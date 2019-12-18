接手鴻海兆元帝國的新任董事長劉揚偉，究竟有什麼過人之處被郭台銘看中？劉揚偉提到「做自己」的重要性。

今年6月，劉揚偉從鴻海創辦人手中接掌市值近兆元的鴻海集團，他究竟有什麼過人之處能被郭台銘欽點？昨日劉揚偉用大學長的身份返回母校交通大學，以「 做你自己 」為題來跟大家分享他的人生經驗，他強調，他無法猜測郭董的想法是什麼，但是他可以做好他自己，這也是為什麼他能坐上鴻海董事長的秘密武器。

安排事情的優先順序，學會作出抉擇

做自己三個字聽來簡單、現在很多年輕人也樂於做自己，但是劉揚偉說這是他用人生經歷所換得的經驗。

劉揚偉以「做你自己」為題，勉勵年輕人要了解自己的能力、做自己可以掌控的事情，並心存感恩、懂得安排優先順序，是他人生至今的生命體驗。 簡永昌攝影

首先他要大家學會感恩、感恩每件事情的發生、感恩你的週遭環境、感恩你未來可能擁有的一切。接著劉揚偉提到優先順序（Priority），我們都要用智慧去取捨所有的選項，正確排序目前應該要處理的事項，同時也要謹慎地分配自己的時間。他也鼓勵台下的學弟妹，要時常練習如何安排優先順序，藉以強化在面對眾多選項時，能做出正確的安排。

不必模仿他人，做好自己能掌控的事

除了感恩、安排優先順序外，也必須掌握做人做事的道理。劉揚偉提到，每個人因為都是不同的個體，所以不需模仿他人，但可以學習前人的長處，如同他坐上鴻海董事長一職，他就是劉揚偉，不必模仿郭台銘，但可以學習郭董在領導方面的強項並內化成自己的能力。

鴻海創辦人郭台銘擁有強烈的領導風格。 鴻海提供

此外，他也建議學生，學會做好自己能夠控制的事。劉揚偉表示，大家往往花太多時間在無法掌握的事情上，卻忘記把時間放在自己可以掌握的事，導致兩敗俱傷；若能夠善用優先順序的能力，先做好自己能控制的事，無法控制的事情，說不定就會迎刃而解。

科學方法做事，資料搜集基本功要做好

在職場上又該如何「做自己」，劉揚偉表示，比起西人的做事態度，東方人較不擅於用科學方法做事，他建議在做出決策前，可以先做好資料搜集，仔細分類並找出合適的處理方法，才有成功的決策。

以鴻海為例，有了科學做事的法則後，鴻海才能打造四步驟的執行力：定策略、建組織、布人力、置系統。劉揚偉也提到，鴻海在進入一個新領域如電動車、智慧醫療時，肯定是這個市場的餅要夠大、年複合成長率要達到20%以上，並且要在SWOT分析（強弱危機分析）上充分展現優勢，才能在新的領域達到一定的獲利。

職場上，劉揚偉建議帶入科學方法，執行新計劃時都要全面的搜集資料，並透過分類跟尋找合適的解決方法，讓決策更精準。 FuzzBones via Shutterstock

此外，劉揚偉也提到不貳過的重要性，犯錯並不可恥，但要能夠從錯誤中記取教訓且不再犯才是最重要的，他認為鴻海在這件事情上還有待改進，但像是蘋果Apple就能夠真正落實這個不貳過，他認為是一個很好的學習榜樣。（燒光郭董2.9億元！翟本喬5年創業心路：失敗不可恥，失敗就不做任何事很可恥）

運氣決定一切，但沒有勤奮就沒有運氣

最後，他也以NIKE創辦人菲爾奈特（PHIL KNIGHT）的一席話來勉勵大家。當上述的每個步驟都做好了並不代表真的會成功，菲爾奈特說過，「 成功全靠運氣，越勤奮的人運氣更好 （The harder you work, the better your Tao）。」對於無法掌控的事不要多想，勤奮不懈才是自己能掌控的。

責任編輯：陳映璇