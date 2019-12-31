中華電信董事長謝繼茂表示，5G標金投資確實比預期多一點，將來回收（成本）會有點影響。但業者願意用高價爭取頻譜，也代表電信業者對未來是樂觀有信心。

台灣5G頻譜首次開標至今（31）日，暫時總標金來到841億，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）認為的合理價格：500億關卡。

主管機關呼籲冷靜、理性無效，市場認為當標金金額突破1,000億，恐怕會影響2020年5G上線初期資費。

5G頻譜競標進入第16天、160回合出價，熱門頻段3.5GHz暫時標金為827.28億元，釋出27塊單位頻寬，以每單位30.64億元暫時得標。該頻段暫時得標金較底價上升240.4%，

從3.5GHz每日標金增加金額來看，競標前9天都在40億以下，第11天甚至有單日58億的拍賣漲幅；今天增幅仍有48億。

5G標金破800億，中華電信：成本增加，但代表業者對前景樂觀

對於競爭激烈的5G標金大戰，中華電信董事長謝繼茂31日表示，「投資金額確實比預期多一點，將來回收（成本）會有點影響，但5G本來投資就會比較高，相信資費會有一些不同發展。」

謝繼茂解釋，5G競標會炒高價格，主要是因為3.5GHz頻段的頻寬（270MHz）需求大於供給，所以大家願意用比較高的價格來爭取頻寬，這代表電信業者對未來是樂觀有信心的。

中華電信31日與交大共同宣布，將共同布局5G智慧交通應用服務。 中華電信

台灣5G首波頻譜拍賣總底價為300億元，NCC原先規劃440億繳庫收入，期待拍賣在兩週內結束、總標金低於500億元，沒想到電信業廝殺太過激烈，讓競標時間跟標金都超出預期，到31日尚未結束，標金突破800億。

為此，行政院正在研擬提早進行第二波釋照，希望「冷卻」業者的熱情，但這個消息釋出，仍無法止息標金從600億元朝800億元大關急奔。

「回收5G成本得靠『應用』才行，」交通大學代理校長陳信宏說，交大在人工智慧、毫米波5G與雷達晶片系統、嵌入式系統晶片及ADAS （先進駕駛輔助系統）有許多創新技術，但研究圈往往最缺乏網路與系統支援，這也是他們與中華電信簽訂合作意向書的主要原因。

中華電信31日與交大共同宣布，將共同布局5G智慧交通應用服務，雙方初期以技術合作為目標，加速相關技術商業化，待產品驗證成熟後，有機會共同合資育成新公司。另外，也將準備前進東南亞與中亞市場。

謝繼茂說：「如果業者們有共識，希望標金不要突破千億大關，那接下來幾天可能就會有轉折出現，可以持續觀察。」他坦言，原本還在擔心若標金真突破千億，大家可能會覺得困擾，但只要能加速技術商用化和驗證，相信花很多錢買頻譜就值得了。

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責任編輯：陳映璇