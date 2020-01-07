台灣科技新創基地TTA籌組CES 代表團，於矽谷舉辦「2020 TAIWAN DEMO DAY」系列活動，邀請矽谷新創生態圈主要創投齊聚進行交流。

CES 2020代表團抵矽谷 吸引矽谷五大創投齊聚

由科技部推動成立的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，簡稱TTA），籌組消費性電子展(CES) 代表團，美國時間1月3日於矽谷舉辦「2020 TAIWAN DEMO DAY」系列活動，邀請矽谷新創生態圈主要創投齊聚進行交流，聚焦台灣及美國科技新創與媒合策略，強化新創團隊全球布局機會，並由TTA 28家新創團隊展示人工智慧、物聯網和創新科技等新創服務與產品，為CES開展進行準備。

本次聚集SAP投資部門 SAP.io、AWS IoT、Digital Ventures、The Financial West Group及SiCamore Semi, LLC - Silicon Power Corporation等五大跨足全球市場的新創投資機構，與新創進行媒合，另邀請當地台裔投資人與導師共15人為TTA團隊進行指導並相互交流，提升新創在國際舞台的競爭力。

匯集矽谷全球新創重鎮能量 助TTA新創躍升國際舞台

TTA邀請矽谷新創生態圈夥伴共襄盛舉，針對台灣新創對全球市場的影響與機會進行討論，媒合活動更邀請來自SAP.io 投資合夥人Vic Kapur、AWS IoT 全球業務發展部門總經理暨天使投資人Michael Crane、Digital Ventures 董事總經理暨投資合夥人Paul Ark)、The Financial West Group 投資合夥人 Anders de Jounge及SiCamore Semi, LLC - Silicon Power Corporation 資深副總裁暨天使投資人John Doricko等重量投資人親自分享創投機會，讓台灣科技新創發揮出更大的影響力。

許有進次長表示，本次DEMO DAY共28家新創參與，展示醫療保健、網絡安全及智能城市等解決方案，其中更不乏已獲得CES創新大獎的團隊、發展潛力可觀，盼透過矽谷在地社群能量協助團隊備戰CES展會、進一步串聯全球商機。

TTA平台領全球新創、資金、人才、技術接軌國際

科技部為促進我國創新創業生態系國際化，並帶動國內大學創新與培育青年人才，為願意打拼的年輕人營造一個活力聚集的環境，自成立 Taiwan Tech Arena(TTA) 以來，已吸引來自全球31個科技新創相關組織共同輔導海內外科技新創團隊數達 223家，更共同培育新創團隊及協助團隊拓展海外市場的能力，獲得海外創投及國際企業的商機媒合逾4億美元。

今年TTA台灣科技新創團隊獲選CES 2020新創大獎，除代表各界對新創團隊的認同肯定外，也代表著台灣新創站上國際舞台就有機會創造臺灣科技新創的國內外能見度，透過邀請來自國內外重要科技新創媒體，提升新創於國際行銷的能見度，更增加其吸引全球資金挹注的機會。相信藉此可以幫助更多新創在全球市場發光發熱，為臺灣經濟與產業的發展，創造更多的機會。

科技部