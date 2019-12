美國電影學會(AFI,American Film Institute)在本月公布了2019年度「十大影集」和「十大電影」,其中一定有不少你耳熟能詳的作品。

在影集方面,作品的熱度不只在美國、在全球都紅翻天,包括演了整整八年,終於在2019年完結的《冰與火之歌:權力遊戲》;爛番茄IMDb評分超過9.5,被推爆的「神劇」《核爆家園》;以及講述英國女王伊麗莎白二世的Netflix原創劇《王冠》。

再看看電影,幾乎和2020年奧斯卡目前的「預測名單」高度重疊,包括男主角瓦昆·菲尼克斯演技精湛、一人撐起全場的DC獨立故事《小丑》;獲得AFI特別獎的韓國電影《寄生上流》;兩部呼聲相當高的Netflix原創電影《她們》和《愛爾蘭人》。

值得注意的是,在這20部作品中,其中有5部都是「OTT派系」代表Netflix原創,占了所有作品的四分之一。

先仔細來看看,這十大影集到底有哪些?

十大影集:

《核爆家園》(Chernobyl) HBO

《王冠》(The Crown) Netflix

《佛西與沃登》(Fosse/Verdon) FX

《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones) HBO

《豔放80》(Pose) FX

《繼承之戰》(Succession) HBO

《難,置信》(Unbelievable) Netflix

《副人之仁》(Veep) HBO

《守護者》(Watchmen) HBO

《別人眼中的我們》(When They See Us) Netflix

特別獎:

《倫敦生活》(Fleabag) Amazon