用5個數字帶你總結2019年不可不知的趨勢。

2019年走到尾聲，今年都發生了哪些大事，科技、商業領域又有哪些趨勢？《數位時代》整理5個年度焦點數字，讓我們從數字看新台灣走向何方：

貿易戰促台商鮭魚返鄉，總回台投資金額是多少？

蕭閔云製作

中美貿易戰促使台商掌握的製造業回流，本土企業也受惠轉單，擴大在台產能，主計處已經上修台灣經濟成長率至2.46%，成為昔日稱的亞洲四小龍之首， 半導體產業今年設備需求也超越南韓，成為最大採購國，不過2020年就將被中韓超車落居第三。

在政府提供回台投資協助及貸款優惠下，統計至2019年12月27日，總計165家台商回台投資，投資總金額7,121億元，另外根留台灣投資856億元，中小企業102家通過審查，預計投資447億元，三者合計吸引8,424億元投資落地。

宣佈鮭魚返台投資最大手筆是群創光電，預計投資701億元 ，在苗栗跟南科設廠。某零件大廠（傳為台達電），將投資547億元回台設廠，友達投資407億元擴建桃園台中廠，驅動IC及記憶體封測廠南茂科技投資151億元、美超微投資100億元，是回台投資前五名。

機車產業掀油電大戰，電動車銷售比例如何？

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台灣每銷售一百台機車中，超過17台是電動機車，面對電動機車強勢崛起，2019年台灣機車產業掀起油電大戰。

根據交通部公路總局統計，截至11月新車掛牌數，燃油機車總銷量達655,479輛、電動機車139,836輛，在二輪車整體市佔率中，燃車佔比高達82.4%，電車在高額補助扶植下，市佔率仍不到2成（17.6％）。

不過2019年電動機車成長力道增強。據電動機車產業網截至12月29日申請購車補助數量統計，2019年電動機車銷量168,647輛，較2018年78,676輛，年成長率214%，銷售量創下歷史新高。而且排名變動相當劇烈，除了睿能（Gogoro）147,581輛穩居第一，第二光陽暴增到10,028輛，第三名則竄出宏佳騰大黑馬，申購補助達3,665台。隨著電動機車補助將退場，2020年中央新購電動機車補助縮水6千元，消費者是否依然買單，成為2020油電大戰的觀察重點。

台灣電子支付使用率今年達多少？

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2019年上半，台灣電子支付佔民間消費比例來到41%，展望2020年，目標更要拚52%。

期間 電子支付佔總消費金額比例 2015年 26% 2016年 30% 2017年 33% 2018年 38% 2019年上半年 41%

目前台灣電子支付總使用人數為605萬人，2025年電子支付使用比例可望達9成，雖然達成率仍有難度，但政府積極推動，更祭出2020年底前，小店家接受行動支付即便營業額不符合1％優惠稅率，仍享稅率優惠政策。

外送元年，全台外送員有幾人？

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外送平台在台灣有多熱？除了Uber Eats、foodpanda各自喊出業績翻「數倍」成長，根據勞動部職安署調查，至2019年10月為止，台灣有9間平台營業中，目前約有45,129名外送員（含全職、兼職）從業。業者估計，兩大平台至少「貢獻」其中2萬名外送騎士。

外送平台已經改寫台灣餐飲業生態，許多街邊店不能不跟外送平台合作，減少客人不上門流失的生意，2019年外送員這個行業也成為熱門新職業，高月薪成為社會新鮮人選擇項目之一。

年末5G標金戰，金額攀升到什麼數字？

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台灣在2019年底展開5G首波頻譜競標，自12月31日為止，共經過16天、160回合出價，暫時得標金衝上841.7億元。其中，3.5GHz頻段標金已突破800億元，和韓國並列全球已拍賣5G頻譜標金第三高，僅次於德國與義大利。由於5G技術強項公認是在企業應用（B2B）端，上線初期回收難度高，台灣5G電信大戰若持續下去，市場預期將影響未來的上網資費設計。

責任編輯：蕭閔云