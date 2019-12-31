共享機車競爭白熱化，GoShare雖然起步晚，卻創下上線120天完成投放4千輛、會員數達40萬的紀錄，靠著操作一波波的社群行銷，攏絡廣大車主的心。

2019年不只電動機車很夯，延伸出的共享租賃機車服務也是話題十足，Gogoro旗下共享租賃機車GoShare於8月底正式在桃園上線，接著10月21日進軍台北，短短上線4個月的時間開通2個縣市，擴張速度極快。

GoShare上線120天完成投放4千台車，會員數達40萬，累積騎乘里程超過 300 萬公里，創造出 平均每6分鐘就被租借一次的成績 ，其投放Gogoro VIVA、Gogoro 2種車型，是目前業界唯一擁有綠牌、白牌車款的品牌。

GoShare會員數據曝光，官方為何大吃一驚？

GoShare會員主要為18～34歲消費者族群，由於Gogoro Network擁有布建全台1,573個換電站（含建置中），GoShare開放消費者自行換電，甚至有熱血騎士換電高達237次，用戶的換電足跡不只台北、桃園，最遠甚至騎到台中。

也有個人租借高達1,886次、個人最遠騎乘距離325公里、個人成功推薦好友3,120次，這些數據也都令官方大吃一驚。

GoShare

而GoShare用戶都騎去哪？官方公布熱門租借時段，早上7:00-10:00、中午11-14:00，傍晚17:00-21:00時段，其租借熱點排行為台北車站、東區商圈、信義商圈、華山文創園區、內湖科技園區這5個地方，主要都是商圈地帶為主，也反映民眾習慣使用共享機車外出逛街、聚會。

服務還沒上線，粉絲團人數先破萬…它如何引爆社群話題？

GoShare風暴式的成長，除了其使用的是擁25萬車主認可的Gogoro電動機車，更不可忽視GoShare在網路社群的行銷手法，連服務都還沒上線，Facebook粉絲團人數就先破萬，關鍵在於GoShare小編相當擅長製造話題。

像是日常的貼文，融入測驗、數學考題、猜謎語等創意，製造大量與網友線上互動的機會，甚至還有粉絲會期待小編每日的發文。

GoShare小編相當會玩互動，例如請網友選出具有GoShare Blue品牌顏色的圖示。 GoShare Facebook

GoShare小編出燒腦的數學考題。 GoShare Facebook

GoShare也從線下施力，像是在宣布進軍台北前夕，GoShare App中出現「GoTPE」的彩蛋，搶先揭露台北的限定營運範圍。

當時不少熱血車友直接從桃園騎車北上到台北歸還，GoShare也順勢宣布桃園租車、台北還車，全部免單的限時優惠活動，小編打趣說：「我還沒看過非洲動物大遷徙，就要先看到GoShare車輛大遷徙了嗎？」共有70位粉絲熱情參與大遷徙活動。

以及日前與LINE Pay支付合作，除了提供點數回饋外，也推出限量LINE Pay 獨家開廂禮，打開GoShare車廂，就有機會抽到LINE Friend娃娃商品，攏絡不少女性車主外，無疑也吸引更多車主設定LINE Pay付款。

剛結束的聖誕節，GoShare更發起線下「Go 好才與你 Share 的聖誕」送禮活動，路上多了騎Goshare的聖誕老公公，只要到指定電池交換站完成任務就能拿到禮物，就連消費者租借GoShare，還能聽到車子開金嗓唱聖誕歌，增加與車主的互動感。

搶搭聖誕節，GoShare發起「Go 好才與你 Share 的聖誕」送禮活動。 GoShare Facebook

透過一波又波的行銷活動，GoShare Facebook粉絲團自今年6月27日成立半年以來粉絲團已突破5萬人，就連對手WeMo成立三年的粉絲團，其粉絲團人數也不過3.4萬，iRent粉絲團成立半年，人數約1萬多。

即便是三家共享機車最晚推出服務的GoShare，靠著大量投放車輛，以及屢屢製造社群行銷熱度，以「Go好才與你Share」有如廣告詞般的slogan，攏絡40萬車主的心，堪稱是最會圈粉的共享機車品牌。（Gogoro銷量突破25萬輛新高，為什麼車主抱怨聲也變多了？）

責任編輯：林美欣