單一麥芽威士忌，象徵的不僅僅是品味時尚，更是一種全新的生活型態主張，例如，艾柏迪（Aberfeldy）營造的便是一種用心生活、用心享受的新世代價值觀。

精湛工藝與深厚底蘊，讓蘇格蘭威士忌的銷量以指數上升的趨勢飆漲，在眾多品項中，又以單一麥芽威士忌最受到市場歡迎，無論是原廠裝瓶（Official Bottling；OB）還是獨立裝瓶廠（Independent Bottler；IB）的威士忌，都擁有豐富且獨特的香氣與滋味，每一位消費者都能從中找到自己的最愛，為不同的生活場景搭配最適合的瓊漿。

大盛酒品在2019年取得艾柏迪、皇家柏克萊與魁列奇代理權，在總經理張德武的帶領下，成功打開市場能見度與知名度，成為新世代消費者的品酒新選擇。 數位時代

大盛酒品在2019年取得艾柏迪、皇家柏克萊與魁列奇代理權，在總經理張德武的帶領下，成功打開市場能見度與知名度，成為新世代消費者的品酒新選擇。

以生活型態為訴求，艾柏迪單一麥芽威士忌成市場矚目新星

看好單一麥芽威士忌市場，擁有豐富產業經驗的張德武在酒業前輩奚大寧與前長官畢子超的支持下，於2018年向百加得（Bacardi）集團爭取代理權，最後取得艾柏迪(Aberfeldy)、皇家柏克萊（Royal Brackla）與魁列奇（Craigellachie）三支單一麥芽蘇格蘭威士忌在台灣市場的總代理，隨後，在2019年1月成立大盛酒品並招募人員，4月開始正式營運。

在過去9個月的時間，大盛酒品總經理張德武不僅成功地強化艾柏迪、皇家柏克萊與魁列奇的市場能見度與銷售成績，更創新的以女星周曉涵擔任艾柏迪生活風貌的代言人，向市場展現艾柏迪的百變多樣性，以及如何完美搭配消費者的每一個生活場域。

引領變革，大盛酒品大膽採用女星周曉涵擔任艾柏迪的生活風貌代言人，向市場演繹艾柏迪的百變風貌，同時，鼓勵消費者釋放想像，以艾柏迪彰顯絕無僅有的生活新樣貌。 大盛酒品

「具有蜂蜜香甜滑順口感的艾柏迪，因為入口容易且價格實惠，是單一麥芽蘇格蘭威士忌的最佳入門款，無論是積極開拓業務的新創團隊、喜愛三五好友小聚的白領青年、或者是享受自由且熱愛獨處的新女性，都可以輕鬆愉快的氛圍品嘗、領略艾柏迪帶來的純粹感受。」張德武面帶微笑地表示，隨著消費者意識的抬頭，威士忌的品嚐方式、氛圍也跟以前大不相同，為了更好的滿足消費者對單一麥芽蘇格蘭威士忌的期待，大盛酒品從生活型態切入，鼓勵每一位消費者釋放創意，以艾柏迪搭配、彰顯專屬生活風格。

艾柏迪年度生活型態代言人周曉涵在日前的記者會中亦指出：「就像每一個人都想找到屬於自己的香水味道，威士忌也一樣，選一款自己喜歡的風味，就能輕鬆渡過生命中的每一刻，例如，收工回到家，一杯艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌就能放鬆身心，劇本讀累了，也可以喝一口艾柏迪，從芬芳的香氣與滑順口感尋找表演靈感。」

無庸置疑的，從生活型態出發，大盛酒品成功的在零售市場打響艾柏迪單一麥芽威士忌的品牌知名度，不過，光是這樣還不夠，張德武將透過通路策略與客戶互動活動深化艾柏迪的能見度與銷售率。

歷經9個月的努力，大盛酒品成功將艾柏迪形塑為新世代消費者品嚐單一麥芽威士忌的最佳入門款，接下來，將因應市場區隔的不同，透過系列活動跟消費者進行更深層的互動。 大盛酒品

酒業新創：大盛酒品致力提升艾柏迪的銷售能見度與成績

「15年以前，菸酒專賣店專注販售的酒品大約是10到15種，現在，品項則多達50種以上，在高度競爭的環境下，如何擴大通路鋪貨率與（酒品在）門市的能見度，尤其關鍵，也是大盛酒品今年的努力目標。」張德武以艾柏迪為例指出，在大盛酒品取得代理權前，艾柏迪是以免稅通路為主戰場，因此，如何透過適當的通路策略讓更多消費者認識艾柏迪，至關緊要，大盛酒品的作法是，在350家菸酒專賣店鋪設艾柏迪系列商品，然後，透過顯眼的商品陳列與店內貨架擺設，讓每一位走進店內的消費者都可以一眼就看到艾柏迪，帶動詢問度與購買率。「除了專賣店，我們也會陸續積極在酒吧、量販通路等通路鋪貨，期望能以通路綜效創造更多與消費者的接觸點。」

「第一年，我們的通路策略是以非即飲市場（off-trade）為主，未來則會慢慢進入並開發即飲市場（on-trade）。」除了零售通路，大盛酒品亦積極透過社群平台、虛擬通路與實體通路跟消費者進行全通路互動。張德武表示，大盛酒品除會深化在FB、IG等社群平台的品牌溝通，還會積極參加各種消費性酒展、以戶外廣告爭取曝光，舉辦品酒會，增加與消費者各類型的接觸點與面對面溝通的機會。

作為台灣的酒業新創公司，大盛酒品將秉持創業初心、以豐厚的產業經驗、獨特的市場行銷手法，讓更多的消費者體驗單一麥芽威士忌帶來的純粹美好，同時，為自己的生活添加專屬色彩。

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