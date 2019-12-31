台北市政府產業發展局108年度舉辦「2019臺北亮點企業」選拔，資育公司首度執行的國際育成補助計畫獲得「2019台北市育成貢獻獎」的殊榮。

軟體育成獲國際認證 吸引東南亞新創來台孵化

資育公司自2014年成立以來，透過資策會國際合作網絡協助南港與高雄軟體育成中心進駐優質企業鏈結美國、歐洲、亞洲等創新創業生態系；龔董事長獲獎感言：「創業是產業發展的根本，資育要讓台灣的創業精神走到全世界，協助台灣創業家與世界做緊密的連結」。龔董事長早於2002年資策會時期即營運台灣最早且最大的南港軟體育成中心(NSI)，於2017年以資育公司名義申請美國育成協會InBIA的國際軟著陸(Soft Landing)認證，累積培育來自9個國家的軟體新創、創新公司，展現協助外國創業家來台落地的輔導能量；更於2018年獲頒經濟部中小企業處第一批「國際創育機構」認證，為我國推動創育產業發展，建構友善創新創業生態環境。

資育於2018年申請「臺北市產業發展獎勵補助計畫-國際育成類」，以「StarMaker亞洲新創來台國際育成計畫」為題，協助來自菲律賓、泰國等軟體新創來台參與計畫，利用兩階段的洞察(Insight)、媒合(Spanning)、啟發(Inspiration)相關培訓與媒合活動；結合國際顧問公司PwC提供台灣創業生態與商業市場課程；協助其對接國際創業機構、公司設立、媒合實習或聘僱臺灣人才，及申請創業家簽證等，並安排NSI作為國際新創的軟著陸基地。

累積軟體育成經驗 擴大參與新創生態系運作

資育公司承接資策會於經濟部中小企業處長期營運的「南港軟體育成中心」及「高雄軟體育成中心」，17年來累積培育超過360家新創與創新中小軟體企業，其中新創比例約67%；歷年來陸續培育出許多亮點軟體企業，如阿瑪科技、頑石創意、躍獅五維、創業家兄弟、宇萌科技、移動商務、一等一科技等，更促進企業投增資超過新台幣30億元。

資育以軟體育成出發，累積創業育成輔導能量，自2016年得以配合台北市政府產業發展局營運的「創業單一窗口-Startup@Taipei」，共同推動台北市成為台灣創業首善之都；另將資育創業生態網絡資源引進宜蘭地區，為科技部竹科管理局營運蘭青庭(YES)挹注活水等。

展望未來深耕育成2.0服務 打造最大軟體創育機構

資育為發展全方位創育機構，除了持續招募雲端運算、大數據、行動應用、智慧物聯網等新技術與創新應用的新創及創新企業進駐軟體育成中心，2019年並擴大招募生技數位領域之新創育成。另一方面則是參與林口新創園(Startup Terrace)國際創業聚落的加速器計畫，結合美國波士頓非營利的加速器Mass Challenge共同推動B2MC Taiwan計畫，以數位建康領域為主題，招募全球新創來台落地，獲得國內外新創積極參與，並促成國際交流合作。

2020年資育將持續加速器經營，協助已有小規模客戶基礎的國內新創，在國內進一步加速後走向國際。並逐步發展育成2.0相關服務，提供進駐新創更多諮詢服務內容，如會計、人事、法律、電子發票等，以打造資育成為台北市重要的軟著陸基地(Soft-landing Base)、台灣最大創育機構，朝向亞洲新創的中繼站(Asian Startup Hub)的目標。