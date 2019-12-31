美國電影學會（AFI，American Film Institute）在本月公布了2019年度「十大影集」和「十大電影」，其中一定有不少你耳熟能詳的作品。
在影集方面，作品的熱度不只在美國、在全球都紅翻天，包括演了整整八年，終於在2019年完結的《冰與火之歌：權力遊戲》；爛番茄IMDb評分超過9.5，被推爆的「神劇」《核爆家園》；以及講述英國女王伊麗莎白二世的Netflix原創劇《王冠》。
再看看電影，幾乎和2020年奧斯卡目前的「預測名單」高度重疊，包括男主角瓦昆·菲尼克斯演技精湛、一人撐起全場的DC獨立故事《小丑》；獲得AFI特別獎的韓國電影《寄生上流》；兩部呼聲相當高的Netflix原創電影《她們》和《愛爾蘭人》。
值得注意的是，在這20部作品中，其中有5部都是「OTT派系」代表Netflix原創，占了所有作品的四分之一。
有神劇《冰與火之歌》、《核爆家園》助陣，HBO仍是最大贏家
先仔細來看看，這十大影集到底有哪些？
十大影集：
《核爆家園》（Chernobyl） HBO
《王冠》（The Crown） Netflix
《佛西與沃登》（Fosse/Verdon） FX
《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones） HBO
《豔放80》（Pose） FX
《繼承之戰》（Succession） HBO
《難，置信》（Unbelievable） Netflix
《副人之仁》（Veep） HBO
《守護者》（Watchmen） HBO
《別人眼中的我們》（When They See Us） Netflix
特別獎：
《倫敦生活》（Fleabag） Amazon
綜觀今年影集的題材，不少都圍繞著「政治」、「歷史」、「性別」及「種族」等議題。
綜觀近10年來角逐影集的作品，製作方包括每一年都有亮眼表現的HBO、FX，以及ABC、AMC等有線電視台。
但就在2013年，「OTT派系」代表Netflix推出了第一部原創自製劇《紙牌屋》，便一躍成為當年的十大影集之一，《怪奇物語》也曾獲選，從此「OTT派系」便開始更白熱化地加入了角逐之戰。
綜觀今年的名單，HBO的影集仍占最多，高達五部，FX則為兩部，而Netflix名列第二，占了三部。
值得注意的是，今年OTT平台還添加了Disney+和Apple TV+兩大新生力軍，或許因為兩者皆於今年11月才上線，並沒有趕著急忙參賽，但未來的表現仍需關注。
Netflix電影之途更上一層，兩部原創與《小丑》一同角逐奧斯卡？
再來看看，十大電影又有哪些？
十大電影：
《1917》（1917）
《別告訴她》（The Farewell）
《愛爾蘭人》（The Irishman） Netflix
《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）
《小丑》（Joker）
《鋒迴路轉》（Knives Out）
《她們》（Little Women）
《婚姻故事》（Marriage Story） Netflix
《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time… in Hollywood）
《李察朱威爾事件》（Richard Jewell）
特別獎：
《寄生上流》（Parasite）
從AFI過去的十大電影名單中，不難看出官方多鼓勵「大型製作」和「商業電影」，但今年包括《婚姻故事》、《兔嘲男孩》、《別告訴她》，都是製作經費少於2,000萬美元「低成本」製作，其中《別告訴她》製作成本甚至只有300萬美元。
但更令人驚喜的是，Netflix今年在原創電影上的表現。
其實，Netflix在角逐各大電影獎項的路途上，一直不算順利，甚至曾被導演史蒂芬·史匹柏評價出品的電影都是小成本製作的「電視電影」，應該參加艾美獎、而非奧斯卡。
過去Netflix登上國際電影獎殿堂的作品，多半都是紀錄片，直到2018年以一部原創電影《羅馬》入圍奧斯卡最佳劇情長片，才真真正正地證明了自己的實力。
然而，Netflix今年的原創電影《婚姻故事》和《愛爾蘭人》，和《小丑》這樣深度與商業市場兼具的大片，一併被列為年度十大影片，更被視為有機會一起角逐2020年奧斯卡的「潛力股」，對Netflix的電影之徒來說，無疑又更上一層樓。
但事實上，Netflix為此也作出了「讓步」。過去Netflix作風強硬，為了讓更多消費者入場訂閱，自家的原創電影往往只在平台上播映，跳過「電影院」這一關，引發電影界人士強烈不滿。
從《羅馬》開始，Netflix開始讓自家電影「小規模」在電影院播映，如今《婚姻故事》和《愛爾蘭人》兩部電影，都是先在電影院上映，而後才上架到Netflix上。
責任編輯：蕭閔云