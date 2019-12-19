因癌症失去兩位至親的郭台銘，希望透過一己之力回饋社會，捐款250億給台大醫院設立癌醫中心，希望透過新科技與醫療技術，能在未來實現遠離癌症的夢想。

今天是12月19日，對許多人來說可能是平凡的工作日，但對於台灣首富郭台銘而言，卻是個令人沈痛的日子。

今天是郭台銘亡妻林淑如70歲冥誕，特別選在今天舉辦「永真健康醫療大樓」冠名典禮，除了是要追憶亡妻之外，也希望透過與台大醫學院的合作，提升我國癌症醫療的水準，朝「無癌」的願景更邁進。

已於去年（2018）開始試營運的癌醫中心，今日舉辦永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕的典禮。 簡永昌攝影

至親因癌症離世，促使郭董捐250億建癌醫中心

由於林淑如當年是因為乳癌逝世，而郭台銘的胞弟郭台成，生前也為血癌所苦，郭台銘當時不吝砸下重金、用最好的醫療資源只求可以延長弟弟的生命，然而最終還是無法如願。

郭台銘表示，亡妻與胞弟都因癌症離世，這雖然是他個人的失去，但也希望透過一己之力、協助台大醫學院投入癌症的研究，能造福未來更多的人、遠離癌症。 簡永昌攝影

郭台銘表示，痛失至親是他個人的失去，但透過癌醫中心的成立，希望能讓台灣、甚至整個華人圈，能在乳癌、白血病乃至其他各種癌症得到更多的資源治療及預防，希望未來有一天能將癌症變成是一種慢性病。

永真樓命名藏巧思：永遠真誠面對病患

台大癌醫中心醫院落成啟用滿周年，在永真健康醫療大樓冠名典禮致詞時他也特別表示，這個計畫其實從12年前（2007年）就開始，前前後後加碼，目前已投入約新台幣250億的捐款。

郭台銘回憶，記得當時為了這個癌醫中心、常常與夥伴開會到很晚，目的就是希望可以打造這個平台，並結合台大醫學院的醫療技術，能夠對於癌症有更多的研究與發展，郭台銘也期望將來這個癌醫中心可以成為台灣的驕傲、是華人圈癌症醫療的第一把交椅。

台大校長管中閔也透露，目前癌醫中心也是不少國外學校來台參訪的重點，對於國際間的交流也能有所發揮。

郭台銘今日也特別與妻子曾馨瑩、母親郭初永真女士出席活動，他也透露母親今天特別打扮了一下、盛裝出席。 簡永昌攝影

對於癌醫中心的主建物以「永真樓」命名也有小插曲。郭台銘表示，當時接到管中閔的來電，原以為是經費不足，後來才知道是台大希望能以郭台銘母親的名字命名。

郭台銘說，母親的「永真」二字正好也用來期許癌醫中心的大家，要永遠真誠，尤其他的母親也一直提醒他，有一天功成名就了以後，一定要回饋社會，所以他也將這棟樓獻給他的母親。

5G成催化劑，讓醫療技術更精準

至於癌醫中心未來會如何做？管中閔表示，現在醫療已逐步邁向精準、智慧化的發展，而癌症治療的關鍵就在於基因，而在5G的催化下，HPC（高效能運算）也能協助基因檢測、癌症治療的時間大幅縮短，過去需要數日的分析現在可能只需要一個鐘頭就能完成。

癌醫中心也分享目前5G在醫療的各種可能應用。 簡永昌攝影

此外，郭台銘也提及要建構健康互聯網的概念，由於目前醫療診斷上影像的應用越來越頻繁，搭配5G高速、低延遲的特性，可以協助病患的資料在傳遞上、或是動手術的時候可以進行快速的運作，讓醫療的效果可以更精確，他也希望不只是台大各分院的數據整合，全台醫院的病患數據也要有跨院的結合，才能真正為所有病人帶來正向的幫助。

行政效率要加強，病患的需求不能等

最後，郭董也小小的抱怨了一下行政效率。他表示，要如何可以讓癌醫中心盡快上軌道、提供服務給大眾是他最關心的事情，無奈過程中被許多行政效率的問題給絆住，導致時間上晚了一些，他不是著急於開幕營業要賺錢，而是認為有很多的癌症病患不能等了，他們現在就需要得到幫助，也希望之後台大在行政效率的問題可以改善。