台灣企業面臨傳承交棒挑戰，宏碁創辦人施振榮透露7位家族成員已經完成「家族事業治理準則」簽署，未來第三代滿18也將簽署，內容最關心公益跟和諧這兩件事。

宏碁創辦人施振榮在75歲生日當天宣佈，著手家族百年計畫，鑑於第一個長孫女17歲，快滿18歲，家族成員溝通後已經完成「家族事業治理準則」，成員7人簽署，施家將成為未來宏碁經營穩定力量，更鼓勵家族成員投入回饋社會。

由於家族第三代成員將滿18歲，因此施振榮近日已與家族成員溝通，並已完成制定「家族事業治理準則」，除了施振榮、施太太葉紫華及第二代家族成員總計7人簽署，日後滿18歲的第三代家族成員（現在有8個孫子）也都將簽署。

施振榮說，事業傳承方面，宏碁「經營權」已順利交棒給宏碁董事長陳俊聖接班，至於他個人及家族持股6~7%的宏碁「股權」，他與夫人葉紫華也已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁董事會外，「家族事業治理準則」近期簽署完成，要為華人家族的代代傳承立下典範。

宏碁董事長陳俊聖是經營權接班人。 王郁倫攝影

準家族憲章，關心兩大主軸

對於施家的家族事業治理準則，大致可分兩大主軸，首先是 家族無形資產要保護，有形資產要回饋社會 ，因此規章是「家族創造的財富要50%回饋社會」，包括家族持股殖利率報酬50%，但也期望用經驗影響力做回饋，比方支持藝文也是一種無形的貢獻。

其二則是 家族成員要和諧 ，所以「建立處理準則」，由於家族定義是有血緣跟婚姻關係，當家族成員脫離婚姻關係的處理準則，如何用公允價值去收購回未上市股票，維持家族控股穩定，也是這次準家族憲章涵蓋範圍。

施振榮近年退休後，陸續將股票轉贈第二及第三代，施振榮說，宏碁股票都到已經分散，未成年股權都有監護人管理，施振榮說，他希望一代比一代強，持續回饋社會，但不會強硬到每年必須50%回饋，而是一種人生「算總帳」的概念。

「 我看太多了，你看王永慶、王文洋的事情，我們不需要家族爭執，一切會按照法律， 」施振榮說，宏碁是家族重要事業，家族有長期支持專業經理人穩定的必要，目前先以做公益角度，還沒考慮信託。

施振榮說，家族事業治理準則有點準「家族憲章」概念。建構機制不必完全靠信託，智融基金是家族事業代表單位，最近他也加碼捐一些股票到智融基金會。

宏碁新任董事施宣輝是家族所有權接班人。 施宣輝

宏碁經營權接班人選，尊重董事會決議

至於經營權的接班規劃，在第二第三代尋覓新經營者時，如何挑選？施振榮表示，一切尊重董事會決策，董事會至少會有三個獨立董事，獨董由董事長指派，董事會將會決定董事長跟CEO，朝產業正規的作法做。

施振榮說，新經營者接班人是由董事會決議，這個決議是為所有股東負責，而不是為施家家族負責，「不要因為是專業經理人，只為顯性價值而奮鬥」，施振榮說，歐洲有不少百年家族企業，都會跟經理人建立緊密關係，而他也期許施家家族能維持創業初衷的使命。

而若施振榮家族成員若除股權外，也想要接經營，施振榮說，這得確認「能勝任」，否則跟家族理念違背，因為家族很多人或許也想挑戰經營，但經營權責任超過所有權，能否勝任仍是關鍵。

責任編輯：蕭閔云