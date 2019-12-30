行政院國家發展基金管理會於12月26日假台大醫院國際會議中心辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案－執行進度暨投資成果分享記者會」

向各界說明本方案的投資成果，同時邀請12家投資的新創事業共襄盛舉，分享成功募資與創業經驗，並展示各家產品及競爭優勢，期能鼓勵更多新創事業勇於提出投資申請，為實現創業夢想而奮力不懈。

本次記者會特別邀請國際知名天使投資人父子檔，橡子園創投基金陳五福董事長及Hive Ventures陳柏雨創辦人聯袂出席，由資深與新銳兩代天使投資人的觀點，給予所有新創團隊勉勵，分享國際天使投資人如何評斷國內的新創事業能量，同時也提供新創團隊獲得投資人青睞的小撇步。

國發會陳美伶主委表示，新創是引導未來國家整體經濟發展的利基與商機，政府為了打造良好的創新創業環境，推動了諸多協助新創發展措施，包含了法規調適、人才引進、政府採購、業務全球化等，目的就是要讓年輕人能在最適合的新創環境中一展長才。此外，亦透過國發基金辦理創業天使投資方案，喚醒了民間企業對於新創事業的投資熱情，同時也帶動民間企業擴大投資新創事業，引導更多的資金與資源挹注新創事業。

創業天使投資方案從107年5月正式啟動迄今，已經核准投資75家新創事業，核准投資金額約計新台幣9.67億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業金額約新台幣17.74億元，促進新創事業總投資金額逾新台幣27.41億元。本方案已達成強化國內新創事業投資能量之初步目標。

政府透過創業天使投資方案以資金支持新創事業發展，後續更可持續參與投資最高至新台幣一億元，成為新創事業未來發展的重要資金後盾。陳美伶主委表示，當新創事業日漸茁壯後，後續資金需求仍可由國發基金的其他投資專案接手，讓新創事業毋須擔心每個階段的募資，可全心全力經營事業。此外，陳主委更鼓勵新創事業要具備國際觀，目前國際情勢牽一髮而動全身，看看美中貿易戰對世界各國及台灣企業的影響就可知道。新創事業發展的市場不能只侷限於國內，應該以國際市場為目標，如此才能有更廣闊的伸展空間，充分展現絕對的競爭優勢及發展條件，讓國際對於台灣的創業團隊及創新創業能量刮目相看。

國發基金了解創業維艱，很多新創事業儘管具備前瞻技術、創新商業模式，但是經常因為資金不足以完成技術商業化，或是建立商業模式，因此無法安然度過創業初期的艱困階段。如今，國發基金願意領頭扮演資金點火的角色，建構更完善的投資新創事業機制，打造出國內良好的天使投資環境。

這次記者會邀請了12家創業天使投資方案的投資事業，包含Flat Medical Inc.、Osense technology Co., Ltd.、BONIO INC.、Canner, Inc.、昱星生技公司、稜研科技公司、翔探科技公司、臺灣輔康醫療器材公司、悠勢科技公司、海力雅集成公司、昇締生技公司等，含括生技醫療、電子科技、電子商務、化學材料、文化休閒等，投資產業別非常廣泛，期待能從不同產業發掘具潛力獨角獸企業，給予最關鍵的協助，讓新創幼苗早日成為獨角獸。

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