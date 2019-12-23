日本知名的無人飯店才剛解僱上百名機器人，台灣敦謙智能的無人飯店技術卻能飄洋過海到日本，他們的技術有何不同？

經營有台中無人自助旅店鵲絲旅店的敦謙智能，宣布與日本知名旅宿集團WBF（White Bear Family，白熊家庭）合作，要將台灣的無人飯店系統帶到日本。

WBF集團旗下共有2家飯店、1家旅遊企業、1個日本國內巴士運營企業、2個航空事業企業以及4個海外據點，2017年集團的總營業額達262億日圓（約72億元台幣）。

「我們不是要取代人力，而是希望台灣的技術加上日本人細膩的服務能夠結合，大阪（與WBF合作的旅店所在地）只是個開始，我們的目標是發展到全日本。」敦謙智能創辦人吳秉庭說。

敦謙智能宣布與日本知名旅宿集團WBF（White Bear Family，白熊家庭）合作，要將台灣的無人飯店系統帶到日本。 敦謙智能

前人失敗，敦謙智能靠什麼成功？

不過，2015年日本即有豪斯登堡機器人飯店，雖然造成一時的轟動與朝聖人潮，但是卻在今年宣佈不符合實際需求，「解僱」了部分機器人員工。

來自台灣的敦謙智能又能做出什麼不一樣的風貌？

吳秉庭認為敦謙智能最大的優勢，就是全面性自主開發所有系統，業主能夠一次完成無人化的建置，「我們的自主性是業界最高。」

本次與日本WBF合作，將導入敦謙智能開發的PMS酒店管理系統，同時整合QR KEY（房卡）、人工智慧機器人及智慧置物櫃等軟硬體設備。

但在導入前兩個月，敦謙智能將花上數月的時間與WBF磨合，訓練智慧系統與機器人的同時，也針對WBF員工進行培訓，3-6個月後，才能完全將飯店轉為「全無人」飯店。

吳秉庭認為，飯店內的設備只是個開始，重點是後續與其他業者串聯。如敦謙智能與台中的麥當勞、手搖飲、在地商家合作，能直接送餐到旅客的房間。他也期望能在日本串聯起更多的零售業者，發揮平台的力量。

但前人失敗的經驗就擺在眼前，台灣技術飄洋過海到日本，能不能變成日本消費者能夠接受的風格與服務，就看敦謙智能與WBF接下來幾個月的合作，以及更遠之後未來的發展。

敦謙智能2020年目標房源上看3,200間

敦謙智能的智慧寄物櫃，能直接用手機開啟使用。 敦謙智能

成立於2009年的敦謙智能在台中起家，在2015年開始布局智慧旅店的垂直整合，於同年10月開幕無人化的鵲絲旅店，帶有示範性的意味。後續也開了Dream Mansion、時光對白、青年旅宿Getcha等，自有房間數約為300間左右。

簡單來說，敦謙智能更像是飯店業IT業者，透過自家開發系統協助傳統旅宿業者數位轉型為智慧飯店，各種無人飯店所需的系統都包含在其中。舉例來說有飯店管理系統、銷售管道整合、商業數據分析、自動化機器人（手臂）等。

今年2月敦謙智能與馬來西亞地產集團綠盛世簽訂合作，進攻南洋市場；7月又獲國發會創業天使投資1,500萬資金。在與日本、馬來西亞等業者合作後，敦謙智能2020年的目標是希望合作的房間數能達3,200間。

責任編輯：陳映璇