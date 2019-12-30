健康與養生議題正夯，許多優秀女性運用自身專長投入創業領域，致力提升國人的健康品質，在各行各業發光發熱，榮獲「第八屆女性創業菁英賽」肯定。

談到創業初衷，每位得獎女傑彷彿都有說不完的故事，其共同點都是擁有堅定的信念，才能走過充滿笑與淚的艱辛過程。

用專業與創業照顧國人健康

欣寶智慧環境執行長曾婷婷創業前是上市建設公司CEO，財富名譽雙收，數年前不幸罹患甲狀腺癌，體會到生命無常，痊癒後她毅然投入空氣偵測診斷系統的開發，致力提供改善室內空氣品質專業解決方案，隨著政府的新南向政策，事業已擴展至東南亞各國。

醫晟生醫董事長鄭如軒之前在美國擔任藥師，本來從無創業念頭，直到意外發現國內醫材產業缺乏人體組織基材，於是放棄穩定生活與薪資回國，成立臺灣第一家專門於組織處理、生產創新再生醫材的公司，其產品可運用於骨科等外科手術，獲得大型醫療院所採用，大幅提升病患的生活品質。

滙嘉健康生活科技董事長楊淑貞則是為了挽救一個680公克早產兒的生命，十年前在毫無醫療背景下，投入了健康照顧事業，她利用本行電子業的光纖技術，研發出不需穿戴、無電磁波的智慧床墊，只要放在床墊與枕頭下即可監測呼吸、心跳、血壓等生理反應，還能自動調整最佳睡眠環境，對嬰幼兒與老年人照顧是一大福音，勇奪2019年ECI 國際艾奇獎產品創新金獎及全場大獎。

慕渴共同創辦人林曉灣與金椿茶油工坊黃捷纓都是懷抱推廣健康飲食的信念投入創業。慕渴是全國第1家由動物獸醫師成立的鮮乳品牌「鮮乳坊」，林曉灣原本只是平凡的上班族，自己超級喜歡喝牛奶，為了力挺獸醫同學，跳出舒適圈創業，致力將公平交易落實於酪農業。

來自苗栗三灣的黃捷纓是企二代，多年來將傳統小型加工廠轉型為專業設備的榨油廠，建立品牌開發一系列附加產品，熱銷海內外，豐碩成果也讓她獲頒行政院農業委員會的神農獎，並透過國內外參展或辦理講座等方式，讓大眾看見本土鮮榨苦茶油的真正價值。

轉個彎 化逆境為順境

五位女性都是初次創業，難免有挫折、疑惑的時候，她們善用正面心態與智慧化解，有時轉個彎，風景就不一樣。

林曉灣說，頭幾年感覺很辛苦，「不就賣個鮮奶，怎麼這麼難？」從上班族轉變成老闆，財務、人資都要從頭學起，員工也在等著自己作決定，壓力要調適，而女性普遍有「讓」的特性，起初她覺得沒有辦法影響別人，之後發現保有這種特質，「可以觀察細微部分，發現對方未滿足的需求」，對創業反而加分。

鄭如軒認為，創業中習慣一再「被否定」，公司產品較新，外界常有懷疑眼光，等到獨家取得亞洲第一個通過美國組織庫協會（AATB）認證的羊膜庫，情況才好轉，而除了技術面，管理也很重要，為此她特別去進修MBA，協助自己在職涯上看得更遠。

從建商高層轉向獨立創業，曾婷婷坦言在推廣自家產品時，常遇到有人一開口就是砍價，不然就是避而不見，起初很不好受，後來改變策略，透過與知名企業合作、參加經濟部女性創業飛雁計畫，善用政府資源、進行跨國合作等，建立優質口碑，如今情勢已徹底翻轉。

楊淑貞表示，創業最難的就是要領導團隊，跟眾多男性工程師溝通研發符合市場需求的產品，花費極大心力，經由她親身實作，獲得多項專利也無私奉獻給公司，以身作則獲取信賴。

黃捷纓接手公婆的家族事業，為扭轉消費者對傳統茶油印象，她費盡心思設計油包、作成膠囊、與有機蔬菜搭配，符合現代健康潮流，一切親力親為，不僅沒有假日，還肩負著媳婦、妻子與母親的角色壓力，工作、家庭與教養小孩蠟燭多頭燒，但看到更多人透過她的努力，嘗到了苦茶油的好滋味，再累也值得。

對於參加女性創業飛雁計畫的感想，曾婷婷表示，很開心透過加速器認識來自各方優秀女性創業者，藉由吸取別人經驗，可以少走許多冤枉路，「許多創業女性一起並肩前進，覺得沒那麼孤單。」楊淑貞認為最大收穫是接受導師輔導，指派的導師具備光纖專業，對產品有一針見血的建言，相當有幫助。

鄭如軒與黃捷纓指出，獲得女性創業菁英獎後，增加不少曝光機會，讓大眾知曉公司成立起源與創業初衷，頗具推廣作用；林曉灣說，過去只想著為團隊達成任務，參加菁英賽過程則有機會不斷反思，「發現自己做了好多事，變成不一樣的我！」看到這麼多傑出女性追逐夢想、勇敢創業，為臺灣產業注入創業新血，也就更有信心打拼，接受未知的挑戰。

(經濟部中小企業處廣告)