曾幾何時，「對發票」的情境已不再是：購買報紙，一個人看開獎數字、另一人大聲把末三碼唸出來？

這個月對發票了嗎？對於台灣人來說，消費索取發票、事後對獎可說是根深蒂固的生活日常。

基於政府鼓勵誠實納稅的政策，「發票」已經成為消費習慣中很自然的一部分，即便常常「摃龜」，也不阻礙民眾參與對獎的興致；在家庭成員之間，每兩個月一次的「發票對獎」是家庭互動的催化劑，更是百無聊賴生活中的一點期待與小確幸。

想要取得線下數據，發票是最容易的

曾幾何時，「對發票」的情境已不再是：去超商買報紙，一個人看開獎數字、另一人念發票號碼？

過去幾年，數位化浪潮襲來，行動電子載具的普及和電子發票的問世，大大改變了人們的對獎行為，透過QR Code掃碼對發票已逐漸取代肉眼辨識。談及創業的起心動念，發票存摺共同創辦人陳碧勳（Vince）笑著解釋：「原因很簡單啊，想要取得線下數據，發票是最容易的。」

看準智慧零售的崛起，線下行為數據的身價水漲船高，陳碧勳帶著過去創立EZprice比價網的寶貴經驗，欲將成熟的數據分析能力由線上轉往線下，以掌握零售數據的價值與商機。Vince提到：「目前，全台灣共計有40%的人會透過APP兌獎。而在發票存摺上，電子發票使用率共佔3成，高出財政部公布的2成多，透過這些手動、被動輸入的資訊，我們可以比消費者更了解消費者。」

發票兌獎於人們來說有一定的誘因存在，這符合使用情境上的「剛需」，然而擁有「剛需」尚且不夠，如何將大量發票數據轉換為商業模式才是「發票存摺」的核心命題。

APP創業不是什麼新鮮事，找到變現機制才難得！

過去十年來，由於網路商機的爆發，協助人們優化日常工作的APP大量出現，然而值得留意的是：絕大部分工程師創業者多從技術角度出發，缺乏完善且流暢的 UI / UX 設計，其推出的產品也欠缺應用場景及合理商業模式的支撐，因此，能夠存活下來的並不多。

反觀，發票存摺的應用場景十分明確，對於B端零售業者而言，蒐集來的發票資訊可轉為線下零售數據，成為他們取得外部CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）的重要管道，陳碧勳對此進一步解釋：「面對B端客戶，我們不販賣使用者資訊，而是透過資料的整理分析，提供消費者行為報告。得出的結果也並非預測，而是透過實際數據去反推的結果，具有一定的可信度。」

再者，對於C端使用者來說，發票存摺除了是搜集電子發票的雲端存摺外，也包含記帳、對獎等功能。同時，為了簡化使用者在消費時的各項動作，發票存摺亦推出「會員卡錢包」，用戶可將常用會員卡掃進發票存摺中，不須在錢包內翻找、甚至不用攜帶實體卡片出門。

為進一步整合並簡化其他數位化消費過程，除了會員卡之外，「載具管理」功能亦可將用戶的電子票券（悠遊卡、一卡通、信用卡、自然人憑證）、水電費發票、網路電商發票（PChome 、 momo 、 UDN買西 、 firDay 以及東森購物）進行整併。經鎖定、歸戶後，所有來源的電子發票可直接灌入發票存摺當中，用戶就不需要至其他平台對獎。

「為什麼要苦心經營C端使用者呢？」陳碧勳自問並答道，想要擁有數據，最重要的是留住使用者，市面上許多相同領域的APP業者，他們會用遊戲、互動甚至補貼來吸引用戶，但當補貼結束，促使消費者使用的誘因也會跟著消失；而遊戲容易使人有被綁架的感受，無形中會造成使用者壓力。

有鑑於此，發票存摺堅持不張貼廣告、不鼓勵玩遊戲、也不利用點數補貼吸引用戶；他們選擇專注在提高黏著度的用戶體驗，同時協助使用者建立消費足跡，加深用戶與APP之間的連結。相關應用包括會員卡歸戶、有節奏性的且長期的使用者Bonus、結合信用卡紅利點數機制等，藉此提APP高實用性，綁住既有用戶使其不願卸載。

大數據不只是數據，擁有分析能力才是重點！

「很多人在講大數據，但數據究竟要多大？」

Vince指出，大數據有兩點非常重要：第一得擁有「數據」，且基數量要夠大，直至目前為止，發票存摺共有300萬下載次數，每個月約有150萬活躍使用者；第二是團隊本身擁有「數據分析能力」，進而推出具有應用場景的B2B服務。

從個人消費角度出發，發票存摺於無形之中蒐集使用者透過「掃碼」或「手動登入」的消費記錄，建構出每週、每月、每年為區間的個人消費輪廓，對於使用者而言它是一款免費對獎機，在記錄的同時可獲得習慣的消費店家、消費品項、消費金額以及消費時間等統計資料；這些資料經過匿名處理後，可作為各項數據衍生商品返回不同的零售場景，經過零售業者的行銷規劃、策略執行反饋於消費者身上，而這整個過程，皆仰賴APP串連而形成「閉環」，即是發票存摺的商業模式所在。

Vince提到：「從消費大數據衍伸的商業模式，後續的可能性和想像空間還很大！」