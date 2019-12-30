感謝一年來，數百萬讀友一同參與了《數位時代》在科技領域的探索與發掘，回顧2019年，我們領先報導「量子電腦、台灣太空科技探索、純網銀戰爭、MarTech及連鎖咖啡店爭霸」主題，更關心新創跟FinTech產業，更在中美科技角力戰中緊跟國際脈動。
總結2019，《數位時代》歸納出一年來最重要新聞事件與經典好文，年終歲末時一起跟好朋友們，一起細細回顧，也期盼在跨年時刻，一起瞭望2020曙光！
2019年度讀者愛看關鍵字
讀者點擊率最高6大產業新聞
1. 台灣外送元年
- 訂單被剝三「成」皮，餐飲業還搶合作？從外送平台兩大趨勢，看台灣金母雞產業養成中
- 愈養愈肥的外送金雞母，除了聯手夜市還能怎麼玩？Uber Eats全球掌門人公布3大策略
- 9大外送平台「僱傭」認定出爐：戶戶送過關，foodpanda、Uber Eats中槍
2. AI與工作
3. Gogoro VS 電動車業競爭
- 國民電動機車Gogoro 3來了！陸學森：我學到什麼叫超划算
- 跟Gogoro差在哪？YAMAHA首輛電動機車EC-05背後的設計眉角
- 最大咖來了！Gogoro籌備1年的秘密武器共享服務Go share登場
4. MarTech密技
- 行銷人注意，Google 7月起封鎖這12種廣告！惹人厭的彈跳、倒數廣告將掰掰
- LINE@不走「吃到飽」路線了！收費新制將讓訊息費爆增？
- LINE流量紅利結束了！收費新制將上線，看130萬中小型商家如何因應？
5. 他們的試錯與創新
- 砸千萬捷運站賣蛋糕值不值？亞尼克蛋糕機YTM滿週年，意外開發新客群
- 暫還原收購愛評網、開除員工始末，街口胡亦嘉低頭：我為個人幼稚行為道歉
- 暫停台灣營運、新加坡總部薪水遲發.....員工第一手告白誠實蜜蜂的困境
6. 消費電子新星
- 三星折疊手機終於揭開神秘面紗，售價破6萬的Galaxy Fold究竟特別在哪？
- ZenFone不會消失！華碩發佈第一份手機獨立財報，揭台灣品牌浴血奮戰史
- 蘋果信用卡終於現身！現金回饋最高3%、身兼消費理財幫手
數位時代人物精選
- AMD執行長蘇姿丰：重新帶領紅軍隊抗藍色巨人找回失落的十年
- 軟銀創辦人孫正義：在投資WeWork失利後，軟銀的未來能否重拾投資人信心
- 台積電魏哲家：台積電市值創高帶領台股奔1萬2千點，新領導人時代正式開始
- 鴻海郭台銘：參選總統之路失利卻宣告轉戰政圈的台灣鉅富
- 特斯拉馬斯克：特斯拉轉虧為盈，他從瘋狂燒錢仔變電動車新星
台灣年度新聞之最
1. FinTech最大突破：網銀執照從兩張秒改為三張，從此台灣跨入網銀元年 （相關：推翻3搶2！純網銀釋照，將來銀行、LINE、樂天三家都上榜）
2. 花最多錢的併購：2019年國巨陳泰銘總計花了608億元併購兩家公司 （相關：國巨籌謀10年終併美國百年被動元件廠KEMET，陳泰銘為何說成功關鍵是「離職的CEO」？）
3. 募資最多錢的新創
- 台灣篇：官派獨角獸Appier成2019年募資金額王（相關：AI新創Appier完成24億元D輪融資，總募資金額逼近50億元）
- 國際篇：Flexport跟DoorDash分別完成10億美元募資，並列募資王（相關：美國也掀餐飲外送矛盾！又貴又難賺的外賣生意，DoorDash要靠「共享廚房」翻轉）
4. 台積電市值創下8兆新高：貿易戰下半導體成大國角力戰場（相關：台積雙劍合併！魏哲家、劉德音做對什麼，帶領台積電股價飆破300）
5. 最瘋狂的競標：5G執照標破700億元（尚未結標）
國際瞭望
- 投資之神翻船：單季虧掉近2000億元...軟銀14年首度虧損，孫正義痛揭WeWork的投資失誤
- 快時尚失靈？：快時尚巨人倒下！Forever 21正式聲請破產，3個錯誤成致命關鍵
- AI個資爭議：中國明星換臉App Zao爆紅後卻被罵翻，開發團隊的暗黑史遭起底
- 商業模式創新：老牌藥妝店的進擊！資生堂推護膚訂閱制，演算法調製每日保養品
- 未來肉進擊：肯德基爺爺呷菜！攜手人造肉公司Beyond Meat，推出植物肉炸雞塊
- 百大數位企業洗牌：全球百大數位公司榜單揭曉，Netflix慘跌、台灣兩企業入榜
- OTT之戰鳴槍：都說Disney+才是終極BOSS，上線一天戰報更新：註冊用戶破1,000萬
新創圈2019年5大熱點
1. 從D輪24億台幣到被國發會點名為獨角獸，Appier極具突破性的一年
- 被點名是台灣獨角獸公司、估值超過300億，Appier、Gogoro怎麼說？
- AI新創Appier完成24億元D輪融資，總募資金額逼近50億元
「請一定要買下我們！」Appier併購日本AI新創Emin的背後故事
2. 台灣新創專用！包含山脈、海洋意象的國級品牌Logo亮相，將於明年CES首度國際曝光
3. 從貼圖侵權風波到請潤娥代言，街口的通訊軟體大夢
- 下架侵權貼圖！街口網絡宣布1/31起，接管Jello Chat在台營運
走過貼圖風波！Jello砸重本找潤娥代言，為何胡亦嘉堅持跳入通訊軟體的戰爭？
4.「美的好朋友」 最速募資案夢碎
2小時突破730萬元大關，台灣最速群眾募資「葉黃素」紅什麼？
責任編輯：蕭閔云