2019年度十大影集和十大電影，其中共有五部出自Netflix原創，佔所有入選作品的四分之一。

美國電影學會（AFI，American Film Institute）在本月公布了2019年度「十大影集」和「十大電影」，其中一定有不少你耳熟能詳的作品。

在影集方面，作品的熱度不只在美國、在全球都紅翻天，包括演了整整八年，終於在2019年完結的《冰與火之歌：權力遊戲》；爛番茄IMDb評分超過9.5，被推爆的「神劇」《核爆家園》；以及講述英國女王伊麗莎白二世的Netflix原創劇《王冠》。

再看看電影，幾乎和2020年奧斯卡目前的「預測名單」高度重疊，包括男主角瓦昆·菲尼克斯演技精湛、一人撐起全場的DC獨立故事《小丑》；獲得AFI特別獎的韓國電影《寄生上流》；兩部呼聲相當高的Netflix原創電影《她們》和《愛爾蘭人》。

值得注意的是，在這20部作品中，其中有5部都是「OTT派系」代表Netflix原創，占了所有作品的四分之一。

有神劇《冰與火之歌》、《核爆家園》助陣，HBO仍是最大贏家

先仔細來看看，這十大影集到底有哪些？

十大影集：

《核爆家園》（Chernobyl） HBO

《王冠》（The Crown） Netflix

《佛西與沃登》（Fosse/Verdon） FX

《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones） HBO

《豔放80》（Pose） FX

《繼承之戰》（Succession） HBO

《難，置信》（Unbelievable） Netflix

《副人之仁》（Veep） HBO

《守護者》（Watchmen） HBO

《別人眼中的我們》（When They See Us） Netflix 特別獎：

《倫敦生活》（Fleabag） Amazon

綜觀今年影集的題材，不少都圍繞著「政治」、「歷史」、「性別」及「種族」等議題。

HBO製作的《核爆家園》在全球爆紅，也獲得了2019年艾美獎最佳迷你影集，曾一度是爛番茄IMDb史上評分最高的影集，真實呈現1986年蘇聯烏克蘭發生的車諾比核災事件。 HBO

Netflix的原創劇《王冠》如今已邁進第三季，講述英國女王伊莉莎白二世統治初期的傳記故事，劇中眾多橋段都「高度還原」英國當時的重大歷史事件，這也不是《王冠》第一次入圍AFI十大影集。 Netflix

FX製作的《豔放80》，講述的是在80年代，在保守的社會中，黑人同志與跨性別族群的困境，以及如何找到自我的價值跟社會認同。 Netflix

Netflix的另一齣原創劇《別人眼中的我們》，是根據真人真事改編，講述五位非洲裔和拉丁裔的年輕男孩，被誤控在紐約中央公園強姦一名白人女子，冤枉入獄15年後才真相大白的故事。 Netflix

綜觀近10年來角逐影集的作品，製作方包括每一年都有亮眼表現的HBO、FX，以及ABC、AMC等有線電視台。

但就在2013年，「OTT派系」代表Netflix推出了第一部原創自製劇《紙牌屋》，便一躍成為當年的十大影集之一，《怪奇物語》也曾獲選，從此「OTT派系」便開始更白熱化地加入了角逐之戰。

綜觀今年的名單，HBO的影集仍占最多，高達五部，FX則為兩部，而Netflix名列第二，占了三部。

值得注意的是，今年OTT平台還添加了Disney+和Apple TV+兩大新生力軍，或許因為兩者皆於今年11月才上線，並沒有趕著急忙參賽，但未來的表現仍需關注。

Netflix電影之途更上一層，兩部原創與《小丑》一同角逐奧斯卡？

再來看看，十大電影又有哪些？

十大電影：

《1917》（1917）

《別告訴她》（The Farewell）

《愛爾蘭人》（The Irishman） Netflix

《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）

《小丑》（Joker）

《鋒迴路轉》（Knives Out）

《她們》（Little Women）

《婚姻故事》（Marriage Story） Netflix

《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time… in Hollywood）

《李察朱威爾事件》（Richard Jewell）



特別獎：

《寄生上流》（Parasite）

從AFI過去的十大電影名單中，不難看出官方多鼓勵「大型製作」和「商業電影」，但今年包括《婚姻故事》、《兔嘲男孩》、《別告訴她》，都是製作經費少於2,000萬美元「低成本」製作，其中《別告訴她》製作成本甚至只有300萬美元。

但更令人驚喜的是，Netflix今年在原創電影上的表現。

Netflix 2019年原創電影《婚姻故事》，由史嘉蕾·喬韓森和亞當·崔佛主演，講述的是一對夫妻決定離婚，原想好聚好散，但卻為了爭取兒子的監護權陷入掙扎，平淡但卻真實的劇情，以及兩人精湛的眼鏡備受好評。 Netflix

另一部Netflix原創電影《愛爾蘭人》，斥資1.4億製作，片長達3.5小時，是一部美國史詩式犯罪電影。通過二戰老兵的視角，講述了戰後美國犯罪組織的故事，該電影內容橫跨數十年，記錄了美國歷史上最大的懸案之一。 Netflix

其實，Netflix在角逐各大電影獎項的路途上，一直不算順利，甚至曾被導演史蒂芬·史匹柏評價出品的電影都是小成本製作的「電視電影」，應該參加艾美獎、而非奧斯卡。

過去Netflix登上國際電影獎殿堂的作品，多半都是紀錄片，直到2018年以一部原創電影《羅馬》入圍奧斯卡最佳劇情長片，才真真正正地證明了自己的實力。

然而，Netflix今年的原創電影《婚姻故事》和《愛爾蘭人》，和《小丑》這樣深度與商業市場兼具的大片，一併被列為年度十大影片，更被視為有機會一起角逐2020年奧斯卡的「潛力股」，對Netflix的電影之徒來說，無疑又更上一層樓。

但事實上，Netflix為此也作出了「讓步」。過去Netflix作風強硬，為了讓更多消費者入場訂閱，自家的原創電影往往只在平台上播映，跳過「電影院」這一關，引發電影界人士強烈不滿。

從《羅馬》開始，Netflix開始讓自家電影「小規模」在電影院播映，如今《婚姻故事》和《愛爾蘭人》兩部電影，都是先在電影院上映，而後才上架到Netflix上。

責任編輯：蕭閔云