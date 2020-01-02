美國有28%的高中生幾乎每天都要抽電子菸，大部分使用電子菸的青少年並不知道煙彈裡有哪些成分，甚至有37%電子煙Juul的年輕消費者不知道內含尼古丁。

電子菸對於肺部病變的危害程度備受爭議，根據《華爾街日報》及《紐約時報》報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）可能將於本週宣布禁售多數加入薄荷、水果、甜點味道的加味電子菸煙彈，但菸草及薄荷醇口味的煙彈仍可繼續販售。

美國疾病管制與預防中心（CDC）在去年9月針對美國青少年吸菸的調查中發現，有28%的高中生幾乎每天都要抽電子菸，調查中更令人擔憂的是，大部分使用電子菸的青少年並不知道煙彈裡有哪些成分，甚至有37%使用電子煙Juul的青少年不知道其中含有尼古丁成分，其中部份青少年甚至認為像Juul這樣的電子菸並不含任何有害物質，只是一款提供水果口味煙霧的產品。

根據國家藥物濫用研究所（NIDA）報告指出，青少年最喜愛的就是Juul的薄荷及芒果口味的電子菸煙彈。

隨著因電子菸而造成民眾肺部病變的病例越來越多，去年9月美國政府曾考慮要下架所有的加味電子菸，且由於加味的煙彈被認為是導致青少年使用電子煙人數上升的主要原因，為了遏止這個現象美國政府才針對煙彈制定禁令。

然而，美國總統川普說：「我們必須保護我們的家人、孩童，同時也要保護電子煙這一個巨大的產業」，同時也表示將很快地宣布取消電子菸煙彈禁令，並強調加味煙彈只會被禁止一段時間，若重新檢查安全性後被認為是安全的，就可以返回市場。市場相信川普政府的決策是受到電子煙遊說團體的影響，該團體曾公開表示若禁售電子煙將可能讓川普失去使用電子煙成人的選票。

目前FDA禁令的初步報告並未提及電子菸煙彈的安全檢查或重返市場的可能性，由於電子菸引起肺部病變並造成50多人死亡，似乎並非由加味煙彈引起，且禁令主要是想解決未成年吸菸的問題，因此，尚無法推測FDA將宣布的禁令細節。

被視為美國新創獨角獸的電子菸品牌Juul，在2019年遭受各界有關電子煙致死和誘導青少年吸菸的指控，使其估值砍半縮減，隨著越來越多消費者質疑電子煙的安全性，美國政府的禁令將直接影響電子菸行業的生死存亡。

資料來源：The Verge、The New York Times、CNBC