無限可能。

除此之外還有一系列的logo，包含蝴蝶象徵台灣的多元文化、以及代表源源不絕的創新點子的燈泡等等。而採用的綠黃橘藍配色，也有代表台灣新創DNA的意涵。

責任編輯：蕭閔云