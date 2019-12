接手鴻海兆元帝國的新任董事長劉揚偉,究竟有什麼過人之處被郭台銘看中?劉揚偉提到「做自己」的重要性。

今年6月,劉揚偉從鴻海創辦人手中接掌市值近兆元的鴻海集團,他究竟有什麼過人之處能被郭台銘欽點?昨日劉揚偉用大學長的身份返回母校交通大學,以「 做你自己 」為題來跟大家分享他的人生經驗,他強調,他無法猜測郭董的想法是什麼,但是他可以做好他自己,這也是為什麼他能坐上鴻海董事長的秘密武器。

安排事情的優先順序,學會作出抉擇

做自己三個字聽來簡單、現在很多年輕人也樂於做自己,但是劉揚偉說這是他用人生經歷所換得的經驗。

劉揚偉以「做你自己」為題,勉勵年輕人要了解自己的能力、做自己可以掌控的事情,並心存感恩、懂得安排優先順序,是他人生至今的生命體驗。 簡永昌攝影

首先他要大家學會感恩、感恩每件事情的發生、感恩你的週遭環境、感恩你未來可能擁有的一切。接著劉揚偉提到優先順序(Priority),我們都要用智慧去取捨所有的選項,正確排序目前應該要處理的事項,同時也要謹慎地分配自己的時間。他也鼓勵台下的學弟妹,要時常練習如何安排優先順序,藉以強化在面對眾多選項時,能做出正確的安排。

不必模仿他人,做好自己能掌控的事

除了感恩、安排優先順序外,也必須掌握做人做事的道理。劉揚偉提到,每個人因為都是不同的個體,所以不需模仿他人,但可以學習前人的長處,如同他坐上鴻海董事長一職,他就是劉揚偉,不必模仿郭台銘,但可以學習郭董在領導方面的強項並內化成自己的能力。

鴻海創辦人郭台銘擁有強烈的領導風格。 鴻海提供

此外,他也建議學生,學會做好自己能夠控制的事。劉揚偉表示,大家往往花太多時間在無法掌握的事情上,卻忘記把時間放在自己可以掌握的事,導致兩敗俱傷;若能夠善用優先順序的能力,先做好自己能控制的事,無法控制的事情,說不定就會迎刃而解。

科學方法做事,資料搜集基本功要做好

在職場上又該如何「做自己」,劉揚偉表示,比起西人的做事態度,東方人較不擅於用科學方法做事,他建議在做出決策前,可以先做好資料搜集,仔細分類並找出合適的處理方法,才有成功的決策。

以鴻海為例,有了科學做事的法則後,鴻海才能打造四步驟的執行力:定策略、建組織、布人力、置系統。劉揚偉也提到,鴻海在進入一個新領域如電動車、智慧醫療時,肯定是這個市場的餅要夠大、年複合成長率要達到20%以上,並且要在SWOT分析(強弱危機分析)上充分展現優勢,才能在新的領域達到一定的獲利。

職場上,劉揚偉建議帶入科學方法,執行新計劃時都要全面的搜集資料,並透過分類跟尋找合適的解決方法,讓決策更精準。 FuzzBones via Shutterstock

此外,劉揚偉也提到不貳過的重要性,犯錯並不可恥,但要能夠從錯誤中記取教訓且不再犯才是最重要的,他認為鴻海在這件事情上還有待改進,但像是蘋果Apple就能夠真正落實這個不貳過,他認為是一個很好的學習榜樣。(燒光郭董2.9億元!翟本喬5年創業心路:失敗不可恥,失敗就不做任何事很可恥)

運氣決定一切,但沒有勤奮就沒有運氣

最後,他也以NIKE創辦人菲爾奈特(PHIL KNIGHT)的一席話來勉勵大家。當上述的每個步驟都做好了並不代表真的會成功,菲爾奈特說過,「 成功全靠運氣,越勤奮的人運氣更好 (The harder you work, the better your Tao)。」對於無法掌控的事不要多想,勤奮不懈才是自己能掌控的。

