2019年走到尾聲，回顧這一年，在科技、商業、新創議題上，最受網友關注的有哪些？《數位時代》年末回顧，從數據中統整出6大觀察。

感謝一年來，數百萬讀友一同參與了《數位時代》在科技領域的探索與發掘，回顧2019年，我們領先報導「量子電腦、台灣太空科技探索、純網銀戰爭、MarTech及連鎖咖啡店爭霸」主題，更關心新創跟FinTech產業，更在中美科技角力戰中緊跟國際脈動。

總結2019，《數位時代》歸納出一年來最重要新聞事件與經典好文，年終歲末時一起跟好朋友們，一起細細回顧，也期盼在跨年時刻，一起瞭望2020曙光！

2019年度讀者愛看關鍵字

讀者點擊率最高6大產業新聞

1. 台灣外送元年

2. AI與工作

3. Gogoro VS 電動車業競爭

4. MarTech密技

5. 他們的試錯與創新

6. 消費電子新星

數位時代人物精選

AMD執行長蘇姿丰：重新帶領紅軍隊抗藍色巨人找回失落的十年 軟銀創辦人孫正義：在投資WeWork失利後，軟銀的未來能否重拾投資人信心 台積電魏哲家：台積電市值創高帶領台股奔1萬2千點，新領導人時代正式開始 鴻海郭台銘：參選總統之路失利卻宣告轉戰政圈的台灣鉅富 特斯拉馬斯克：特斯拉轉虧為盈，他從瘋狂燒錢仔變電動車新星

台灣年度新聞之最

1. FinTech最大突破：網銀執照從兩張秒改為三張，從此台灣跨入網銀元年 （相關：推翻3搶2！純網銀釋照，將來銀行、LINE、樂天三家都上榜）

2. 花最多錢的併購：2019年國巨陳泰銘總計花了608億元併購兩家公司 （相關：國巨籌謀10年終併美國百年被動元件廠KEMET，陳泰銘為何說成功關鍵是「離職的CEO」？）

3. 募資最多錢的新創

4. 台積電市值創下8兆新高：貿易戰下半導體成大國角力戰場（相關：台積雙劍合併！魏哲家、劉德音做對什麼，帶領台積電股價飆破300）

5. 最瘋狂的競標：5G執照標破700億元（尚未結標）

國際瞭望

新創圈2019年5大熱點

1. 從D輪24億台幣到被國發會點名為獨角獸，Appier極具突破性的一年

責任編輯：蕭閔云