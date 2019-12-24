新創科技飯店敦謙智能本月宣布與日本知名旅宿集團WBF合作，將引進「PMS酒店管理系統」至WBF旗下飯店並於大阪打造無人科技示範店。

無人科技趨勢席捲全球，無人旅店服務成旅遊住宿新選擇；然2015年轟動日本市場的機器人飯店，卻在今年宣布不符合實際需求，遺憾撤下相關機器人服務，為日本無人飯店發展蒙上一層灰。在日本無人飯店前景黯淡之同時，自台中逢甲商圈起家之新創科技飯店敦謙智能與日本知名旅宿集團WBF宣布合作關係，樂觀看好日本無人科技旅宿可能性。本月23日敦謙智能與日本WBF飯店集團於松菸誠品舉辦跨國合作簽約記者會，也於會中分享在台累積近5年的無人飯店經驗，以及挾帶系統在地化與即時更新的優勢，進軍日本智能旅宿市場的策略。

日本當紅無人旅宿陷經營困境？ 敦謙智能酒店透過人工智慧成熟技術成功插旗大阪

日本市場在2015年推出世界首家「機器人員工」飯店，成為轟動全球的話題，但今年初卻傳出機器人服務頻頻出錯率消息，因此解雇數百位機器人員工並重新雇用人力，在技術含量不成熟的狀況下，更使市場對日本無人科技旅宿持保留態度。本月敦謙智能宣布與日本WBF飯店集團合作，將引進自主開發的「PMS酒店管理系統」至WBF旗下飯店並於大阪打造示範店，同時整合QR key、人工智慧機器人及智能置物櫃等軟硬體設備，敦謙智能創辦人吳秉庭表示：「敦謙智能在台深耕五年，累積了豐富無人旅宿數據與經驗，我們有信心將高住房率複製到日本市場，成為日本第一個全無人飯店指標案例，期望透過成熟的在地化智能系統，提高飯店服務品質並同時降低營運成本。」

敦謙國際智能酒店最早成立於2009年10月，2013年看準智能科技發展趨勢，自2015年著手布局智能旅店的垂直整合，為全台首間「全無人化」飯店最大推手。敦謙智能作為業界唯一具自主開發系統的企業，旗下四大智能旅店品牌智慧生態串連已服務超過15萬名旅客。面對旅宿產業全球化激烈競爭，敦謙開創全新營運模式「ANTCROSSING」，協助無力進行智能化轉型之中小型規模的傳統飯店，引入敦謙智能管理系統，運用經營數據即時修正服務流程、優化智能設備，精簡人力成本同時提供高品質住宿服務。而敦謙智能創辦人吳秉庭認為：「雖然過去日本無人旅宿發展不被看好，但敦謙人工智慧訓練、自動化技術成熟，對目前勞動力不足的日本來說，絕對是一大助益。」，新創團隊敦謙智能成功在台中打造出第一間「全無人」飯店，今年2月與馬來西亞地產集團綠盛世簽訂合作，攻進南洋市場，7月又受官方單位青睞，獲國發會投資天使創業資金1,500萬元，被譽為全球傳統飯店無人化與智能化的成功樣本。

日本WBF飯店集團社長近藤雅之則表示：「我們看好敦謙作為全球業界唯一自主開發飯店智能系統的業者，相較其他競爭者缺乏已成功且可複製的經驗，敦謙最大的優勢即為具備穩定的商業模式及服務。我們希望藉由敦謙的智能整合系統方案，將傳統旅宿的經營模式透過高科技優化，讓日本旅宿市場可以有下一個產業突破。」

敦謙藉大數據整合客製日本旅宿新體驗 打造為日本第一間真正「全無人」飯店

觀察到日本消費者普遍注重隱私、不愛打擾他人的特性，吳秉庭認為「無人科技旅宿在日本仍很有發展機會，透過機器手臂、機器人等智能系統，房卡門禁、寄放行李與客房服務一鍵搞定，一支手機即可完成入住到退房的繁瑣過程，旅客即刻享有全自動化個人空間。且根據敦謙智能在台累積多年的旅客數據，發現日本旅客竟是國際旅客中比率最高的，推測日本消費者對於此服務的興趣與接受度高，進入日本市場阻力應較小。」

本次敦謙與日本WBF集團簽屬合作備忘錄屬於跨國專案，為了適應日本市場，敦謙智能將在前期確認合作目標後進行實地考察，針對WBF飯店既有資源導入在台已穩定營運與使用的設備技術，並透過大數據底下的龐大資料源，蒐集、分析與整合日本旅客習慣，為大阪示範店量身打造專屬旅宿營運計畫。吳秉庭表示，敦謙智能導入日本市場的過程並不能求一時之快，而是循序漸進，「智能設備導入的頭1至2個月主要為訓練智能系統及機器人，同時進行飯店人員培訓，與機器人共同服務並協助旅客了解無人化旅宿。透過觀察營運數字即時調整服務模式，積極優化智能系統及機器人的服務品質，等到3至6個月後，旅館才能正式轉型為智能旅館。」敦謙智能期待與WBF飯店集團合作，將大阪示範店打造為日本第一間真正「全無人」的飯店，提供旅客嶄新旅宿體驗。

節省人事比例最高可達七成！ 敦謙助勞動力缺乏的日本飯店轉型再創競爭力

據資策會統計，目前台灣飯店與購物商場僅有24％業者導入機器人服務，然其中75%的已導入業者認為，導入機器人服務後能更有效達成優異成效，包括「減輕人力負擔」、「縮減營運成本」、「創造行銷話題」等營運效益，顯見科技機器人服務的優勢與好處。

以敦謙智能旗下四大品牌旅館為例，皆藉由採納敦謙智能系統，使飯店業者得以掌握飯店即時狀況、設備連線狀態、掌握旅客是否進退房等資訊，大幅降低營運成本及人事比例。據敦謙智能統計，若以一個配有50間房間的飯店來說，人事比例可節省高達近七成。敦謙智能創辦人吳秉庭表示：「除了節省營運成本外，無人科技服務讓企業得以更有價值地運用人力，提升人力配置靈活性。」

放眼台灣及全球市場，規模中小型的傳統飯店，在面臨市場需求快速變化下住房率不如預期，傳統飯店難憑一己之力因應變化並完成轉型，為此敦謙致力透過自身研發技術，逐步打造全球智能無人化的旅店生態，目前海內外與敦謙洽談合作的企業遍及日本、中國、馬來西亞，2020年目標成為全台第一智能無人管理顧問公司，並創下3,200間累計房源，而目前2019年房源數已洽談近2,000間，期望持續藉由台灣智能科技動能，成為全球無人旅店產業的領頭羊！