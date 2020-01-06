待在辦公室的時間比在家裡長？那麼辦公室環境對你的身心健康大有關係，快來看看網友心目中的辦公室夢幻辦寶物排行，有哪些設施上榜？

你熱愛你的工作嗎？如果你每天都能朝氣蓬勃的前往公司，那麼恭喜你；如果沒有的話也不用擔心，相信還是有很多社畜跟你一樣苦哈哈——雖然我們不能決定工作上會遇到的鳥事，但辦公室裡也許會有值得期待的地方，像是免費提供的咖啡、吃到飽的零食或月底救星的員工餐廳，這是否會成為你前進公司的動力呢？

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出了網友夢想中的「辦公室十大夢幻寶物」，到底大家最希望辦公室裡面有什麼東西呢？

第十名：衛浴設備

在外奔波見客戶滿身汗，或是淋成落湯雞狼狽進公司，這些「不優雅」的情況常在辦公室上演，而且邋遢的外表容易影響上班心情，這對不少上班族來說相當頭痛，於是不少網友就許願，公司能有衛浴設備就是一大福音。

通常有健身房的公司都一定會附設淋浴間，而像是歷史悠久的鼎新電腦，不只讓你運動完可以清理身體，連SPA三溫暖都有，根本意圖使員工住在公司啊！

網友怎麼說：



「夏天在外面跑完客戶真的很想洗澡。」



「如果能沖澡提振精神的話也很不錯。」



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第九名：正妹帥哥

雖然說帥哥、正妹同事可遇不可求，但還是會讓人有所期待，畢竟上班時能看到帥哥美女、保養一下眼睛也算是難得的工作福利，讓人上班更有表現慾也更有鬥志。

日本網站就曾經調查過，受訪者票選出帥哥最多的公司為Google與蘋果，畢竟這兩者都屬尖端、高科技產業，加上便服文化也更好打扮；至於美女如雲的公司則是資生堂、航空公司，這樣的結果也不讓人意外。

網友怎麼說：



「有帥哥美女在大家就會很積極。」



「提振士氣的存在。」



第八名：零食飲料泡麵吃不完

到下午肚子餓得咕嚕叫，卻又不想離開公司去買點心嗎？公司若有吃到飽的零食、喝不完的飲料，那根本是吃貨的天堂啊～而且對某些月底吃土的人來說，零食櫃裡的泡麵根本是救命糧食！

有網友提到，知名音樂平台KKBOX對「吃」相當重視，只要花一元就能享有點心、飲料吃到飽的福利，而且每週都有免費下午茶或早餐，吃貨們是否羨慕到想轉職了啊？

網友怎麼說： 「零食對下午容易餓的人來說很重要。」



「月底吃土時吃點心又可以撐過一餐。」



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第七名：員工餐廳

上班族常常因三餐外食導致健康亮紅燈，不僅開銷大又賠了健康，可是平常又沒時間替自己準備便當，令不少人傷透了腦筋，如果公司有個能提供健康、便宜的員工餐廳，那該有多好啊？

創造出許多膾炙人口動畫作品的皮克斯，其員工餐廳不只菜色多樣，還能跟帥氣的台柱——巴斯與胡迪等「人」共享用餐時光，是相當有趣的體驗，也讓網友們相當嚮往！

網友怎麼說：



「員工餐廳真的是月底救星。」



「員工餐廳大部分食物都很健康、很替員工著想。」

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第六名：酒吧空間

雖然有人會認為酒精誤事，但對於愛喝酒的人來說，小酌一下不但可以放鬆緊繃的心靈，對於需要腦力激盪的工作也有可能會有所斬獲，如果能在辦公室喝到專業的調酒，那真的是太酷啦！

鼎鼎大名的Google企業以超狂福利聞名，有酒吧在公司裡頭一點也不突兀，隨時都可以來一shot，難怪大家都說Google真的是名符其實的「幸福企業」啊！

網友怎麼說： 「上班小酌一番能夠放鬆心情」 「公司裡有酒吧真的超酷、可以炫耀。」

第五名：沙發休息區

「工作環境優良」並非單指硬體設施，員工間的相處也是重要的一環，畢竟沒有人喜歡在沈悶的環境下工作，那麼同事間要怎麼活絡感情呢？網友們就很希望辦公室能夠有個「沙發休息區」，讓大家享用下午茶之際還能交流感情，好不愜意。

有業界頂級穿戴裝置之稱的Garmin公司，對員工的休閒活動一點也不馬虎，沙發休息區早是小case，這裡不僅有百人會議廳的小型劇院，還有室內球場讓你活動筋骨，難怪新鮮人都趨之若鶩！

網友怎麼說：



「最好還要有遊戲設備。」



「有個空間能聊聊天也能夠刺激創意的產生。」

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第四名：可愛寵物

身體上的疲累可以靠美食、按摩等復原，那麼心靈上的呢？相信可愛的毛孩們一定能讓你一秒恢復元氣，煩人的客戶、寫不出的程式立刻都拋到九霄雲外！

而身為寵物友善公司的ETtoday新聞雲平日就可以帶自家寵物進公司，每個月還會有「寵物日」，不僅員工心靈獲得療癒，不用再顧家的毛孩也顯得相當開心。

網友怎麼說： 「有寵物在真的超開心。」 「一看到狗狗貓貓心就馬上融化惹⋯⋯」

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第三名：咖啡機

咖啡可以說是每位上班族開啟一天的活力泉源，但不管是星巴克還是超商咖啡，每天一杯的花費累積下來也是驚人，若公司能提供品質佳、而且又是免費咖啡的話，對許多人來講已經是一大福音了。

近年崛起的路易莎咖啡就對自家員工超大方，在總公司的員工不僅能享用各類飲料，生日還有專屬蛋糕，超級暖心又貼心。

網友怎麼說： 「辦公室有咖啡機能免費喝真的很好！」



「在辦公室喝咖啡，午餐預算又多了一點。」

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第二名：按摩服務

坐在電腦前半天就會覺得腰痠背痛，日積月累下來不管貼多少貼布都沒有用，這時就好希望有雙溫暖厚實的大手替咱們揉揉肩、搥搥背，這樣就能有更多力量面對接下來的工作挑戰，所以「按摩服務」會登上辦公室神物的第二名，一點也不讓人意外囉！

台灣有不少大小企業都有提供按摩服務，例如宏碁、宏達電等，某些企業會跟視障團體簽訂契約，除了提供視障者工作機會外也能讓員工放鬆，是一舉兩得的好方法～

網友怎麼說：



「上班還能桑一下當然好。」



「按摩真的是最好的福利之一。」



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第一名：舒適的床

前一天就算睡得再飽，在工作上遇到難纏的客戶、難想的企劃案，還是會快速消磨掉上班族的精氣神，就算午休可以小憩片刻，但趴睡的結果可能只會讓人更累、頸肩酸痛，若公司能夠提供一張大床休息那有多好啊！

在美國有一家名為Casper的床墊電商公司，就真的提供多張床墊給員工們休息，當然也可以坐在上面討論公事等，一邊上班還能體會宛如家的舒適感，根本就像天堂！

網友怎麼說：



「睡好十分鐘比睡一個鐘頭有用。」



「辦公室有床會讓休息效果更好。」

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本文授權轉載自：網路溫度計

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年01月04日至2020年01月03日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『辦公室夢幻寶物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。