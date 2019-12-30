女性創業成產業新勢力，即使在男性為主產業也不讓鬚眉！「第八屆女性創業菁英賽」得獎者現身說法，分享她們如何運用感性溫柔的特質，領導企業不斷成長。

五位女性創業飛雁計畫獲獎者來自不同背景，面臨不同挑戰，但共同特質就是保持熱忱、創新與專業，並有一顆勇於冒險的心。

勇於突破性別刻板印象

鑏詳科技總經理黃滿美，因先生就讀碩博士班而接觸綠能產業，後來先生服務的公司放棄此經營項目，她秉持著「對的事情，別人不做我來做」的想法，毅然而然投入創業圈，希望能扭轉傳統產業的命運，開創新興綠能產業鏈。

鑏詳研發廢有機溶劑發電、廢水處理等技術，客戶涵蓋畜牧、造紙業等工廠，從業人員以男性居多，黃滿美擺脫產業的性別刻板印象，用溫和理性態度行事，例如常有業者獅子大開口，將價格抬得過高，後續再討價還價，她堅持合理報價，客戶領教到她務實的做事風格，且品質服務優良，也就不再堅持殺價了。

「參加菁英賽，想知道公司實力到底在哪裡。」獲得業師指導，令她受益良多，得獎消息曝光，贏得各界注目，也增強了客戶關係，「辛苦終有回報！」黃滿美欣喜地表示。

樂鑫開發工程執行長盧湘凱，擁有財經與土木雙專業，父親長年深耕海事工程領域，二代接班的她兩年前創業，整合大數據建立資料庫，紀錄工程進度與海象狀況，針對新舊碼頭診斷檢查，期許扮演「碼頭醫生」角色，提升國內整體公共工程效率。

公司團隊由擁有豐富經驗的資深老師傅組成，清一色是男性，這對才三十歲出頭的她來說備受考驗，「我會潛水、能扛三十斤重物，你行嗎？」面對員工的言語挑釁，盧湘凱用柔軟身段化解，每天最早到工地，更重視誠信，長久相處後，員工認知她理解所有細節，不是空有頭銜，逐漸產生認同。

傳統工程在經營上較一成不變，她因進入飛雁計畫加速器，得以與異業交流，吸收新穎經營觀念，透過業師指點，學習到用「堆積木」的方式簡單解釋工程內容，讓普羅大眾暸解工程界的工作內容，對促進溝通大有助益。

彥星傳播總經理劉安立是得獎中最早創業者，出身新聞系，1975年創辦本土第一家、也是歷史最悠久的專業廣告媒體代理集團，從一人到一百多人，服務與時俱進，從平面、電視到數位媒體，秉持著「客戶在哪，我就在哪」的服務理念，一作就是四十多年。

早期女性創業相當少見，特別充滿挑戰的廣告圈，業務陪客戶應酬喝酒是家常便飯，劉安立不隨波逐流，「我把時間花在專業上，針對客戶需求用心服務，客戶都看得到。」合作不乏超過40年的老客戶，還有更多客戶是在其服務下漸漸茁壯，成為共好的合作體。

劉安立笑說，廣告人通常隱身幕後，將推銷客戶品牌當作自己成就，這次獲獎是第一次站在台前，有幸結識許多傑出女性，也看到政府為女性創業的努力，希望有機會能利用自身行銷專業，為臺灣女性創業貢獻心力。

善用女性柔性優勢去領導

聯寶電子董事長譚明珠同樣是資深創業者，32年前創立專業製造精密變壓器的公司，初期蓽路藍縷，隨著點滴成長而壯大，好學的她中年攻讀企管碩士學位，打造「LinCom」品牌，拓展歐美市場，服務國際網通業高端客戶到位，深獲國內外業者肯定。

30多年前電子科技業是新興市場，譚明珠曾是全台北電子零組件業唯二的女業務，創業後面對眾多男性工作者，她善用女性柔性優勢領導，以專業讓人信服，在沒有GPS導航年代，她獨力開車全台送貨，駕車技術可與專業駕駛媲美，也特別訓練體力，工作拼勁絲毫不輸男性。

女性親和力特質，讓譚明珠遇到不少伸出援手的貴人，她有機會也不吝分享專業，在擔任飛雁計畫講師，得知女性菁英獎徵選而嘗試，沒想到雀屏中選，與各地女性創業菁英交流，讓她直呼太幸運！

黑沃餐飲CEO林佩霓擁有烘豆師、杯測師多張證照，三年前與夥伴一起創業，遠赴巴拿馬尋訪優質生豆，與講究環保的有機咖啡莊園理念一拍即合，公司制服用咖啡渣製成，外帶杯也使用環保材質，獨家推出咖啡問診服務，打造專屬於顧客口味的咖啡，在競爭激烈的咖啡市場一點一滴累積出名聲。

林佩霓認為，女性創業優點大於缺點，較不便之處是必須親自到咖啡產區，有些衛生差或缺水電，也要特別注意自身安全；得到女性菁英獎後，有了國家獎項加持，「最有感的就是銀行貸款的速度變快，也有國內外廠商主動接洽代理或開店談合作」，對於中小企業來說是莫大鼓舞。

創業是實現理想、改變社會最有力的方式之一，看了以上案例，您也感到躍躍欲試嗎？期待有更多優秀的女性們，一起加入創業者的行列。

經濟部中小企業處廣告