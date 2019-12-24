你知道現在九年級生口中的「雨女無瓜」、「是在哈囉」、「2486」是什麼意思嗎？這些愈來愈難以猜透的流行語，讓人忍不住大嘆自己真的是老了啊！

網路世界瞬息萬變，流行語、網路用語也層出不窮，曾經紅極一時的傻眼貓咪、踹共與8+9早已跟不上流行，取而代之的是這兩年崛起的「當我塑膠」、「別旋轉我」或是「不要講咖啡話」，愈來愈難以猜透的流行語讓人忍不住大嘆自己真的是老了啊！

DailyView 網路溫度計就透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》統計出了 2017／11／7～2019／11／6這段期間內網友討論度最高的九年級流行語，如果看不懂沒關係，小編相信你絕對不孤單～

第20名：雨女無瓜

你以為「雨女無瓜」是最新的成語嗎？那你可就錯了，其實它代表的意思是「與你無關」！「雨女無瓜」的來源其實也相當簡單，都是透過諧音轉變而成，就像無名小站時代大家都會故意把「我打成婐」、「你打成倪」一樣，雖然沒有特殊意義，但順著念出口就有了「臭奶呆」的可愛感。

第19名：osso

這個號稱最難猜的網路流行用語之一，你知道是什麼意思嗎？osso其實就是指「喔是喔」，其發音利用羅馬拼音的縮寫就是osso（正不正確就不要太嚴苛啦～）而且osso還可以多段變形，根據情境與語調需要可以變成「o～sso」、「osso～」等，令人佩服。

第17名：SK／SKZ

同樣是難猜的九年級流行用語，你跟上了沒？它可不是skr的縮寫，指的其實是「生日快樂」啦！SK（SKZ）是生日快樂的羅馬拼音縮寫（同樣別太嚴苛嘛），知道正確解答後不少人都差點沒吐血，直呼為什麼不直接打HB或HBD就好了呢？！

第16名：可撥

「可撥」的意思就是「可悲」，來源是因為知名遊戲實況主統神，在罵人時因為不小心將可悲打成「可撥」，被網友們狂笑狂傳，因此「可撥」就變成了網路流行用語，現在還是常常能看到鄉民們嘲笑他人「可撥仔」、「你很可撥」等。

第13名：地精

地精的正確用法是「地精喔！」要記得「地」字要特別重音強調！原來該詞是來自網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」，他們稱呼自己有個團員長得嬌小、行為屁孩，很像魔獸世界裡的魔物「地精」，因此地精一度成了屁孩的代名詞──而後來他們的強調「地」的用法，也被延伸為「厲害」的意思，因為只有厲害的地精才夠格加入他們的團隊。

第11名：8+9=17／78+9=87

8+9指的是八家將已經眾所皆知，那你知道「8+9=17」與「78+9=87」嗎？其實 17就是義氣的諧音，因此「八家將等於義氣」又被瘋傳；另外還有諧音造出「其實八家將等於白痴（78+9=87）」此流行語，只能說八家將的網路用語永遠不嫌多啊！

第10名：郭

「郭」這個字除了姓氏外，也被賦予了新的意義，你有猜到嗎？其實就跟「這樣＝醬」的用法一樣，郭就是「關我」的連音詞，常見用法就是「郭屁事」，不過它也可以直接代替「關我屁事」四個字，真的是博大精深的用語啊…

第4名：是在哈囉

近期最紅的流行語大概就非「是在哈囉」莫屬了！該流行用語其實融合了非常多元素，主軸則是美式文化，因為當有人在做些不明所以的事情時，美國人常會用「Hello？或 Excuse me？」來表示疑惑、問你到底是在做什麼，「是在哈囉」就成了台灣版本。

第3名：旋轉

「最好不要旋轉我」這曾經紅遍各大媒體的流行語，可以說是讓大眾注意起九年級用語的開端，而旋轉其實就是指人講話不斷兜圈子，疑似在呼嚨對方的行為；有網友就解析，會用「旋轉」是因為周旋、推託這類詞太過艱深，所以才會衍伸出「旋轉」一詞。如果被人指責你是在「旋轉他」，那就代表你講話太迂迴，甚至是幹話講太多啦！

第2名：2486

2486 又稱阿斯巴拉、阿樹芭樂等相關諧音詞，據說來源是日文的蘆筍「アスパラ」發音，也有人說是罵人不檢點的「阿薩不魯」其諧音，但蘆筍何其無辜呢？或許是聽起來很適合罵人，因此九年級生們開始用它來代稱白痴、傻子，或是指人不入流等，也有人說2486其實是8+9的專屬用語呢～

本文授權轉載自：網路溫度計

【分析說明】：

本研究資料由《KEYPO 大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為 2017 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT 及各大討論區、部落格等，針對討論「九年級流行用語」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。