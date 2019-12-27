Appier、Gogoro被點名是台灣2隻獨角獸，但國發會仍希望廣泛提升台灣新創環境，持續打造「螞蟻雄兵」軍團。

國發基金於昨（26）日舉行創業天使投資方案執行進度暨投資成果分享記者會，國家發展委員會主委陳美伶表示，台灣已經孵出2隻獨角獸，分別是Appier（沛星互動科技）與Gogoro（睿能創意）。

獨角獸的定義為成立未滿10年，且未上市估值即達10億美元（約新台幣300億元）的新創公司；獨角獸的數量被視為國家新創能量的指標之一。

國發會2角度估台灣獨角獸身價

但在2隻獨角獸都沒有公布股權結構與估值的情況下，國發會如何推估出他們的身價？以Appier為例，國發會主要從兩個角度來推估：

1.以與Appier類型相同之AI領域為例，全球亦有多家AI新創募資約1億美元即成為獨角獸新創，如日本Preferred Network（AI深度學習）募資金額約1.3億美元、以色列新創OrCam Technologies（視障智慧語音眼鏡）募資金額約0.86億美元等。

2.Appier累積募資金額1.62億美元，已超過上述兩家國外新創。且已在亞洲14個城市設有據點，並獲CB Insights評選為全球百大AI企業、Fortune評為世界頂尖50家AI公司等，足見該公司在國際市場深具競爭力。

獨角獸本人怎麼說？

《數位時代》向Appier與Gogoro求證估值的數字，雙方均不對估值回應。

Appier表示將繼續專注在公司經營。Appier在今年11月26日宣布，獲得8,000萬美元（約新台幣24億元）的D輪募資，就被外界認為已躋身獨角獸的行列。不過，在募資新聞發布後，Appier執行長游直翰接受採訪時表示，並沒有公布公司的估值，都是市場上的猜測，他強調：「公司的價值不在於你有沒有角、有幾隻角，追求valuation（估值）不是我們的目標，Appier要變成有價值的公司，而不是只有估值的公司。」

Gogoro則表示，非常感謝政府的青睞，不過針對估值不予回應，將會持續往服務Gogoro車主，以及電動車革命的方向繼續努力。（2.8萬家機車行如何在Gogoro造的電動車潮上衝浪？）

獨角獸也許是指標，但台灣整體新創環境更重要

獨角獸的數量也許是國家新創能量的指標之一，台灣擁有自己的獨角獸也相當令人興奮，不過更重要的是台灣整體新創環境的建立。陳美伶也表示，新創是引導未來國家整體經濟發展的利基與商機，未來將持續優化新創投資環境，打造新創螞蟻雄兵。

為引導資金挹注新創事業，國發基金辦理創業天使投資方案，喚醒民間企業對於新創事業的投資熱情，同時也帶動民間企業擴大投資新創事業，引導更多的資金與資源挹注新創事業。創業天使投資方案從107年5月正式啟動迄今， 已經核准投資75家新創事業，核准投資金額約計新台幣9.67億元 ，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業金額約新台幣17.74億元，促進新創事業總投資金額逾新台幣27.41億元。

政府透過創業天使投資方案以資金支持新創事業發展，後續更持續參與投資最高至新台幣1億元，成為新創事業未來發展的重要資金後盾。陳美伶表示，當新創事業日漸茁壯後，後續資金需求仍可由國發基金的其他投資專案接手，讓新創事業毋須擔心每個階段的募資，可全心全力經營事業。

此外，陳美伶更鼓勵新創事業要具備國際觀，新創事業發展的市場不能只侷限於國內，應該以國際市場為目標，如此才能有更廣闊的伸展空間，充分展現絕對的競爭優勢及發展條件，讓國際對於台灣的創業團隊及創新創業能量刮目相看。

國發會也於今年12月發布了台灣新創品牌「Startup Island TAIWAN」，將於明年的CES（消費性電子展）上，首度於國際曝光。 國發會

國發會也於今年12月18日，發布了台灣新創品牌「Startup Island TAIWAN」，讓台灣新創擁有自己的品牌，在國際上有更高的識別度。同時，「Startup Island TAIWAN」也將於明年的CES（消費性電子展）上，首度於國際曝光。

責任編輯：陳映璇