AI還不能完全取代人類，5年後我們的生活又是怎樣的情景？沛星首席AI科學家指出，在2025年將有2大技術，影響人類更深、取代的範圍更廣。

求學時師承全球知名的人工智慧（AI）專家，包括Google Brain共同創辦人吳恩達、Google Cloud前AI負責人與首席科學家李飛飛，清華大學電機系教授孫民的表現毫不遜色，在Google學術搜尋中，他的論文被引用次數高達3,400次以上。

2018年，孫民從校園被借調至AI新創公司Appier（沛星互動科技），擔任首席人工智慧科學家，負責領導Appier所有的研發科學專案。

在AI專家想像中，未來會是什麼模樣？

展望未來5年的AI發展，孫民認為，聯邦學習（Federated Learning）是可以關注的重點。

傳統AI必須把數據上傳到雲端或統一的伺服器進行訓練，但是當層級放大到城市、國家乃至於全球，光是以影像來說，數據量將是以兆張為單位，上傳到同一個雲端，就不夠有效率。「聯邦學習」可以讓一部分數據在手機端完成訓練，並共享成果；且由於共享的僅是模型和權重，還能兼顧個人數據的隱私性。

舉例來說，使用Google的手機輸入法Gboard時，傳統上用戶所有敲進鍵盤的數據都會被上傳給Google進行分析訓練，Google則依此不斷更新輸入推薦。

但應用聯邦學習之後，用戶的輸入數據會保留在手機端，手機內有一個不斷更新的模型，會根據數據進行學習與更新，並將更新的權重加密上傳。Google再利用此數據進行綜合訓練，回饋給用戶。

「Federated Learning有能力做到規模更大，卻更細緻、個人化的模型。」孫民認為，隨著裝置的運算能力提升，消費者也愈來愈習慣個人化服務，從2020年開始，或許就有機會看到聯邦學習在行銷、零售、醫療與金融等領域的應用發展。

孫民也提到另一個值得注意的AI領域──生成式AI。用更容易理解的概念來解釋，生成式AI就是具有「創造力」的AI，例如能夠創作文章、音樂與畫作。

他特別談及生成式AI在製藥業的應用，可排列出各種新藥的蛋白質結構，再交由人類進行臨床實驗，不但大幅縮短製藥時程，還可以產生更多可能性。

每個人都會有自己的AI助理，比你更懂你。 Appier首席AI科學家孫民

在更遠的未來，孫民認為AI將帶來極致的個人化體驗，電影《鋼鐵人》中的AI助手賈維斯將不再只是想像，未來，在消費者同意的前提下，線上、線下的所有數據，都會更有效率地被蒐集、整合起來，比起現在以線上數據為大宗的數位行銷，將更加精準。

像是消費者如果在商店前駐足了幾秒，攝影機捕捉到畫面後，就會連結個人AI助理，根據過往的瀏覽、消費，甚至是開銷數據進行分析，決定是否推薦消費者購買。

面對AI時代，人類會被「毀滅」嗎？

考量到未來不論食衣住行育樂中，都會有AI的存在，孫民建議，從理性面來說，每個人都要有基本的AI概念，了解在自己擅長的領域中，AI可以做什麼、不能做什麼。「最好還能學習使用一些AI工具，」他指出，在未來，會使用AI的人，將取代不會使用AI的人。

從感性面來說，孫民提到了人類追求自我實現的需求。儘管AlphaGo戰勝了人類圍棋冠軍，寫下AI發展進程的重要里程碑，但是這不代表人類要放棄圍棋，也不影響人類用意志力、專注力、腦力、體力去追求自我的極限。

至於許多人憂慮的「AI毀滅人類論」，孫民笑著說：「也許全球暖化就毀滅掉人類了，人類自我毀滅的機率實在是比AI高上很多。」

孫民以記者工作應用AI的案例來說，「可以利用一些小工具來爬文、抓資料，甚至撰寫初稿。」 蔡仁譯 攝影

孫民小檔案