新年將至，採買年貨大包小包購物很不方便，台北南門市場提供Apple Pay掃碼支付，省去找零付錢的麻煩。

像Apple Pay這樣的國際行動支付服務登陸台灣大約兩年多的時間，在百貨公司或是餐廳等本來就有提供刷卡服務的場所使用起來還滿方便的，不過對於像是傳統市場或是夜市這些場域呢？近期在永豐銀行的耕耘之下，在南門市場、台北花市、新北果菜市場等大家熟知的傳統市場也能使用Apple Pay進行行動支付了，而且 不需要刷卡機，只要掃描條碼就能使用 ，對消費者來說更為方便。

台北市近年來積極推動無現金支付，近期遷移到新址的南門市場（南門中繼市場）就是推動無現金支付蠻成功的傳統市場，而且在永豐銀行的努力之下，在傳統市場的無現金支付免刷卡機，店家端不用額外進行其他操作，消費者只要掃描條碼、輸入金額，就可以選擇要用Apple Pay或是其他行動支付方式付款，省去提款領錢或是老闆洗手找零的麻煩。

南門市場Apple Pay實際測試

我們實際到南門市場走一趟，體驗使用Apple Pay在傳統市場使用行動支付的流程。

目前南門市場幾乎全部攤商和店家都已加入多元支付功能，在結帳櫃檯或是顯眼處就會掛上店家的支付條碼，消費者只要打開手機的QRcode掃瞄器（iPhone使用者只要打開相機），掃描多元支付條碼後，就會進入結帳付款頁面，輸入付款金額、選擇要支付的方式（例如要使用Apple Pay、Google Pay或是信用卡刷卡），按下完成付款就能結帳。

不少店家選擇將行動支付條碼掛在招牌下方，方便消費者掃描結帳。 T客邦

掃描 QRcode進入結帳頁面後，就可以輸入此次購買金額。 T客邦

在結帳確認頁面中，可以選擇支付方式，目前可以選擇Apple Pay、Google Pay或是信用卡支付。 T客邦

付款成功的同時消費者手機會顯示付款成功頁面，店家綁定的手機也會收到付款成功通知。 T客邦

我們也訪問到永豐銀行消費金融處長吳建毅、南門市場自治會長王銓國以及台北市市場處何相慶科長如何在傳統市場推動行動支付。

台北市市場處何相慶科長說明，在確定無現金支付的政策方向之後，公有市場招商時就會要求要列入無現金支付的付款方式，台北市目前包含南門市場在內，還有光復市場、台北花市、台北魚市等都導入了無現金支付的付款方式。

克服反彈聲浪，南門市場無現金支付已達2成

南門市場自治會長王銓國不諱言，剛開始推動時非常困難，畢竟攤商本來都習慣收現金，突然要使用行動支付，而且還要收手續費，因此有反彈的聲音出現。不過隨著持續溝通，加上無現金支付的使用情境確實方便， 因此目前南門市場已有約莫兩成的消費者是使用無現金支付完成付款 。

以販售生鮮食品的商家為例，使用現金支付時就得中斷手邊的工作流程，擦手、找零、再擦手、才能回到原本工作流程，不過在無現金支付加入後，消費者可以手動完成付款流程，商家只要確認就好，整體流程感覺更乾淨衛生。而且想購買金額較高的物品、身上錢不夠沒帶夠時，就能靠行動支付解決。

南門市場之所以選擇和永豐銀行合作導入無現金支付，永豐銀行消費金融處長吳建毅說明，永豐耕耘無現金支付市場已久，由於一般刷卡機收單需要成立公司行號才能申請刷卡機，但台灣的攤販或是市場商店不一定會成立公司，因此永豐銀行投入掃碼支付服務，不用成立公司行號也能申請使用。根據永豐銀行統計，Apple Pay 使用人數是去年的兩倍，大約有 20% 永豐銀行信用卡卡客會使用 Apple Pay 行動支付，接下來將推出更多紅利點數回饋、或是刷卡回饋，讓更多消費者願意在傳統市場使用行動支付。

左起永豐銀行消費金融處長吳建毅、南門市場自治會長王銓國、台北市市場處何相慶科長。 T客邦

本文授權轉載自：T客邦

責任編輯：江可萱、陳映璇